FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore MLB

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore Preakness Stakes

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
MLB

Tuesday’s MLB Strikeout Props - May 12

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Tuesday’s MLB Strikeout Props - May 12

Will Paul Skenes strike out more than 7.5 batters? Can Miles Mikolas record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on May 12, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Angels at Cleveland Guardians

  • Walbert Urena (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over -132, Under +100) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 6 appearances
  • Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under -102) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 8 appearances

Miami Marlins at Minnesota Twins

  • Eury Pérez (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 8 appearances
  • Bailey Ober (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 8 appearances

San Diego Padres at Milwaukee Brewers

  • Matt Waldron (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +124) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 4 appearances
  • Brandon Sproat (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 7 appearances

Seattle Mariners at Houston Astros

  • Bryan Woo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 8 appearances

San Francisco Giants at Los Angeles Dodgers

  • Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -174, Under +132) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 7 appearances
  • Adrian Houser (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 7 appearances

Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays

  • Patrick Corbin (Blue Jays): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 6 appearances
  • Shane McClanahan (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -154, Under +116) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 7 appearances

Chicago Cubs at Atlanta Braves

  • Colin Rea (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 8 appearances
  • Grant Holmes (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 7 appearances

Washington Nationals at Cincinnati Reds

  • Miles Mikolas (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 8 appearances
  • Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 3.2 strikeouts per game in 8 appearances

St. Louis Cardinals at Athletics

  • Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 8 appearances
  • Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 7 appearances

Kansas City Royals at Chicago White Sox

  • Stephen Kolek (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over -160, Under +120) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 1 appearance
  • Erick Fedde (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 3.4 strikeouts per game in 7 appearances

Colorado Rockies at Pittsburgh Pirates

  • Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 2.9 strikeouts per game in 9 appearances
  • Paul Skenes (Pirates): Over/Under 7.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 8 appearances

Detroit Tigers at New York Mets

  • Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 5.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 8 appearances
  • Freddy Peralta (Mets): Over/Under 6.5 Ks (Over +130, Under -174) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 8 appearances

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup