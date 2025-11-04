FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NCAAF

Best College Football Games Week 11: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive
Data Skrive

Best College Football Games Week 11: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Top-25 teams will be in action in 16 games on the Week 11 college football slate. That includes the No. 8 BYU Cougars taking on the No. 9 Texas Tech Red Raiders at Jones AT&T Stadium.

Prior to this week's college football action, here's an in-depth peek at the betting odds.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Memphis vs. Tulane

  • Matchup: Tulane Green Wave at No. 22 Memphis Tigers
  • Projected Favorite: Memphis (69.84% win probability)
  • Spread: Memphis (-6.5)
  • Total: 55.5
  • Time: 9 p.m. ET
  • Date: Nov. 7
  • TV Channel: ESPN

USC vs. Northwestern

  • Matchup: Northwestern Wildcats at No. 20 USC Trojans
  • Projected Favorite: USC (87.10% win probability)
  • Spread: USC (-14.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 9 p.m. ET
  • Date: Nov. 7
  • TV Channel: FOX

Penn State vs. Indiana

  • Matchup: No. 2 Indiana Hoosiers at Penn State Nittany Lions
  • Projected Favorite: Indiana (89.35% win probability)
  • Spread: Indiana (-14.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: FOX

Mississippi State vs. Georgia

  • Matchup: No. 5 Georgia Bulldogs at Mississippi State Bulldogs
  • Projected Favorite: Georgia (60.71% win probability)
  • Spread: Georgia (-8.5)
  • Total: 57.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ESPN

Texas Tech vs. BYU

  • Matchup: No. 8 BYU Cougars at No. 9 Texas Tech Red Raiders
  • Projected Favorite: Texas Tech (79.19% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-9.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ABC

Purdue vs. Ohio State

  • Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at Purdue Boilermakers
  • Projected Favorite: Ohio State (95.14% win probability)
  • Spread: Ohio State (-29.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 1 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: BTN

Ole Miss vs. The Citadel

  • Matchup: The Citadel Bulldogs at No. 7 Ole Miss Rebels
  • Projected Favorite: Ole Miss
  • Time: 1 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: SEC Network+

Iowa vs. Oregon

  • Matchup: No. 6 Oregon Ducks at Iowa Hawkeyes
  • Projected Favorite: Oregon (68.37% win probability)
  • Spread: Oregon (-6.5)
  • Total: 41.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: CBS

Missouri vs. Texas A&M

  • Matchup: No. 3 Texas A&M Aggies at No. 19 Missouri Tigers
  • Projected Favorite: Texas A&M (56.94% win probability)
  • Spread: Texas A&M (-7.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ABC

Miami (FL) vs. Syracuse

  • Matchup: Syracuse Orange at No. 18 Miami (FL) Hurricanes
  • Projected Favorite: Miami (FL) (95.60% win probability)
  • Spread: Miami (FL) (-28.5)
  • Total: 45.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ESPN

Vanderbilt vs. Auburn

  • Matchup: Auburn Tigers at No. 15 Vanderbilt Commodores
  • Projected Favorite: Vanderbilt (66.88% win probability)
  • Spread: Vanderbilt (-6.5)
  • Total: 46.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: SEC Network

Wisconsin vs. Washington

  • Matchup: No. 24 Washington Huskies at Wisconsin Badgers
  • Projected Favorite: Washington (81.62% win probability)
  • Spread: Washington (-11.5)
  • Total: 44.5
  • Time: 4:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: BTN

Virginia vs. Wake Forest

  • Matchup: Wake Forest Demon Deacons at No. 12 Virginia Cavaliers
  • Projected Favorite: Virginia (65.22% win probability)
  • Spread: Virginia (-6.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ESPN

Louisville vs. California

  • Matchup: California Golden Bears at No. 14 Louisville Cardinals
  • Projected Favorite: Louisville (93.19% win probability)
  • Spread: Louisville (-19.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ESPN2

Alabama vs. LSU

  • Matchup: LSU Tigers at No. 4 Alabama Crimson Tide
  • Projected Favorite: Alabama (78.13% win probability)
  • Spread: Alabama (-9.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: ABC

Notre Dame vs. Navy

  • Matchup: Navy Midshipmen at No. 10 Notre Dame Fighting Irish
  • Projected Favorite: Notre Dame (89.61% win probability)
  • Spread: Notre Dame (-25.5)
  • Total: 55.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 8
  • TV Channel: NBC

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

