MLB
Tuesday’s MLB Home Run Props - Sept. 16
Will Austin Riley or Matt Olson go yard on Tuesday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on Sept. 16, in the article below.
Today's MLB Home Run Props
Atlanta Braves at Washington Nationals
- Austin Riley (Braves): +340 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 102 games (has homered in 13.7% of games)
- Matt Olson (Braves): +340 to hit a HR | 2025 Stats: 25 HR in 149 games (has homered in 16.8% of games)
- Marcell Ozuna (Braves): +350 to hit a HR | 2025 Stats: 20 HR in 134 games (has homered in 14.2% of games)
- C.J. Abrams (Nationals): +450 to hit a HR | 2025 Stats: 17 HR in 133 games (has homered in 12% of games)
- James Wood (Nationals): +520 to hit a HR | 2025 Stats: 27 HR in 146 games (has homered in 17.1% of games)
- Luis Garcia (Nationals): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 13 HR in 128 games (has homered in 10.2% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +600 to hit a HR | 2025 Stats: 15 HR in 110 games (has homered in 12.7% of games)
- Josh Bell (Nationals): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 20 HR in 129 games (has homered in 14.7% of games)
- Michael Harris II (Braves): +680 to hit a HR | 2025 Stats: 17 HR in 146 games (has homered in 11.6% of games)
- Alex Verdugo (Braves): +750 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 56 games
- Nathaniel Lowe (Nationals): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 18 HR in 140 games (has homered in 12.1% of games)
- Robert Hassell III (Nationals): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 53 games (has homered in 5.7% of games)
- Ozzie Albies (Braves): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 149 games (has homered in 10.1% of games)
- Alex Call (Nationals): +900 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 91 games (has homered in 4.4% of games)
- Keibert Ruiz (Nationals): +900 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 68 games (has homered in 2.9% of games)
- Eli White (Braves): +1000 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 84 games (has homered in 9.5% of games)
- Jose Tena (Nationals): +1000 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 48 games
- Nick Allen (Braves): +2000 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 126 games
- Dylan Crews (Nationals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 71 games (has homered in 11.3% of games)
- Jacob Young (Nationals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 1 HR in 98 games (has homered in 1% of games)
- Sean Murphy (Braves): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 93 games (has homered in 15.1% of games)
- Amed Rosario (Nationals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 6 HR in 56 games (has homered in 10.5% of games)
