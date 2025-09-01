Monday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - Sept. 1
Today's MLB schedule has several top-tier games, including the matchup between the Philadelphia Phillies and the Milwaukee Brewers. Below, we have predictions for every game.
Today's MLB Odds and Predictions
Miami Marlins at Washington Nationals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:05 p.m. ET
- Where: Nationals Park
- TV Channel: MASN and FDSFL
- Probable Pitchers: Andrew Alvarez vs. Lake Bachar
- Records: Nationals (54-83), Marlins (65-73)
- Nationals Moneyline Odds: -112
- Marlins Moneyline Odds: -104
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Marlins
- Marlins Win Probability: 58.44%
- Nationals Win Probability: 41.56%
Toronto Blue Jays at Cincinnati Reds Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:10 p.m. ET
- Where: Great American Ball Park
- TV Channel: FDSOH and SNET
- Probable Pitchers: Hunter Greene vs. Chris Bassitt
- Records: Reds (70-68), Blue Jays (79-59)
- Reds Moneyline Odds: -120
- Blue Jays Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Blue Jays
- Blue Jays Win Probability: 51.98%
- Reds Win Probability: 48.02%
New York Mets at Detroit Tigers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:10 p.m. ET
- Where: Comerica Park
- TV Channel: FDSDET and SNY
- Probable Pitchers: Charlie Morton vs. Sean Manaea
- Records: Tigers (80-59), Mets (74-64)
- Mets Moneyline Odds: -116
- Tigers Moneyline Odds: -102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Mets
- Mets Win Probability: 53.97%
- Tigers Win Probability: 46.03%
Cleveland Guardians at Boston Red Sox Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 1:35 p.m. ET
- Where: Fenway Park
- TV Channel: NESN and CLEG
- Probable Pitchers: Brayan Bello vs. Parker Messick
- Records: Red Sox (77-62), Guardians (68-68)
- Red Sox Moneyline Odds: -146
- Guardians Moneyline Odds: +124
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Red Sox
- Red Sox Win Probability: 67.10%
- Guardians Win Probability: 32.90%
Los Angeles Angels at Houston Astros Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:10 p.m. ET
- Where: Daikin Park
- TV Channel: SCHN and FDSW
- Probable Pitchers: Luis Garcia vs. Yusei Kikuchi
- Records: Astros (76-62), Angels (64-73)
- Astros Moneyline Odds: -164
- Angels Moneyline Odds: +138
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Astros
- Astros Win Probability: 57.18%
- Angels Win Probability: 42.82%
Chicago White Sox at Minnesota Twins Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:10 p.m. ET
- Where: Target Field
- TV Channel: MNNT and CHSN
- Probable Pitchers: Bailey Ober vs. Fraser Ellard
- Records: Twins (62-75), White Sox (50-88)
- Twins Moneyline Odds: -188
- White Sox Moneyline Odds: +158
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Twins
- Twins Win Probability: 65.12%
- White Sox Win Probability: 34.88%
Athletics at St. Louis Cardinals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 2:15 p.m. ET
- Where: Busch Stadium
- TV Channel: FDSMW and NBCS-CA
- Probable Pitchers: Sonny Gray vs. Luis Morales
- Records: Cardinals (68-71), Athletics (64-75)
- Cardinals Moneyline Odds: -158
- Athletics Moneyline Odds: +134
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cardinals
- Cardinals Win Probability: 52.26%
- Athletics Win Probability: 47.74%
Atlanta Braves at Chicago Cubs Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:05 p.m. ET
- Where: Wrigley Field
- TV Channel: MARQ and FDSSO
- Probable Pitchers: Colin Rea vs. Spencer Strider
- Records: Cubs (78-59), Braves (62-75)
- Cubs Moneyline Odds: -120
- Braves Moneyline Odds: +102
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cubs
- Cubs Win Probability: 56.32%
- Braves Win Probability: 43.68%
Philadelphia Phillies at Milwaukee Brewers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:10 p.m. ET
- Where: American Family Field
- TV Channel: FDSWI and NBCS-PH
- Probable Pitchers: Jacob Misiorowski vs. Taijuan Walker
- Records: Brewers (85-53), Phillies (79-58)
- Brewers Moneyline Odds: -154
- Phillies Moneyline Odds: +130
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Brewers
- Brewers Win Probability: 55.83%
- Phillies Win Probability: 44.17%
San Francisco Giants at Colorado Rockies Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 4:10 p.m. ET
- Where: Coors Field
- TV Channel: COLR and NBCS-BA
- Probable Pitchers: Chase Dollander vs. Kai-Wei Teng
- Records: Rockies (39-98), Giants (68-69)
- Giants Moneyline Odds: -142
- Rockies Moneyline Odds: +120
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Giants
- Giants Win Probability: 62.53%
- Rockies Win Probability: 37.47%
Baltimore Orioles at San Diego Padres Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:40 p.m. ET
- Where: PETCO Park
- TV Channel: SDPA and MASN2
- Probable Pitchers: Dylan Cease vs. Kyle Bradish
- Records: Padres (76-61), Orioles (61-76)
- Padres Moneyline Odds: -158
- Orioles Moneyline Odds: +134
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Padres
- Padres Win Probability: 59.85%
- Orioles Win Probability: 40.15%
Seattle Mariners at Tampa Bay Rays Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:35 p.m. ET
- Where: George M. Steinbrenner Field
- TV Channel: FDSSUN and ROOT Sports NW
- Probable Pitchers: Shane Baz vs. Luis Castillo
- Records: Rays (67-69), Mariners (73-64)
- Rays Moneyline Odds: -108
- Mariners Moneyline Odds: -108
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Mariners
- Mariners Win Probability: 51.79%
- Rays Win Probability: 48.21%
Texas Rangers at Arizona Diamondbacks Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 8:10 p.m. ET
- Where: Chase Field
- TV Channel: ARID and RSN
- Probable Pitchers: Ryne Nelson vs. Patrick Corbin
- Records: Diamondbacks (68-70), Rangers (71-67)
- Diamondbacks Moneyline Odds: -142
- Rangers Moneyline Odds: +120
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Diamondbacks
- Diamondbacks Win Probability: 57.55%
- Rangers Win Probability: 42.45%
All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.