Tuesday's MLB Strikeout Props - Aug. 12

Will Freddy Peralta strike out more than 6.5 batters? Can Kyle Freeland exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 12, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Seattle Mariners at Baltimore Orioles

  • Dean Kremer (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 23 appearances
  • George Kirby (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 14 appearances

Arizona Diamondbacks at Texas Rangers

  • Anthony DeSclafani (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2025 Stats: 2.8 strikeouts per game in 10 appearances
  • Jack Leiter (Rangers): Over/Under 4.5 Ks (Over -164, Under +128) | 2025 Stats: 4.6 strikeouts per game in 20 appearances

Atlanta Braves at New York Mets

  • Spencer Strider (Braves): Over/Under 6.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2025 Stats: 6.5 strikeouts per game in 15 appearances
  • Clay Holmes (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over +126, Under -160) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 23 appearances

Colorado Rockies at St. Louis Cardinals

  • Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +110, Under -146) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 21 appearances
  • Matthew Liberatore (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -164, Under +128) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 21 appearances

Los Angeles Dodgers at Los Angeles Angels

  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 7 appearances
  • Tyler Anderson (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over +130, Under -166) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 23 appearances

Chicago Cubs at Toronto Blue Jays

  • José Berrios (Blue Jays): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 24 appearances
  • Ben Brown (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 19 appearances

Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers

  • Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 6.8 strikeouts per game in 24 appearances
  • Freddy Peralta (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 24 appearances

Philadelphia Phillies at Cincinnati Reds

  • Brady Singer (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2025 Stats: 4.9 strikeouts per game in 23 appearances
  • Ranger Suarez (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over +128, Under -172) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 17 appearances

Boston Red Sox at Houston Astros

  • Spencer Arrighetti (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -134) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 3 appearances
  • Dustin May (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 20 appearances

Tampa Bay Rays at Athletics

  • Jacob Lopez (Athletics): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 18 appearances
  • Shane Baz (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 23 appearances

San Diego Padres at San Francisco Giants

  • Nestor Cortes (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 3 appearances
  • Robbie Ray (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -130) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 24 appearances

Washington Nationals at Kansas City Royals

  • Michael Wacha (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -110, Under -116) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 23 appearances
  • Mitchell Parker (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over +110, Under -146) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 23 appearances

Miami Marlins at Cleveland Guardians

  • Logan Allen (Guardians): Over/Under 3.5 Ks (Over -186, Under +146) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Janson Junk (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 14 appearances

