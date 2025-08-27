MLB
Wednesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 27
Will Framber Valdez strike out more than 6.5 batters? Can Jack Kochanowicz surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 27, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Washington Nationals at New York Yankees
- Max Fried (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 5.7 strikeouts per game in 27 appearances
Philadelphia Phillies at New York Mets
- Taijuan Walker (Phillies): Over/Under 3.5 Ks (Over +110, Under -148) | 2025 Stats: 2.6 strikeouts per game in 27 appearances
- Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +130, Under -166) | 2025 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances
Arizona Diamondbacks at Milwaukee Brewers
- Quinn Priester (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -106, Under -122) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 24 appearances
- Ryne Nelson (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under -102) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 27 appearances
San Diego Padres at Seattle Mariners
- Dylan Cease (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over -154, Under +116) | 2025 Stats: 6.8 strikeouts per game in 27 appearances
- Bryan Woo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -116, Under -112) | 2025 Stats: 6.4 strikeouts per game in 26 appearances
- Luis Castillo (Mariners): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2025 Stats: 4.9 strikeouts per game in 27 appearances
- Yu Darvish (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +120) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 10 appearances
Kansas City Royals at Chicago White Sox
- Ryan Bergert (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -136) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 15 appearances
- Aaron Civale (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 17 appearances
Atlanta Braves at Miami Marlins
- Ryan Gusto (Marlins): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 27 appearances
- Joey Wentz (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -146) | 2025 Stats: 2 strikeouts per game in 34 appearances
Colorado Rockies at Houston Astros
- Framber Valdez (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 25 appearances
- Chase Dollander (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -162) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 18 appearances
Los Angeles Angels at Texas Rangers
- Jake Latz (Rangers): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2025 Stats: 2.2 strikeouts per game in 26 appearances
- Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 2.5 Ks (Over -168, Under +126) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 22 appearances
Pittsburgh Pirates at St. Louis Cardinals
- Sonny Gray (Cardinals): Over/Under 6.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 26 appearances
Minnesota Twins at Toronto Blue Jays
- Eric Lauer (Blue Jays): Over/Under 4.5 Ks (Over -150, Under +120) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances
- Simeon Woods Richardson (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 17 appearances
Detroit Tigers at Athletics
- Luis Morales (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 4 appearances
- Casey Mize (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 4.7 strikeouts per game in 22 appearances
Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers
- Nick Lodolo (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -158) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 23 appearances
- Shohei Ohtani (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -136, Under +108) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 10 appearances
Boston Red Sox at Baltimore Orioles
- Brayan Bello (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 23 appearances
Tampa Bay Rays at Cleveland Guardians
- Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -162, Under +122) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 26 appearances
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -108, Under -116) | 2025 Stats: 4.6 strikeouts per game in 18 appearances
Chicago Cubs at San Francisco Giants
- Colin Rea (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 26 appearances
- Carson Whisenhunt (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -134) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 4 appearances