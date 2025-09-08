MLB
Monday’s MLB Strikeout Props - Sept. 8
Will Garrett Crochet strike out more than 7.5 batters? Can Nabil Crismatt surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 8, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Cincinnati Reds at San Diego Padres
- Yu Darvish (Padres): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 11 appearances
- Nick Lodolo (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 24 appearances
New York Mets at Philadelphia Phillies
- Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under -106) | 2025 Stats: 7 strikeouts per game in 4 appearances
- Aaron Nola (Phillies): Over/Under 4.5 Ks (Over -186, Under +138) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 13 appearances
Kansas City Royals at Cleveland Guardians
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 3.5 Ks (Over -186, Under +140) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 19 appearances
- Ryan Bergert (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under -104) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 17 appearances
Milwaukee Brewers at Texas Rangers
- José Quintana (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 22 appearances
- Jake Latz (Rangers): Over/Under 3.5 Ks (Over -120, Under -110) | 2025 Stats: 2.2 strikeouts per game in 28 appearances
St. Louis Cardinals at Seattle Mariners
- Bryan Woo (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +106, Under -144) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 27 appearances
- Miles Mikolas (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +108) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 27 appearances
Chicago Cubs at Atlanta Braves
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over -128, Under -104) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 24 appearances
- Shota Imanaga (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2025 Stats: 4.6 strikeouts per game in 21 appearances
Boston Red Sox at Athletics
- Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -166, Under +120) | 2025 Stats: 7.8 strikeouts per game in 28 appearances
- Luis Morales (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -166, Under +130) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 6 appearances
Minnesota Twins at Los Angeles Angels
- Caden Dana (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -130) | 2025 Stats: 3.3 strikeouts per game in 3 appearances
- Simeon Woods Richardson (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 19 appearances
Arizona Diamondbacks at San Francisco Giants
- Logan Webb (Giants): Over/Under 6.5 Ks (Over +104, Under -140) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 29 appearances
- Nabil Crismatt (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 4 appearances