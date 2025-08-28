MLB
Thursday’s MLB Strikeout Props - Aug. 28
Will Garrett Crochet strike out more than 8.5 batters? Can Adam Mazur exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 28, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Arizona Diamondbacks at Milwaukee Brewers
- Nabil Crismatt (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
- José Quintana (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 20 appearances
Boston Red Sox at Baltimore Orioles
- Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 8.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 7.9 strikeouts per game in 27 appearances
- Cade Povich (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 18 appearances
Pittsburgh Pirates at St. Louis Cardinals
- Miles Mikolas (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 25 appearances
- Braxton Ashcraft (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over +142, Under -192) | 2025 Stats: 2.2 strikeouts per game in 20 appearances
Chicago Cubs at San Francisco Giants
- Carson Whisenhunt (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 5 appearances
- Colin Rea (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 27 appearances
- Shota Imanaga (Cubs): Over/Under 5.5 Ks (Over +120, Under -162) | 2025 Stats: 4.7 strikeouts per game in 19 appearances
- Logan Webb (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under +104) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 27 appearances
Miami Marlins at New York Mets
- Clay Holmes (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over +130, Under -168) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 26 appearances
- Adam Mazur (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies
- Aaron Nola (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +102) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 11 appearances
- Cal Quantrill (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -152) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 25 appearances
New York Yankees at Chicago White Sox
- Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 27 appearances
- Davis Martin (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -138) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 20 appearances
Colorado Rockies at Houston Astros
- Jason Alexander (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 12 appearances
- Chase Dollander (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -162) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 19 appearances
- Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 24 appearances
- Framber Valdez (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 26 appearances