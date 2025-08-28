FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
MLB

Thursday's MLB Strikeout Props - Aug. 28

Thursday’s MLB Strikeout Props - Aug. 28

Will Garrett Crochet strike out more than 8.5 batters? Can Adam Mazur exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 28, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Arizona Diamondbacks at Milwaukee Brewers

  • Nabil Crismatt (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • José Quintana (Brewers): Over/Under 3.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 20 appearances

Boston Red Sox at Baltimore Orioles

  • Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 8.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 7.9 strikeouts per game in 27 appearances
  • Cade Povich (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 18 appearances

Pittsburgh Pirates at St. Louis Cardinals

  • Miles Mikolas (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 25 appearances
  • Braxton Ashcraft (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over +142, Under -192) | 2025 Stats: 2.2 strikeouts per game in 20 appearances

Chicago Cubs at San Francisco Giants

  • Carson Whisenhunt (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 5 appearances
  • Colin Rea (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 27 appearances
  • Shota Imanaga (Cubs): Over/Under 5.5 Ks (Over +120, Under -162) | 2025 Stats: 4.7 strikeouts per game in 19 appearances
  • Logan Webb (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under +104) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 27 appearances

Miami Marlins at New York Mets

  • Clay Holmes (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over +130, Under -168) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 26 appearances
  • Adam Mazur (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance

Atlanta Braves at Philadelphia Phillies

  • Aaron Nola (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +102) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 11 appearances
  • Cal Quantrill (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -152) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 25 appearances

New York Yankees at Chicago White Sox

  • Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 27 appearances
  • Davis Martin (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -138) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 20 appearances

Colorado Rockies at Houston Astros

  • Jason Alexander (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 12 appearances
  • Chase Dollander (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -162) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 19 appearances
  • Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 24 appearances
  • Framber Valdez (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 26 appearances

