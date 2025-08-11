FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
Monday’s MLB Strikeout Props - Aug. 11

Data Skrive

Will Garrett Crochet strike out more than 6.5 batters? Can Andrew Heaney record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 11, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Dodgers at Los Angeles Angels

  • Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 22 appearances
  • José Soriano (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 24 appearances

Washington Nationals at Kansas City Royals

  • Bailey Falter (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -154) | 2025 Stats: 3.1 strikeouts per game in 23 appearances

Tampa Bay Rays at Athletics

  • Ryan Pepiot (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 24 appearances
  • Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 24 appearances

Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers

  • José Quintana (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 17 appearances
  • Andrew Heaney (Pirates): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 23 appearances

Philadelphia Phillies at Cincinnati Reds

  • Andrew Abbott (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +120) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 20 appearances
  • Taijuan Walker (Phillies): Over/Under 3.5 Ks (Over +122, Under -162) | 2025 Stats: 2.5 strikeouts per game in 24 appearances

Boston Red Sox at Houston Astros

  • Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 6.5 Ks (Over -178, Under +132) | 2025 Stats: 8 strikeouts per game in 23 appearances

Minnesota Twins at New York Yankees

  • Zebby Matthews (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 6 strikeouts per game in 8 appearances
  • Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +120) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 24 appearances

Arizona Diamondbacks at Texas Rangers

  • Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over -152, Under +120) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 19 appearances
  • Ryne Nelson (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 24 appearances

Colorado Rockies at St. Louis Cardinals

  • Miles Mikolas (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 22 appearances

