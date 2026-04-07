ROTHSTEIN 45: 2026 OFFSEASON EDITION

Please note: These rankings will be updated DAILY throughout the offseason. Teams who have yet to put together a capable roster with at least seven or eight players will be withheld from these rankings until they do so.

All players who ARE NOT projected to be first round picks in the 2026 NBA Draft will be slated to return to their previous school until they announce other intentions.

Jon Rothstein's College Basketball Rankings

1. Michigan

Projected Starting 5:

G Elliot Cadeau

G Trey McKenney

G Brandon McCoy

F Morez Johnson

C Aday Mara

Projected Bench: Quinn Costello, Joseph Hartman, Malachi Brown, Marcus Moller, Winters Grady, Oscar Goodman, Ricky Liburd, LJ Cason (redshirt)

Key Newcomers: Quinn Costello, Joseph Hartman, Malachi Brown, Marcus Moller, Lincoln Cosby, Brandon McCoy

Key Losses: Nimari Burnett, Roddy Gayle, Yaxel Lendeborg, Will Tschetter

Entered NBA Draft Process:

2. Florida

Projected Starting 5:

G Boogie Fland

G Urban Klavzar

G Isaiah Brown

F Alex Condon

C Rueben Chinyelu

Projected Bench: Alex Lloyd, CJ Ingram, Viktor Mikic, AJ Brown, Jones Lay

Key Newcomers: Jones Lay

Key Losses: Thomas Haugh, Xaivian Lee, Micah Handlogten

Entered NBA Draft Process:

3. UConn

Projected Starting 5:

G Silas Demary Jr.

G Solo Ball

F Jaylin Stewart

F Jayden Ross

C Eric Reibe

Projected Bench: Jacob Furphy, Colben Landrew, Junior County

Key Newcomers: Colben Landrew, Junior County

Key Losses: Alex Karaban, Malachi Smith, Tarris Reed, Braylon Mullins

Entered NBA Draft Process:

4. Michigan State

Projected Starting 5:

G Jeremy Fears

G Kur Teng

F Coen Carr

F Cam Ward

C Jesse McCulloch

Projected Bench: Kaleb Glenn, Jordan Scott, Ethan Taylor, Jasiah Jervis, Carlos Medlock Jr., Julius Avent, Divine Ugochukwu

Key Newcomers: Ethan Taylor, Jasiah Jervis, Carlos Medlock Jr., Julius Avent

Key Losses: Jaxon Kohler, Carson Cooper

Entered NBA Draft Process:

5. Duke

Projected Starting 5:

G Caleb Foster

G Cayden Boozer

G Bryson Howard

F Dame Sarr

C Cam Williams

Projected Bench: Deron Rippey, Nik Khamenia, Maxime Meyer, Darren Harris, Sebastian Wilkins, Ifeanyi Ufochukwu

Key Newcomers: Bryson Howard, Cam Williams, Maxime Meyer, Deron Rippey

Key Losses: Cameron Boozer, Maliq Brown, Isaiah Evans, Patrick Ngongba

Entered NBA Draft Process:

6. Illinois

Projected Starting 5:

G Lucas Morillo

G Andrej Stojakovic

F David Mirkovic

F Zvonimir Ivisic

C Tomislav Ivisic

Projected Bench: Jake Davis, Brandon Lee, Jason Jakstys, AJ Redd, Ty Rodgers, Ethan Brown, Landon Davis, Mihailo Petrovic, Quentin Coleman

Key Newcomers: Lucas Morillo, Ethan Brown, Landon Davis, Quentin Coleman

Key Losses: Keaton Wagler, Kylan Boswell, Ben Humrichous

Entered NBA Draft Process:

7. Alabama

Projected Starting 5:

G Aden Holloway

G Jalil Bethea

F Amari Allen

F London Jemison

C Keitenn Bristow

Projected Bench: Qayden Samuels, Tarris Bouie, Collins Onyejiaka, Jaxon Richardson, Davion Hannah

Key Newcomers: Qayden Samuels, Tarris Bouie, Jaxon Richardson

Key Losses: Labaron Philon, Latrell Wrightsell, Noah Williamson, Houston Mallette, Taylor Bol Bowen, Aiden Sherrell

Entered NBA Draft Process:

8. Virginia

Projected Starting 5:

G Chance Mallory

G Sam Lewis

G Elijah Gertrude

F Thijs de Ridder

C Johann Grunloh

Projected Bench: Martin Carrere, Silas Barksdale, Carter Lang

Key Newcomers:

Key Losses: Malik Thomas, Jacari White, Devin Tillis, Dallin Hall, Ugonna Onyenso

Entered NBA Draft Process:

9. Arizona

Projected Starting 5:

G Caleb Holt

G Dwayne Aristode

F Ivan Kharchenkov

F Cameron Holmes

C Motiejus Krivas

Projected Bench: Mabil Mawut, Bryce James, Sidi Gueye

Key Newcomers: Cameron Holmes, Caleb Holt

Key Losses: Koa Peat, Tobe Awaka, Jaden Bradley, Anthony Dell’Orso, Brayden Burries

Entered NBA Draft Process:

10. Gonzaga

Projected Starting 5:

G Mario Saint-Supery

G Luca Foster

G Davis Fogle

F Braden Huff

C Ismaila Diagne

Projected Bench: Sam Funches, Jack Kayil

Key Newcomers: Luca Foster, Sam Funches, Jack Kayil

Key Losses: Graham Ike, Tyon Grant-Foster, Jalen Warley, Adam Miller, Emmanuel Innocenti

Entered NBA Draft Process:

11. Arkansas

Projected Starting 5:

G Jordan Smith Jr.

G JJ Andrews

G Meleek Thomas

G Abdou Traore

F Billy Richmond

Projected Bench: Isaiah Sealy, Paulo Semedo, Elmir Dzafic, Karim Rtail

Key Newcomers: JJ Andrews, Abdou Toure, Jordan Smith Jr.

Key Losses: Darius Acuff, Malique Ewin, Nick Pringle, Meleek Thomas, Trevon Brazille, Karter Knox, DJ Wagner

Entered NBA Draft Process:

12. Texas Tech

Projected Starting 5:

G Jaylen Petty

G Leon Horner

F Josiah Moseley

F JT Toppin

C Luke Bamgboye

Projected Bench: Jazz Henderson, Dakari Spear, Nolan Groves, Marial Akuentok, LaTrell Hoover

Key Newcomers: Dakari Spear

Key Losses: Christian Anderson, Donovan Atwell, Tyree Bryan

Entered NBA Draft Process:

13. North Carolina

Projected Starting 5:

G Dylan Mingo

G Luka Bogavac

F Maximo Adams

F Jarin Stevenson

C Henri Veesaar

Projected Bench: James Brown, Kyan Evans

Key Newcomers: Maximo Adams, Dylan Mingo

Key Losses: Caleb Wilson, Seth Trimble

Entered NBA Draft Process:

14. TCU

Projected Starting 5:

G Brock Harding

G Liutauras Lelevicius

F Micah Robinson

F David Punch

C Xavier Edmonds

Projected Bench: Malick Diallo, Ashton Simmons, Tanner Toolson

Key Newcomers: Ryan Hunt

Key Losses: Jayden Pierre, RJ Jones, Jace Posey

Entered NBA Draft Process:

15. Iowa State

Projected Starting 5:

G Killyan Toure

G Jamarion Batemon

F Mason Williams

F Milan Momcilovic

C Blake Buchanan

Projected Bench: Dominykas Pleta, Xzavian Mitchell, Christian Wiggins, Jackson Kiss, Yusef Gray Jr., Dorian Rinaldo-Komlan

Key Newcomers: Christian Wiggins, Jackson Kiss, Yusef Gray Jr., Dorian Rinaldo-Komlan

Key Losses: Tamin Lipsey, Joshua Jefferson, Nate Heise

Entered NBA Draft Process: Milan Momcilovic

16. Purdue

Projected Starting 5:

G Luke Ertel

G CJ Cox

G Gicarri Harris

F Caden Pierce

C Daniel Jacobsen

Projected Bench: Antoine West, Omer Mayer, Jack Benter, Raleigh Burgess, Jacob Webber, Sinan Huan, Rivers Knight

Key Newcomers: Luke Ertel, Jacob Webber, Sinan Huan, Rivers Knight, Caden Pierce (Princeton)

Key Losses: Braden Smith, Fletcher Loyer, Trey Kaufman-Renn, Oscar Cluff

Entered NBA Draft Process:

17. Houston

Projected Starting 5:

G Ikenna Alozie

G Mercy Miller

G Chase McCarty

F Joseph Tugler

C Arafan Diane

Projected Bench: Bryce Jackson, Kordel Jefferson

Key Newcomers: Arafan Diane, Ikenna Alozie

Key Losses: Kingston Flemings, Chris Cenac, Milos Uzan, Emanuel Sharp, Kalifa Sakho, Isiah Harwell

Entered NBA Draft Process:

18. UCLA

Projected Starting 5:

G Trent Perry

G Skyy Clark (needs NCAA waiver)

F Eric Freeny

F Eric Dailey

C Xavier Booker

Projected Bench: Brandon Williams, Javonte Floyd, Joe Philon

Key Newcomers: Javonte Floyd, Joe Philon

Key Losses: Donovan Dent, Tyler Bilodeau

Entered NBA Draft Process:

19. Ohio State

Projected Starting 5:

G John Mobley

G Mathieu Grujicic

F Anthony Thompson

F Amare Bynum

C Ivan Njegovan

Projected Bench: Alex Smith, Josh Ojianwuna, Myles Herro

Key Newcomers: Anthony Thompson, Alex Smith

Key Losses: Bruce Thornton, Christoph Tilly, Brandon Noel, Devin Royal, Gabe Cupps, Taison Chatman

Entered NBA Draft Process: John Mobley

20. Texas

Projected Starting 5:

G Simeon Wilcher

G Austin Goosby

F Dailyn Swain

F Cam Heide

C Matas Voiketaitis

Projected Bench: Declan Duru, John Clark, Nic Codie, Lewis Obiorah, Bo Ogden, Joe Sterling, Coleman Elkins

Key Newcomers: Austin Goosby, Bo Ogden, Joe Sterling, Coleman Elkins

Key Losses: Jordan Pope, Chendall Weaver, Tramon Mark

Entered NBA Draft Process:

21. St. John’s

Projected Starting 5:

G Dylan Darling

G Ian Jackson

G Lefteris Liotopoulos

G Joson Sanon

C Rubin Prey

Projected Bench: Casper Pohto, Kelvin Odih, Imran Suljanovic, Handje Tamba

Key Newcomers:

Key Losses: Zuby Ejiofor, Bryce Hopkins, Dillon Mitchell, Oziyah Sellers

Entered NBA Draft Process:

22. Wisconsin

Projected Starting 5:

G Owen Foxwell

G Jack Janicki

F Austin Rapp

F Aleksas Bieliauskas

C Nolan Winter

Projected Bench: Will Garlock, Hayden Jones, Zach Kinziger, LaTrevion Fenderson, Jackson Ball

Key Newcomers: LaTrevion Fenderson, Jackson Ball, Owen Foxwell

Key Losses: Nick Boyd, Braeden Carrington, Andrew Rohde

Entered NBA Draft Process:

23. USC

Projected Starting 5:

G Alijah Arenas

G Rodney Rice

F Christian Collins

F Jacob Cofie

C Gabe Dynes

Projected Bench: Adonis Ratliff, Darius Ratliff

Key Newcomers: Adonis Ratliff, Darius Ratliff, Christian Collins

Key Losses: Chad Baker-Mazara, Esra Ausar, Jerry Easter

Entered NBA Draft Process:

24. Kansas

Projected Starting 5:

G Tay Kinney

G Jamari McDowell

G Kohl Rosario

F Davion Adkins

C Samis Calderon

Projected Bench: Trent Perry, Luke Barnett

Key Newcomers: Tay Kinney, Davion Adkins, Trent Perry, Luke Barnett

Key Losses: Darryn Peterson, Melvin Council, Tre White, Flory Bidunga, Elmarko Jackson, Bryson Tiller, Paul Mbiya

Entered NBA Draft Process:

25. BYU

Projected Starting 5:

G Rob Wright

G KJ Perry

G Kennard Davis

F Bruce Branch

C Abdullah Ahmed

Projected Bench: Xavion Staton, Dominique Diomande, Nate Pickens, Khadim Mboup, Aleksej Kostic, Brody Kozlowski, Dean Rueckert, Tyler Mrus, Will Openshaw

Key Newcomers: Dean Rueckert, KJ Perry, Bruce Branch, Will Openshaw

Key Losses: AJ Dybantsa, Keba Keita, Richie Saunders

Entered NBA Draft Process:

26. Nebraska

Projected Starting 5:

G Connor Essegian

G Pryce Sandfort

G Braden Frager

F Berke Buyuktuncel

C Ugnius Jarusevicius

Projected Bench: Colin Rice, Jacob Lanier, Cale Jacobsen

Key Newcomers: Colin Rice, Jacob Lanier

Key Losses: Rienk Mast, Sam Hoiberg, Jamarques Lawrence

Entered NBA Draft Process:

27. Tennessee

Projected Starting 5:

G Amari Evans

G Ethan Burg

G Tyler Lundblade

F Ralph Scott

F Dewayne Brown

Projected Bench: Troy Henderson, Ralph Scott, Manny Green, Marquis Clark

Key Newcomers: Ralph Scott, Manny Green, Marquis Clark, Tyler Lundblade (Belmont)

Key Losses: Nate Ament, Felix Okpara, Ja’Kobi Gillespie, Cade Phillips, Bishop Boswell, Jaylen Carey, JP Estrella

Entered NBA Draft Process:

28. Kentucky

Projected Starting 5:

G Trent Noah

G Collin Chandler

F Kam Williams

F Andrija Jelavic

C Malachi Moreno

Projected Bench: Brayden Hawthorne, Mason Williams

Key Newcomers: Mason Williams

Key Losses: Otega Oweh, Denzel Aberdeen, Jayden Quaintance, Jaland Lowe, Brandon Garrison, Jasper Johnson, Mouhamed Dioubate

Entered NBA Draft Process:

29. Vanderbilt

Projected Starting 5:

G Tyler Tanner

G Mike James

F Chandler Bing

F Tyler Harris

F Jackson Sheffield

Projected Bench: Ethan Mgbako, Anthony Brown, Jaylon Dean-Vines, George Kimble III

Key Newcomers: Ethan Mgbako, Anthony Brown, Jackson Sheffield

Key Losses: Frankie Collins, Duke Miles, Devin McGlockton, AK Okereke, Tyler Nickel, Jalen Washington

Entered NBA Draft Process:

30. VCU

Projected Starting 5:

G Nyk Lewis

G Brandon Jennings

F Tyrell Ward

F Barry Evans

C Lazar Djokovic

Projected Bench: Ahmad Nowell, Michael Belle, Jordann Dumont, Jordan Tillery, Tyrell Ward, Sammy Jackson, Collin Ross

Key Newcomers: Sammy Jackson, Collin Ross

Key Losses: Jadrian Tracey, Christian Fermin, Terrence Hill Jr., Keyshawn Mitchell

Entered NBA Draft Process:

31. Iowa

Projected Starting 5:

G Kael Combs

G Tate Sage

G Cooper Koch

F Alvaro Folgueiras

C Cam Manyawu

Projected Bench: Trey Thompson, Peyton McCollum, Isaia Howard, Trevin Sirak, Jaidyn Coon

Key Newcomers: Ethan Harris, Jaidyn Coon

Key Losses: Bennett Stirtz, Tavion Banks, Brendan Hausen

Entered NBA Draft Process:

32. Saint Louis

Projected Starting 5:

G Trey Green

G Quentin Jones

G Ishan Sharma

F Amari McCottry

C Kalu Anya

Projected Bench: Cam Hutson, Jax Kerr, Badara Diakite, Jermel Thomas

Key Newcomers: Jermel Thomas

Key Losses: Robbie Avila, Dion Brown, Paul Otieno

Entered NBA Draft Process:

33. Missouri

Projected Starting 5:

G Jason Crowe

G Annor Boateng

F Trent Burns

F Trent Pierce

C Toni Bryant

Projected Bench: Luke Northweather, Aaron Rowe

Key Newcomers: Jason Crowe Jr., Toni Bryant, Aidan Chronister

Key Losses: Mark Mitchell, Jayden Stone, Shawn Phillips, Jacob Crews, Jevon Porter, Anthony Robinson, Sebastian Mack

Entered NBA Draft Process:

34. Stanford

Projected Starting 5:

G Ebuka Okorie

G Aziz Olajuwon

F Jaylen Thompson

F Donavin Young

C Oskar Giltay

Projected Bench: Aidan Cammann, Slim Rogers, Julius Price, Elias Obenyah, Cameron Grant, Evan Stinson, Kristers Skirinda, Jaylen Thompson

Key Newcomers: Aziz Olajuwon, Slim Rogers, Julius Price, Elias Obenyah

Key Losses: Benny Gealer, Chisom Okpara, AJ Rohosy, Ryan Agarwal

Entered NBA Draft Process:

35. Texas A&M

Projected Starting 5:

G Pop Isaacs

G Neiko Mundey

F Ruben Dominguez

F Mackenzie Mgbako

C Jamie Vinson

Projected Bench: Josh Irving, Neiko Mundley, Noah Shelby, Jeremiah Green

Key Newcomers: Josh Irving, Neiko Mundley

Key Losses: Marcus Hill, Jacari Lane, Rylan Griffen, Zach Clemence, Rashaun Agee, Federiko Federiko, Josh Holloway

Entered NBA Draft Process:

36. Clemson

Projected Starting 5:

G Ace Buckner

G Zac Foster

G Butta Johnson

F Jake Wahlin

C Carter Welling

Projected Bench: Will Stevens, Harris Reynolds, Amare James, Dallas Thomas, Trent Steinour

Key Newcomers: Will Stevens, Harris Reynolds, Amare James

Key Losses: RJ Godfrey, Dillon Hunter, Jestin Porter, Nick Davidson

Entered NBA Draft Process:

37. Auburn

Projected Starting 5:

G Tahaad Pettiford

G Kevin Overton

F Elyjah Freeman

F Sebastian Williams-Adams

C Filip Jovic

Projected Bench: Kaden Magwood, Emeka Opurum, CJ Williams, Jeremiah Bowman, Caleb Williams, Narcisse Ngoy

Key Newcomers: Caleb Williams, Narcisse Ngoy

Key Losses: Keyshawn Hall, KeShawn Murphy

Entered NBA Draft Process:

38. Oklahoma State

Projected Starting 5:

G Kanye Clary

G Jaylen Curry

G Vyctorius Miller

G Isaiah Coleman

C Robert Jennings

Projected Bench: Andrija Vukovic, Makhi Ragland, Latrell Almond, Jalen Montonati, Parker Robinson

Key Newcomers: Latrell Almond, Jalen Montonati, Parker Robinson

Key Losses: Christian Coleman, Parsa Fallah, Anthony Roy, Lefteris Mantzoukas

Entered NBA Draft Process:

39. Miami

Projected Starting 5:

G Dante Allen

G Shelton Henderson

F Caleb Gaskins

F Timo Malovec

C Salih Altuntas

Projected Bench: Jordyn Kee, Marcus Allen, Treyvon Maddox

Key Newcomers: Caleb Gaskins

Key Losses: Tre Donaldson, Malik Reneau, Ernest Udeh, Tru Washington

Entered NBA Draft Process:

40. Georgia

Projected Starting 5:

G Marcus “Smurf” Millender

G Blue Cain

F Kanon Catchings

F Jaden Newell

C Kareem Stagg

Projected Bench:

Key Newcomers:

Key Losses: Justin Abson, Somto Cyril, Jeremiah Wilkinson, Dylan James, Jordan Ross, Jake Wilkins

41. Creighton

Projected Starting 5:

G Ty Davis

G Austin Swartz

F Jasen Green

F Jackson McAndrew

C Isaac Traudt

Projected Bench: Blake Harper, Fedor Zugic, Hudson Greer, Shane Thomas, Liam McChesney, Kerem Konan, Owen Freeman, Katrelle Harmon

Key Newcomers: Katrelle Harmon

Key Losses: Josh Dix, Nik Graves

Entered NBA Draft Process:

42. San Diego State

Projected Starting 5:

G Latrell Davis

G Elzie Harrington

G Taj DeGourville

F Tae Simmons

C Thokbor Majak

Projected Bench:

Key Newcomers:

Key Losses: Reese Dixon-Waters, Jeremiah Oden, BJ Davis, Miles Byrd, Pharoah Compton

Entered NBA Draft Process:

43. Villanova

Projected Starting 5:

G Tyler Perkins

G Malachi Palmer

G Adam Oumiddoch

G Chris Jeffery

F Matthew Hodge

Projected Bench:

Key Newcomers: Adam Oumiddoch

Key Losses: Duke Brennan, Devin Askew, Acaden Lewis

Entered NBA Draft Process:

44. New Mexico

Projected Starting 5:

G Uriah Tennette

G Jake Hall

G Chris Howell

F Timeo Pons

F Antonio Chol

Projected Bench: Sir Marius Jones

Key Newcomers:

Key Losses: Deyton Albury, Luke Haupt, Tomilav Buljan, JT Rock

Entered NBA Draft Process:

45. Notre Dame

Projected Starting 5:

G Logan Imes

G Jonathan Sanderson

G Braeden Shrewsberry

F Brady Koehler

C Garrett Sundra

Projected Bench: Ryder Frost, Nick Shrewsberry, Gan-Erdene Solongo

Key Newcomers: Jonathan Sanderson, Nick Shrewsberry, Gan-Erdene Solongo

Key Losses: Carson Towt, Kebba Njie, Sir Mohammed, Jalen Haralson, Markus Burton, Cole Certa

Entered NBA Draft Process:

Jon Rothstein is not a FanDuel employee. The reporting of Rothstein is not subject to FanDuel's verification and does not represent the views or input of FanDuel. Betting based on Rothstein's reporting will not guarantee a successful outcome. Always do your own due diligence and use your own judgment when participating in daily fantasy contests or placing sports wagers.

Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.