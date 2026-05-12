Tuesday’s MLB Strikeout Props - May 12
Will Paul Skenes strike out more than 7.5 batters? Can Miles Mikolas record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on May 12, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Angels at Cleveland Guardians
- Walbert Urena (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over -132, Under +100) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 6 appearances
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under -102) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 8 appearances
Miami Marlins at Minnesota Twins
- Eury Pérez (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 8 appearances
- Bailey Ober (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 8 appearances
San Diego Padres at Milwaukee Brewers
- Matt Waldron (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +124) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 4 appearances
- Brandon Sproat (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 7 appearances
Seattle Mariners at Houston Astros
- Bryan Woo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 8 appearances
San Francisco Giants at Los Angeles Dodgers
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -174, Under +132) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 7 appearances
- Adrian Houser (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 7 appearances
Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays
- Patrick Corbin (Blue Jays): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 6 appearances
- Shane McClanahan (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -154, Under +116) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 7 appearances
Chicago Cubs at Atlanta Braves
- Colin Rea (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 8 appearances
- Grant Holmes (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 7 appearances
Washington Nationals at Cincinnati Reds
- Miles Mikolas (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 8 appearances
- Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 3.2 strikeouts per game in 8 appearances
St. Louis Cardinals at Athletics
- Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 8 appearances
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 7 appearances
Kansas City Royals at Chicago White Sox
- Stephen Kolek (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over -160, Under +120) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 1 appearance
- Erick Fedde (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 3.4 strikeouts per game in 7 appearances
Colorado Rockies at Pittsburgh Pirates
- Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 2.9 strikeouts per game in 9 appearances
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 7.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 8 appearances
Detroit Tigers at New York Mets
- Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 5.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 8 appearances
- Freddy Peralta (Mets): Over/Under 6.5 Ks (Over +130, Under -174) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 8 appearances