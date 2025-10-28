Best College Football Games Week 10: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
The No. 9 Vanderbilt Commodores and the No. 20 Texas Longhorns hit the field for one of 17 games on the college football slate in Week 10 that include a ranked team.
Before this weekend's college football games, here's an in-depth dive into the odds.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Rice vs. Memphis
- Matchup: No. 25 Memphis Tigers at Rice Owls
- Projected Favorite: Memphis (76.30% win probability)
- Spread: Memphis (-14.5)
- Total: 50.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 31
- TV Channel: ESPN2
Bet on Rice vs. Memphis with FanDuel Sportsbook.
Ohio State vs. Penn State
- Matchup: Penn State Nittany Lions at No. 1 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State (86.26% win probability)
- Spread: Ohio State (-20.5)
- Total: 43.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: FOX
Bet on Ohio State vs. Penn State with FanDuel Sportsbook.
Texas vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 9 Vanderbilt Commodores at No. 20 Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas (55.24% win probability)
- Spread: Texas (-1.5)
- Total: 44.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ABC
Bet on Texas vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.
SMU vs. Miami (FL)
- Matchup: No. 10 Miami (FL) Hurricanes at SMU Mustangs
- Projected Favorite: Miami (FL) (77.17% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-11.5)
- Total: 50.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ESPN
Bet on SMU vs. Miami (FL) with FanDuel Sportsbook.
Houston vs. West Virginia
- Matchup: West Virginia Mountaineers at No. 22 Houston Cougars
- Projected Favorite: Houston (81.02% win probability)
- Spread: Houston (-13.5)
- Total: 49.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Houston vs. West Virginia with FanDuel Sportsbook.
Virginia Tech vs. Louisville
- Matchup: No. 16 Louisville Cardinals at Virginia Tech Hokies
- Projected Favorite: Louisville (81.31% win probability)
- Spread: Louisville (-11.5)
- Total: 53.5
- Time: 3 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: The CW
Bet on Virginia Tech vs. Louisville with FanDuel Sportsbook.
Kansas State vs. Texas Tech
- Matchup: No. 13 Texas Tech Red Raiders at Kansas State Wildcats
- Projected Favorite: Texas Tech (66.29% win probability)
- Spread: Texas Tech (-7.5)
- Total: 53.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: FOX
Bet on Kansas State vs. Texas Tech with FanDuel Sportsbook.
Florida vs. Georgia
- Matchup: No. 5 Georgia Bulldogs vs. Florida Gators
- Projected Favorite: Georgia (69.35% win probability)
- Spread: Georgia (-7.5)
- Total: 50.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ABC
Bet on Florida vs. Georgia with FanDuel Sportsbook.
Maryland vs. Indiana
- Matchup: No. 2 Indiana Hoosiers at Maryland Terrapins
- Projected Favorite: Indiana (94.75% win probability)
- Spread: Indiana (-21.5)
- Total: 50.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: CBS
Bet on Maryland vs. Indiana with FanDuel Sportsbook.
Boston College vs. Notre Dame
- Matchup: No. 12 Notre Dame Fighting Irish at Boston College Eagles
- Projected Favorite: Notre Dame (96.47% win probability)
- Spread: Notre Dame (-28.5)
- Total: 56.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ESPN
Bet on Boston College vs. Notre Dame with FanDuel Sportsbook.
California vs. Virginia
- Matchup: No. 15 Virginia Cavaliers at California Golden Bears
- Projected Favorite: Virginia (74.34% win probability)
- Spread: Virginia (-4.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:45 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ESPN2
Bet on California vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.
Michigan vs. Purdue
- Matchup: Purdue Boilermakers at No. 21 Michigan Wolverines
- Projected Favorite: Michigan (95.26% win probability)
- Spread: Michigan (-21.5)
- Total: 49.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: BTN
Bet on Michigan vs. Purdue with FanDuel Sportsbook.
Ole Miss vs. South Carolina
- Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 7 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (71.94% win probability)
- Spread: Ole Miss (-12.5)
- Total: 54.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ESPN
Bet on Ole Miss vs. South Carolina with FanDuel Sportsbook.
Tennessee vs. Oklahoma
- Matchup: No. 18 Oklahoma Sooners at No. 14 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee (61.22% win probability)
- Spread: Tennessee (-3.5)
- Total: 56.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ABC
Bet on Tennessee vs. Oklahoma with FanDuel Sportsbook.
Nebraska vs. USC
- Matchup: No. 23 USC Trojans at Nebraska Cornhuskers
- Projected Favorite: USC (65.67% win probability)
- Spread: USC (-6.5)
- Total: 59.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: NBC
Bet on Nebraska vs. USC with FanDuel Sportsbook.
North Carolina State vs. Georgia Tech
- Matchup: No. 8 Georgia Tech Yellow Jackets at North Carolina State Wolfpack
- Projected Favorite: Georgia Tech (61.60% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-5.5)
- Total: 57.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ESPN2
Bet on North Carolina State vs. Georgia Tech with FanDuel Sportsbook.
Utah vs. Cincinnati
- Matchup: No. 17 Cincinnati Bearcats at No. 24 Utah Utes
- Projected Favorite: Utah (73.17% win probability)
- Spread: Utah (-9.5)
- Total: 56.5
- Time: 10:15 p.m. ET
- Date: Nov. 1
- TV Channel: ESPN
Bet on Utah vs. Cincinnati with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!