NHL
Rangers vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 15
In NHL action on Saturday, the New York Rangers play the Columbus Blue Jackets.
Before you place your bet on this game at FanDuel Sportsbook, here are the NHL moneyline insights you need to know.
Rangers vs Blue Jackets Game Info
- New York Rangers (9-7-2) vs. Columbus Blue Jackets (9-7-1)
- Date: Saturday, November 15, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio
- Coverage: ESPN+
Rangers vs Blue Jackets Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Rangers (-111)
|Blue Jackets (-108)
|6.5
|Rangers (-1.5)
Rangers vs Blue Jackets Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Blue Jackets win (51.5%)
Rangers vs Blue Jackets Puck Line
- The Rangers are favored by 1.5 goals versus the Blue Jackets. The Rangers are +210 to cover the spread, while the Blue Jackets are -265.
Rangers vs Blue Jackets Over/Under
- Rangers versus Blue Jackets on Nov. 15 has an over/under of 6.5 goals, with the over +104 and the under -128.
Rangers vs Blue Jackets Moneyline
- The Rangers vs Blue Jackets moneyline has New York as a -111 favorite, while Columbus is a -108 underdog at home.