Best College Football Games Week 11: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Top-25 teams will be in action in 16 games on the Week 11 college football slate. That includes the No. 8 BYU Cougars taking on the No. 9 Texas Tech Red Raiders at Jones AT&T Stadium.
Prior to this week's college football action, here's an in-depth peek at the betting odds.
Memphis vs. Tulane
- Matchup: Tulane Green Wave at No. 22 Memphis Tigers
- Projected Favorite: Memphis (69.84% win probability)
- Spread: Memphis (-6.5)
- Total: 55.5
- Time: 9 p.m. ET
- Date: Nov. 7
- TV Channel: ESPN
USC vs. Northwestern
- Matchup: Northwestern Wildcats at No. 20 USC Trojans
- Projected Favorite: USC (87.10% win probability)
- Spread: USC (-14.5)
- Total: 50.5
- Time: 9 p.m. ET
- Date: Nov. 7
- TV Channel: FOX
Penn State vs. Indiana
- Matchup: No. 2 Indiana Hoosiers at Penn State Nittany Lions
- Projected Favorite: Indiana (89.35% win probability)
- Spread: Indiana (-14.5)
- Total: 49.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: FOX
Mississippi State vs. Georgia
- Matchup: No. 5 Georgia Bulldogs at Mississippi State Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (60.71% win probability)
- Spread: Georgia (-8.5)
- Total: 57.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ESPN
Texas Tech vs. BYU
- Matchup: No. 8 BYU Cougars at No. 9 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech (79.19% win probability)
- Spread: Texas Tech (-9.5)
- Total: 52.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ABC
Purdue vs. Ohio State
- Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at Purdue Boilermakers
- Projected Favorite: Ohio State (95.14% win probability)
- Spread: Ohio State (-29.5)
- Total: 48.5
- Time: 1 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: BTN
Ole Miss vs. The Citadel
- Matchup: The Citadel Bulldogs at No. 7 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss
- Time: 1 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: SEC Network+
Iowa vs. Oregon
- Matchup: No. 6 Oregon Ducks at Iowa Hawkeyes
- Projected Favorite: Oregon (68.37% win probability)
- Spread: Oregon (-6.5)
- Total: 41.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: CBS
Missouri vs. Texas A&M
- Matchup: No. 3 Texas A&M Aggies at No. 19 Missouri Tigers
- Projected Favorite: Texas A&M (56.94% win probability)
- Spread: Texas A&M (-7.5)
- Total: 47.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ABC
Miami (FL) vs. Syracuse
- Matchup: Syracuse Orange at No. 18 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL) (95.60% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-28.5)
- Total: 45.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ESPN
Vanderbilt vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers at No. 15 Vanderbilt Commodores
- Projected Favorite: Vanderbilt (66.88% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-6.5)
- Total: 46.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: SEC Network
Wisconsin vs. Washington
- Matchup: No. 24 Washington Huskies at Wisconsin Badgers
- Projected Favorite: Washington (81.62% win probability)
- Spread: Washington (-11.5)
- Total: 44.5
- Time: 4:30 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: BTN
Virginia vs. Wake Forest
- Matchup: Wake Forest Demon Deacons at No. 12 Virginia Cavaliers
- Projected Favorite: Virginia (65.22% win probability)
- Spread: Virginia (-6.5)
- Total: 48.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ESPN
Louisville vs. California
- Matchup: California Golden Bears at No. 14 Louisville Cardinals
- Projected Favorite: Louisville (93.19% win probability)
- Spread: Louisville (-19.5)
- Total: 50.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ESPN2
Alabama vs. LSU
- Matchup: LSU Tigers at No. 4 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama (78.13% win probability)
- Spread: Alabama (-9.5)
- Total: 49.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: ABC
Notre Dame vs. Navy
- Matchup: Navy Midshipmen at No. 10 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (89.61% win probability)
- Spread: Notre Dame (-25.5)
- Total: 55.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 8
- TV Channel: NBC
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
