ROTHSTEIN 45: 2026 OFFSEASON EDITION
The offseason edition of the ROTHSTEIN 45 is now LIVE!
Please note: These rankings will be updated DAILY throughout the offseason. Teams who have yet to put together a capable roster with at least seven or eight players will be withheld from these rankings until they do so.
All players who ARE NOT projected to be first round picks in the 2026 NBA Draft will be slated to return to their previous school until they announce other intentions.
Jon Rothstein's College Basketball Rankings
1. Michigan
Projected Starting 5:
G Elliot Cadeau
G Trey McKenney
G Brandon McCoy
F Morez Johnson
C Aday Mara
Projected Bench: Quinn Costello, Joseph Hartman, Malachi Brown, Marcus Moller, Winters Grady, Oscar Goodman, Ricky Liburd, LJ Cason (redshirt)
Key Newcomers: Quinn Costello, Joseph Hartman, Malachi Brown, Marcus Moller, Lincoln Cosby, Brandon McCoy
Key Losses: Nimari Burnett, Roddy Gayle, Yaxel Lendeborg, Will Tschetter
Entered NBA Draft Process:
2. Florida
Projected Starting 5:
G Boogie Fland
G Urban Klavzar
G Isaiah Brown
F Alex Condon
C Rueben Chinyelu
Projected Bench: Alex Lloyd, CJ Ingram, Viktor Mikic, AJ Brown, Jones Lay
Key Newcomers: Jones Lay
Key Losses: Thomas Haugh, Xaivian Lee, Micah Handlogten
Entered NBA Draft Process:
3. UConn
Projected Starting 5:
G Silas Demary Jr.
G Solo Ball
F Jaylin Stewart
F Jayden Ross
C Eric Reibe
Projected Bench: Jacob Furphy, Colben Landrew, Junior County
Key Newcomers: Colben Landrew, Junior County
Key Losses: Alex Karaban, Malachi Smith, Tarris Reed, Braylon Mullins
Entered NBA Draft Process:
4. Michigan State
Projected Starting 5:
G Jeremy Fears
G Kur Teng
F Coen Carr
F Cam Ward
C Jesse McCulloch
Projected Bench: Kaleb Glenn, Jordan Scott, Ethan Taylor, Jasiah Jervis, Carlos Medlock Jr., Julius Avent, Divine Ugochukwu
Key Newcomers: Ethan Taylor, Jasiah Jervis, Carlos Medlock Jr., Julius Avent
Key Losses: Jaxon Kohler, Carson Cooper
Entered NBA Draft Process:
5. Duke
Projected Starting 5:
G Caleb Foster
G Cayden Boozer
G Bryson Howard
F Dame Sarr
C Cam Williams
Projected Bench: Deron Rippey, Nik Khamenia, Maxime Meyer, Darren Harris, Sebastian Wilkins, Ifeanyi Ufochukwu
Key Newcomers: Bryson Howard, Cam Williams, Maxime Meyer, Deron Rippey
Key Losses: Cameron Boozer, Maliq Brown, Isaiah Evans, Patrick Ngongba
Entered NBA Draft Process:
6. Illinois
Projected Starting 5:
G Lucas Morillo
G Andrej Stojakovic
F David Mirkovic
F Zvonimir Ivisic
C Tomislav Ivisic
Projected Bench: Jake Davis, Brandon Lee, Jason Jakstys, AJ Redd, Ty Rodgers, Ethan Brown, Landon Davis, Mihailo Petrovic, Quentin Coleman
Key Newcomers: Lucas Morillo, Ethan Brown, Landon Davis, Quentin Coleman
Key Losses: Keaton Wagler, Kylan Boswell, Ben Humrichous
Entered NBA Draft Process:
7. Alabama
Projected Starting 5:
G Aden Holloway
G Jalil Bethea
F Amari Allen
F London Jemison
C Keitenn Bristow
Projected Bench: Qayden Samuels, Tarris Bouie, Collins Onyejiaka, Jaxon Richardson, Davion Hannah
Key Newcomers: Qayden Samuels, Tarris Bouie, Jaxon Richardson
Key Losses: Labaron Philon, Latrell Wrightsell, Noah Williamson, Houston Mallette, Taylor Bol Bowen, Aiden Sherrell
Entered NBA Draft Process:
8. Virginia
Projected Starting 5:
G Chance Mallory
G Sam Lewis
G Elijah Gertrude
F Thijs de Ridder
C Johann Grunloh
Projected Bench: Martin Carrere, Silas Barksdale, Carter Lang
Key Newcomers:
Key Losses: Malik Thomas, Jacari White, Devin Tillis, Dallin Hall, Ugonna Onyenso
Entered NBA Draft Process:
9. Arizona
Projected Starting 5:
G Caleb Holt
G Dwayne Aristode
F Ivan Kharchenkov
F Cameron Holmes
C Motiejus Krivas
Projected Bench: Mabil Mawut, Bryce James, Sidi Gueye
Key Newcomers: Cameron Holmes, Caleb Holt
Key Losses: Koa Peat, Tobe Awaka, Jaden Bradley, Anthony Dell’Orso, Brayden Burries
Entered NBA Draft Process:
10. Gonzaga
Projected Starting 5:
G Mario Saint-Supery
G Luca Foster
G Davis Fogle
F Braden Huff
C Ismaila Diagne
Projected Bench: Sam Funches, Jack Kayil
Key Newcomers: Luca Foster, Sam Funches, Jack Kayil
Key Losses: Graham Ike, Tyon Grant-Foster, Jalen Warley, Adam Miller, Emmanuel Innocenti
Entered NBA Draft Process:
11. Arkansas
Projected Starting 5:
G Jordan Smith Jr.
G JJ Andrews
G Meleek Thomas
G Abdou Traore
F Billy Richmond
Projected Bench: Isaiah Sealy, Paulo Semedo, Elmir Dzafic, Karim Rtail
Key Newcomers: JJ Andrews, Abdou Toure, Jordan Smith Jr.
Key Losses: Darius Acuff, Malique Ewin, Nick Pringle, Meleek Thomas, Trevon Brazille, Karter Knox, DJ Wagner
Entered NBA Draft Process:
12. Texas Tech
Projected Starting 5:
G Jaylen Petty
G Leon Horner
F Josiah Moseley
F JT Toppin
C Luke Bamgboye
Projected Bench: Jazz Henderson, Dakari Spear, Nolan Groves, Marial Akuentok, LaTrell Hoover
Key Newcomers: Dakari Spear
Key Losses: Christian Anderson, Donovan Atwell, Tyree Bryan
Entered NBA Draft Process:
13. North Carolina
Projected Starting 5:
G Dylan Mingo
G Luka Bogavac
F Maximo Adams
F Jarin Stevenson
C Henri Veesaar
Projected Bench: James Brown, Kyan Evans
Key Newcomers: Maximo Adams, Dylan Mingo
Key Losses: Caleb Wilson, Seth Trimble
Entered NBA Draft Process:
14. TCU
Projected Starting 5:
G Brock Harding
G Liutauras Lelevicius
F Micah Robinson
F David Punch
C Xavier Edmonds
Projected Bench: Malick Diallo, Ashton Simmons, Tanner Toolson
Key Newcomers: Ryan Hunt
Key Losses: Jayden Pierre, RJ Jones, Jace Posey
Entered NBA Draft Process:
15. Iowa State
Projected Starting 5:
G Killyan Toure
G Jamarion Batemon
F Mason Williams
F Milan Momcilovic
C Blake Buchanan
Projected Bench: Dominykas Pleta, Xzavian Mitchell, Christian Wiggins, Jackson Kiss, Yusef Gray Jr., Dorian Rinaldo-Komlan
Key Newcomers: Christian Wiggins, Jackson Kiss, Yusef Gray Jr., Dorian Rinaldo-Komlan
Key Losses: Tamin Lipsey, Joshua Jefferson, Nate Heise
Entered NBA Draft Process: Milan Momcilovic
16. Purdue
Projected Starting 5:
G Luke Ertel
G CJ Cox
G Gicarri Harris
F Caden Pierce
C Daniel Jacobsen
Projected Bench: Antoine West, Omer Mayer, Jack Benter, Raleigh Burgess, Jacob Webber, Sinan Huan, Rivers Knight
Key Newcomers: Luke Ertel, Jacob Webber, Sinan Huan, Rivers Knight, Caden Pierce (Princeton)
Key Losses: Braden Smith, Fletcher Loyer, Trey Kaufman-Renn, Oscar Cluff
Entered NBA Draft Process:
17. Houston
Projected Starting 5:
G Ikenna Alozie
G Mercy Miller
G Chase McCarty
F Joseph Tugler
C Arafan Diane
Projected Bench: Bryce Jackson, Kordel Jefferson
Key Newcomers: Arafan Diane, Ikenna Alozie
Key Losses: Kingston Flemings, Chris Cenac, Milos Uzan, Emanuel Sharp, Kalifa Sakho, Isiah Harwell
Entered NBA Draft Process:
18. UCLA
Projected Starting 5:
G Trent Perry
G Skyy Clark (needs NCAA waiver)
F Eric Freeny
F Eric Dailey
C Xavier Booker
Projected Bench: Brandon Williams, Javonte Floyd, Joe Philon
Key Newcomers: Javonte Floyd, Joe Philon
Key Losses: Donovan Dent, Tyler Bilodeau
Entered NBA Draft Process:
19. Ohio State
Projected Starting 5:
G John Mobley
G Mathieu Grujicic
F Anthony Thompson
F Amare Bynum
C Ivan Njegovan
Projected Bench: Alex Smith, Josh Ojianwuna, Myles Herro
Key Newcomers: Anthony Thompson, Alex Smith
Key Losses: Bruce Thornton, Christoph Tilly, Brandon Noel, Devin Royal, Gabe Cupps, Taison Chatman
Entered NBA Draft Process: John Mobley
20. Texas
Projected Starting 5:
G Simeon Wilcher
G Austin Goosby
F Dailyn Swain
F Cam Heide
C Matas Voiketaitis
Projected Bench: Declan Duru, John Clark, Nic Codie, Lewis Obiorah, Bo Ogden, Joe Sterling, Coleman Elkins
Key Newcomers: Austin Goosby, Bo Ogden, Joe Sterling, Coleman Elkins
Key Losses: Jordan Pope, Chendall Weaver, Tramon Mark
Entered NBA Draft Process:
21. St. John’s
Projected Starting 5:
G Dylan Darling
G Ian Jackson
G Lefteris Liotopoulos
G Joson Sanon
C Rubin Prey
Projected Bench: Casper Pohto, Kelvin Odih, Imran Suljanovic, Handje Tamba
Key Newcomers:
Key Losses: Zuby Ejiofor, Bryce Hopkins, Dillon Mitchell, Oziyah Sellers
Entered NBA Draft Process:
22. Wisconsin
Projected Starting 5:
G Owen Foxwell
G Jack Janicki
F Austin Rapp
F Aleksas Bieliauskas
C Nolan Winter
Projected Bench: Will Garlock, Hayden Jones, Zach Kinziger, LaTrevion Fenderson, Jackson Ball
Key Newcomers: LaTrevion Fenderson, Jackson Ball, Owen Foxwell
Key Losses: Nick Boyd, Braeden Carrington, Andrew Rohde
Entered NBA Draft Process:
23. USC
Projected Starting 5:
G Alijah Arenas
G Rodney Rice
F Christian Collins
F Jacob Cofie
C Gabe Dynes
Projected Bench: Adonis Ratliff, Darius Ratliff
Key Newcomers: Adonis Ratliff, Darius Ratliff, Christian Collins
Key Losses: Chad Baker-Mazara, Esra Ausar, Jerry Easter
Entered NBA Draft Process:
24. Kansas
Projected Starting 5:
G Tay Kinney
G Jamari McDowell
G Kohl Rosario
F Davion Adkins
C Samis Calderon
Projected Bench: Trent Perry, Luke Barnett
Key Newcomers: Tay Kinney, Davion Adkins, Trent Perry, Luke Barnett
Key Losses: Darryn Peterson, Melvin Council, Tre White, Flory Bidunga, Elmarko Jackson, Bryson Tiller, Paul Mbiya
Entered NBA Draft Process:
25. BYU
Projected Starting 5:
G Rob Wright
G KJ Perry
G Kennard Davis
F Bruce Branch
C Abdullah Ahmed
Projected Bench: Xavion Staton, Dominique Diomande, Nate Pickens, Khadim Mboup, Aleksej Kostic, Brody Kozlowski, Dean Rueckert, Tyler Mrus, Will Openshaw
Key Newcomers: Dean Rueckert, KJ Perry, Bruce Branch, Will Openshaw
Key Losses: AJ Dybantsa, Keba Keita, Richie Saunders
Entered NBA Draft Process:
26. Nebraska
Projected Starting 5:
G Connor Essegian
G Pryce Sandfort
G Braden Frager
F Berke Buyuktuncel
C Ugnius Jarusevicius
Projected Bench: Colin Rice, Jacob Lanier, Cale Jacobsen
Key Newcomers: Colin Rice, Jacob Lanier
Key Losses: Rienk Mast, Sam Hoiberg, Jamarques Lawrence
Entered NBA Draft Process:
27. Tennessee
Projected Starting 5:
G Amari Evans
G Ethan Burg
G Tyler Lundblade
F Ralph Scott
F Dewayne Brown
Projected Bench: Troy Henderson, Ralph Scott, Manny Green, Marquis Clark
Key Newcomers: Ralph Scott, Manny Green, Marquis Clark, Tyler Lundblade (Belmont)
Key Losses: Nate Ament, Felix Okpara, Ja’Kobi Gillespie, Cade Phillips, Bishop Boswell, Jaylen Carey, JP Estrella
Entered NBA Draft Process:
28. Kentucky
Projected Starting 5:
G Trent Noah
G Collin Chandler
F Kam Williams
F Andrija Jelavic
C Malachi Moreno
Projected Bench: Brayden Hawthorne, Mason Williams
Key Newcomers: Mason Williams
Key Losses: Otega Oweh, Denzel Aberdeen, Jayden Quaintance, Jaland Lowe, Brandon Garrison, Jasper Johnson, Mouhamed Dioubate
Entered NBA Draft Process:
29. Vanderbilt
Projected Starting 5:
G Tyler Tanner
G Mike James
F Chandler Bing
F Tyler Harris
F Jackson Sheffield
Projected Bench: Ethan Mgbako, Anthony Brown, Jaylon Dean-Vines, George Kimble III
Key Newcomers: Ethan Mgbako, Anthony Brown, Jackson Sheffield
Key Losses: Frankie Collins, Duke Miles, Devin McGlockton, AK Okereke, Tyler Nickel, Jalen Washington
Entered NBA Draft Process:
30. VCU
Projected Starting 5:
G Nyk Lewis
G Brandon Jennings
F Tyrell Ward
F Barry Evans
C Lazar Djokovic
Projected Bench: Ahmad Nowell, Michael Belle, Jordann Dumont, Jordan Tillery, Tyrell Ward, Sammy Jackson, Collin Ross
Key Newcomers: Sammy Jackson, Collin Ross
Key Losses: Jadrian Tracey, Christian Fermin, Terrence Hill Jr., Keyshawn Mitchell
Entered NBA Draft Process:
31. Iowa
Projected Starting 5:
G Kael Combs
G Tate Sage
G Cooper Koch
F Alvaro Folgueiras
C Cam Manyawu
Projected Bench: Trey Thompson, Peyton McCollum, Isaia Howard, Trevin Sirak, Jaidyn Coon
Key Newcomers: Ethan Harris, Jaidyn Coon
Key Losses: Bennett Stirtz, Tavion Banks, Brendan Hausen
Entered NBA Draft Process:
32. Saint Louis
Projected Starting 5:
G Trey Green
G Quentin Jones
G Ishan Sharma
F Amari McCottry
C Kalu Anya
Projected Bench: Cam Hutson, Jax Kerr, Badara Diakite, Jermel Thomas
Key Newcomers: Jermel Thomas
Key Losses: Robbie Avila, Dion Brown, Paul Otieno
Entered NBA Draft Process:
33. Missouri
Projected Starting 5:
G Jason Crowe
G Annor Boateng
F Trent Burns
F Trent Pierce
C Toni Bryant
Projected Bench: Luke Northweather, Aaron Rowe
Key Newcomers: Jason Crowe Jr., Toni Bryant, Aidan Chronister
Key Losses: Mark Mitchell, Jayden Stone, Shawn Phillips, Jacob Crews, Jevon Porter, Anthony Robinson, Sebastian Mack
Entered NBA Draft Process:
34. Stanford
Projected Starting 5:
G Ebuka Okorie
G Aziz Olajuwon
F Jaylen Thompson
F Donavin Young
C Oskar Giltay
Projected Bench: Aidan Cammann, Slim Rogers, Julius Price, Elias Obenyah, Cameron Grant, Evan Stinson, Kristers Skirinda, Jaylen Thompson
Key Newcomers: Aziz Olajuwon, Slim Rogers, Julius Price, Elias Obenyah
Key Losses: Benny Gealer, Chisom Okpara, AJ Rohosy, Ryan Agarwal
Entered NBA Draft Process:
35. Texas A&M
Projected Starting 5:
G Pop Isaacs
G Neiko Mundey
F Ruben Dominguez
F Mackenzie Mgbako
C Jamie Vinson
Projected Bench: Josh Irving, Neiko Mundley, Noah Shelby, Jeremiah Green
Key Newcomers: Josh Irving, Neiko Mundley
Key Losses: Marcus Hill, Jacari Lane, Rylan Griffen, Zach Clemence, Rashaun Agee, Federiko Federiko, Josh Holloway
Entered NBA Draft Process:
36. Clemson
Projected Starting 5:
G Ace Buckner
G Zac Foster
G Butta Johnson
F Jake Wahlin
C Carter Welling
Projected Bench: Will Stevens, Harris Reynolds, Amare James, Dallas Thomas, Trent Steinour
Key Newcomers: Will Stevens, Harris Reynolds, Amare James
Key Losses: RJ Godfrey, Dillon Hunter, Jestin Porter, Nick Davidson
Entered NBA Draft Process:
37. Auburn
Projected Starting 5:
G Tahaad Pettiford
G Kevin Overton
F Elyjah Freeman
F Sebastian Williams-Adams
C Filip Jovic
Projected Bench: Kaden Magwood, Emeka Opurum, CJ Williams, Jeremiah Bowman, Caleb Williams, Narcisse Ngoy
Key Newcomers: Caleb Williams, Narcisse Ngoy
Key Losses: Keyshawn Hall, KeShawn Murphy
Entered NBA Draft Process:
38. Oklahoma State
Projected Starting 5:
G Kanye Clary
G Jaylen Curry
G Vyctorius Miller
G Isaiah Coleman
C Robert Jennings
Projected Bench: Andrija Vukovic, Makhi Ragland, Latrell Almond, Jalen Montonati, Parker Robinson
Key Newcomers: Latrell Almond, Jalen Montonati, Parker Robinson
Key Losses: Christian Coleman, Parsa Fallah, Anthony Roy, Lefteris Mantzoukas
Entered NBA Draft Process:
39. Miami
Projected Starting 5:
G Dante Allen
G Shelton Henderson
F Caleb Gaskins
F Timo Malovec
C Salih Altuntas
Projected Bench: Jordyn Kee, Marcus Allen, Treyvon Maddox
Key Newcomers: Caleb Gaskins
Key Losses: Tre Donaldson, Malik Reneau, Ernest Udeh, Tru Washington
Entered NBA Draft Process:
40. Georgia
Projected Starting 5:
G Marcus “Smurf” Millender
G Blue Cain
F Kanon Catchings
F Jaden Newell
C Kareem Stagg
Projected Bench:
Key Newcomers:
Key Losses: Justin Abson, Somto Cyril, Jeremiah Wilkinson, Dylan James, Jordan Ross, Jake Wilkins
41. Creighton
Projected Starting 5:
G Ty Davis
G Austin Swartz
F Jasen Green
F Jackson McAndrew
C Isaac Traudt
Projected Bench: Blake Harper, Fedor Zugic, Hudson Greer, Shane Thomas, Liam McChesney, Kerem Konan, Owen Freeman, Katrelle Harmon
Key Newcomers: Katrelle Harmon
Key Losses: Josh Dix, Nik Graves
Entered NBA Draft Process:
42. San Diego State
Projected Starting 5:
G Latrell Davis
G Elzie Harrington
G Taj DeGourville
F Tae Simmons
C Thokbor Majak
Projected Bench:
Key Newcomers:
Key Losses: Reese Dixon-Waters, Jeremiah Oden, BJ Davis, Miles Byrd, Pharoah Compton
Entered NBA Draft Process:
43. Villanova
Projected Starting 5:
G Tyler Perkins
G Malachi Palmer
G Adam Oumiddoch
G Chris Jeffery
F Matthew Hodge
Projected Bench:
Key Newcomers: Adam Oumiddoch
Key Losses: Duke Brennan, Devin Askew, Acaden Lewis
Entered NBA Draft Process:
44. New Mexico
Projected Starting 5:
G Uriah Tennette
G Jake Hall
G Chris Howell
F Timeo Pons
F Antonio Chol
Projected Bench: Sir Marius Jones
Key Newcomers:
Key Losses: Deyton Albury, Luke Haupt, Tomilav Buljan, JT Rock
Entered NBA Draft Process:
45. Notre Dame
Projected Starting 5:
G Logan Imes
G Jonathan Sanderson
G Braeden Shrewsberry
F Brady Koehler
C Garrett Sundra
Projected Bench: Ryder Frost, Nick Shrewsberry, Gan-Erdene Solongo
Key Newcomers: Jonathan Sanderson, Nick Shrewsberry, Gan-Erdene Solongo
Key Losses: Carson Towt, Kebba Njie, Sir Mohammed, Jalen Haralson, Markus Burton, Cole Certa
Entered NBA Draft Process:
Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.