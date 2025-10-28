FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
Best College Football Games Week 10: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive

Best College Football Games Week 10: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

The No. 9 Vanderbilt Commodores and the No. 20 Texas Longhorns hit the field for one of 17 games on the college football slate in Week 10 that include a ranked team.

Before this weekend's college football games, here's an in-depth dive into the odds.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Rice vs. Memphis

  • Matchup: No. 25 Memphis Tigers at Rice Owls
  • Projected Favorite: Memphis (76.30% win probability)
  • Spread: Memphis (-14.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Oct. 31
  • TV Channel: ESPN2

Ohio State vs. Penn State

  • Matchup: Penn State Nittany Lions at No. 1 Ohio State Buckeyes
  • Projected Favorite: Ohio State (86.26% win probability)
  • Spread: Ohio State (-20.5)
  • Total: 43.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: FOX

Texas vs. Vanderbilt

  • Matchup: No. 9 Vanderbilt Commodores at No. 20 Texas Longhorns
  • Projected Favorite: Texas (55.24% win probability)
  • Spread: Texas (-1.5)
  • Total: 44.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ABC

SMU vs. Miami (FL)

  • Matchup: No. 10 Miami (FL) Hurricanes at SMU Mustangs
  • Projected Favorite: Miami (FL) (77.17% win probability)
  • Spread: Miami (FL) (-11.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ESPN

Houston vs. West Virginia

  • Matchup: West Virginia Mountaineers at No. 22 Houston Cougars
  • Projected Favorite: Houston (81.02% win probability)
  • Spread: Houston (-13.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: Fox Sports 1

Virginia Tech vs. Louisville

  • Matchup: No. 16 Louisville Cardinals at Virginia Tech Hokies
  • Projected Favorite: Louisville (81.31% win probability)
  • Spread: Louisville (-11.5)
  • Total: 53.5
  • Time: 3 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: The CW

Kansas State vs. Texas Tech

  • Matchup: No. 13 Texas Tech Red Raiders at Kansas State Wildcats
  • Projected Favorite: Texas Tech (66.29% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-7.5)
  • Total: 53.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: FOX

Florida vs. Georgia

  • Matchup: No. 5 Georgia Bulldogs vs. Florida Gators
  • Projected Favorite: Georgia (69.35% win probability)
  • Spread: Georgia (-7.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ABC

Maryland vs. Indiana

  • Matchup: No. 2 Indiana Hoosiers at Maryland Terrapins
  • Projected Favorite: Indiana (94.75% win probability)
  • Spread: Indiana (-21.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: CBS

Boston College vs. Notre Dame

  • Matchup: No. 12 Notre Dame Fighting Irish at Boston College Eagles
  • Projected Favorite: Notre Dame (96.47% win probability)
  • Spread: Notre Dame (-28.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ESPN

California vs. Virginia

  • Matchup: No. 15 Virginia Cavaliers at California Golden Bears
  • Projected Favorite: Virginia (74.34% win probability)
  • Spread: Virginia (-4.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 3:45 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ESPN2

Michigan vs. Purdue

  • Matchup: Purdue Boilermakers at No. 21 Michigan Wolverines
  • Projected Favorite: Michigan (95.26% win probability)
  • Spread: Michigan (-21.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: BTN

Ole Miss vs. South Carolina

  • Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 7 Ole Miss Rebels
  • Projected Favorite: Ole Miss (71.94% win probability)
  • Spread: Ole Miss (-12.5)
  • Total: 54.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ESPN

Tennessee vs. Oklahoma

  • Matchup: No. 18 Oklahoma Sooners at No. 14 Tennessee Volunteers
  • Projected Favorite: Tennessee (61.22% win probability)
  • Spread: Tennessee (-3.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ABC

Nebraska vs. USC

  • Matchup: No. 23 USC Trojans at Nebraska Cornhuskers
  • Projected Favorite: USC (65.67% win probability)
  • Spread: USC (-6.5)
  • Total: 59.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: NBC

North Carolina State vs. Georgia Tech

  • Matchup: No. 8 Georgia Tech Yellow Jackets at North Carolina State Wolfpack
  • Projected Favorite: Georgia Tech (61.60% win probability)
  • Spread: Georgia Tech (-5.5)
  • Total: 57.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ESPN2

Utah vs. Cincinnati

  • Matchup: No. 17 Cincinnati Bearcats at No. 24 Utah Utes
  • Projected Favorite: Utah (73.17% win probability)
  • Spread: Utah (-9.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 10:15 p.m. ET
  • Date: Nov. 1
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

