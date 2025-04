ROTHSTEIN 45: 2025 OFFSEASON EDITION

The first edition of the offseason edition of the ROTHSTEIN 45 is now LIVE!

Please note: These rankings will be updated DAILY throughout the offseason.If a player is projected to be a first-round pick in the 2025 NBA Draft, he will be projected as a key loss.

If a player is not projected to be a first-round pick in the 2025 NBA Draft and has announced his public plans to turn professional, he will be projected to return to college basketball during the 2025-26 season.

Teams who have yet to put together a capable roster with at least seven or right players will be withheld from these rankings until they do so.

1. Houston

Projected Starting 5:

G Milos Uzan

G Emanuel Sharp

G Terrance Arceneaux

F Joseph Tugler

C Chris Cenac

Projected Bench: Mercy Miller, Kordelius Jefferson, Cedric Lath, Chase McCarty, Jacob McFarland, Isiah Harwell, Kingston Flemings, Bryce Jackson, Kalifa Sakho

Key Newcomers: Chris Cenac, Isiah Harwell, Kingston Flemings, Bryce Jackson, Kalifa Sakho (Sam Houston State)

Key Losses: LJ Cryer, Ja’Vier Francis, J’Wan Roberts, Mylik Wilson

2. Purdue

Projected Starting 5:

G Braden Smith

G Fletcher Loyer

G CJ Cox

F Trey Kaufman-Renn

C Oscar Cluff

Projected Bench: Daniel Jacobsen, Gicarri Harris, Raleigh Burgess, Antione West Jr.

Key Newcomers: Antione West Jr., Oscar Cluff (South Dakota State)

Key Losses: Caleb Furst, Cam Heide

3. Duke

Projected Starting 5:

G Caleb Foster

G Tyrese Proctor

F Isaiah Evans

F Cameron Boozer

C Patrick Ngongba

Projected Bench: Darren Harris, Maliq Brown, Cayden Boozer, Nick Khamenia, Shelton Henderson

Key Newcomers: Cameron Boozer, Cayden Boozer, Nick Khamenia, Shelton Henderson

Key Losses: Cooper Flagg, Kon Knueppel, Khaman Maluach, Sion James, Mason Gillis

4. Alabama

Projected Starting 5:

G Aden Holloway

G Latrell Wrightsell

F Jarin Stevenson

F Derrion Reid

C Aidan Sherrell

Projected Bench: Houston Mallette, Dylan Williamson, Davion Hannah, London Jemison, Amari Allen, Taylor Bol Bowen, Jalil Bethea

Key Newcomers: Davion Hannah, London Jemison, Amari Allen, Dylan Williamson (Bucknell), Taylor Bol Bowen (Florida State), Jalil Bethea (Miami)

Key Losses: Mark Sears, Grant Nelson, Cliff Omoruyi, Chris Youngblood, LaBaron Philon, Mouhamed Dioubate

5. Michigan

Projected Starting 5:

G Elliot Cadeau

G Roddy Gayle

G LJ Cason

F Yaxel Lendeborg

C Morez Johnson

Projected Bench: Phat Phat Brooks, Trey McKenney, Winters Grady, Oscar Goodman

Key Newcomers: Trey McKenney, Winters Grady, Oscar Goodman, Elliot Cadeau (North Carolina), Morez Johnson (Illinois), Yaxel Lendeborg (UAB)

Key Losses: Nimari Burnett, Will Tschetter, Vlad Goldin, Danny WolfEntered NBA Draft while retaining college eligibility: Yaxel Lendeborg

6. Iowa State

Projected Starting 5:

G Tamin Lipsey

G Mason Williams

F Joshua Jefferson

F Milan Momcilovic

C Blake Buchanan

Projected Bench: Jamarion Batemon, Xzavion Mitchell, Macari Moore, Killyan Toure, Dominyas Pleta, Eric Mulder

Key Newcomers: Jamarion Batemon, Xzavion Mitchell, Macari Moore, Killyan Toure, Blake Buchanan (Virginia), Mason Williams (Eastern Washington), Eric Mulder (Purdue Fort Wayne)

Key Losses: Brandt Chatfield, Curtis Jones, Keshon Gilbert, Nate Heise, Dishon Jackson, Nojus Indrusaitis

7. UCLA

Projected Starting 5:

G Donovan Dent

G Skyy Clark

F Eric Dailey

F Tyler Bilodeau

C Xavier Booker

Projected Bench: Eric Freeny, Brandon Williams, Jamar Brown, Trent Perry, Steven Jamerson

Key Newcomers: Donovan Dent (New Mexico), Jamar Brown (UMKC), Xavier Booker (Michigan State), Steven Jamerson (San Diego)

Key Losses: Kobe Johnson, Lazar Stefanovic, Aday Mara

8. Texas Tech

Projected Starting 5:

G Christian Anderson

G Leon Horner

G Kevin Overton

F Eemeli Yalaho

C JT Toppin

Projected Bench: Marial Akuentok, Jazz Henderson, Corbin Green, Jazz Henderson

Key Newcomers: Marial Akuentok

Key Losses: Elijah Hawkins, Federiko Federiko, Kerwin Walton, Darrion Williams

9. Michigan State

Projected Starting 5:

G Jeremy Fears

G Kur Teng

F Coen Carr

F Jaxon Kohler

C Carson Cooper

Projected Bench: Jordan Scott, Cam Ward

Key Newcomers: Jordan Scott, Cam Ward

Key Losses: Jaden Akins, Frankie Fidler, Szymon Zapala, Tre Holloman, Jase Richardson

10. UConn

Projected Starting 5:

G Silas Demary Jr.

G Solo Ball

F Jaylin Stewart

F Alex Karaban

C Tarris Reed

Projected Bench: Jayden Ross, Braylon Mullins, Jacob Furphy, Eric Reibe, Darius Adams

Key Newcomers: Braylon Mullins, Darius Adams, Jacob Furphy, Eric Reibe, Silas Demary Jr.

Key Losses: Liam McNeeley, Hassan Diarra, Samson Johnson

11. Arizona

Projected Starting 5:

G Jaden Bradley

G Anthony Dell’Orso

F Koa Peat

F Tobe Awaka

C Motiejus Krivas

Projected Bench: Dwayne Aristode, Bryce James, Conrad Martinez

Key Newcomers: Dwayne Aristode, Koa Peat, Bryce James

Key Losses: Caleb Love, KJ Lewis, Henri Veesaar, Trey Townsend, Carter Bryant

12. Auburn

Projected Starting 5:

G Tahaad Pettiford

G Chad Baker-Mazara

F Abdul Bashir

F Keyshawn Hall

F Sebastian Williams-Adams

Projected Bench: Simon Walker, Kaden Magwood, Jahki Howard

Key Newcomers: Sebastian Williams-Adams, Kaden Magwood, Simon Walker, Abdul Bashir (JUCO), Keyshawn Hall (UCF)

Key Losses: Johni Broome, Miles Kelly, Chris Moore, Denver Jones, Chaney Johnson, Dylan Cardwell

Entered 2025 NBA Draft while retaining college eligibility: Tahaad Pettiford

13. Oregon

Projected Starting 5:

G Jackson Shelstad

G Jamari Phillips

F Devon Pryor

F Kwame Evans

C Nate Bittle

Projected Bench: JJ Frakes

Key Newcomers: JJ Frakes, Devon Pryor (Texas)

Key Losses: Brandon Angel, TJ Bamba, Keeshawn Barthelemy, Supreme Cook, Jadrian Tracey

Entered 2025 NBA Draft while retaining college eligibility: Nate Bittle

14. Florida

Projected Starting 5:

G Isaiah Brown

G Urban Klavzar

G Denzel Aberdeen

F Alex Condon

C Reuben Chinyelu

Projected Bench: Sam Alexis, Thomas Haugh, CJ Ingram, Micah Handlogten, Olivier Rioux, Alex Lloyd, CJ Ingram

Key Newcomers: Alex Lloyd, CJ Ingram

Key Losses: Walter Clayton Jr., Will Richard, Alijah Martin

15. Kentucky

Projected Starting 5:

G Jaland Lowe

G Collin Chandler

G Otega Oweh

F Mouhamed Dioubate

C Brandon Garrison

Projected Bench: Trent Noah, Jasper Johnson, Travis Perry, Malachi Moreno, Kam Williams, Acaden Lewis

Key Newcomers: Jasper Johnson, Malachi Moreno, Acaden Lewis, Kam Williams (Tulane), Jaland Lowe (Pitt), Mouhamed Dioubate (Alabama)

Key Losses: Lamont Butler, Koby Brea, Andrew Carr, Amari Williams, Jaxson Robinson

16. St. John’s

Projected Starting 5:

G Simeon Wilcher

G Joson Sanon

G Sadiku Abine Ayo

F Bryce Hopkins

C Zuby Ejiofor

Projected Bench: Lefteris Liotopoulos, Jaiden Glover, Vince Iwuchukwu

Key Newcomers: Joson Sanon (Arizona State), Bryce Hopkins (Providence)

Key Losses: Kadary Richmond, Aaron Scott, Deivon Smith, RJ Luis

17. BYU

Projected Starting 5:

G Dawson Baker

G Richie Saunders

F AJ Dybantsa

F Mihailo Boskovic

C Keba Keita

Projected Bench: Brody Kozlowski, Xavion Staton, Chamberlain Burgess, Dominique Diomande

Key Newcomers: AJ Dybantsa, Xavion Staton, Chamberlain Burgess, Dominique Diomande (Washington)

Key Losses: Trevin Knell, Mawot Mag, Fousseyni Traore, Egor Demin, Kanon Catchings

18. Arkansas

Projected Starting 5:

G Darius Acuff

G DJ Wagner

G Karter Knox

G Billy Richmond

F Trevon Brazile

Projected Bench: Isaiah Sealy, Meleek Thomas

Key Newcomers: Darius Acuff, Meleek Thomas, Isaiah Sealy

Key Losses: Jonas Aidoo, Boogie Fland, Johnell Davis, Adou Thiero, Zvonimir Ivisic

19. Louisville

Projected Starting 5:

G Mikel Brown

G Isaac McKneely

G Ryan Conwell

G Adrian Wooley

C James Scott

Projected Bench: Kobe Rodgers, Khani Rooths, Aly Khalifa, Sananda Fru, Kasean Pryor

Key Newcomers: Mikel Brown, Sananda Fru, Adrian Wooley (Kennesaw State), Ryan Conwell (Xavier), Isaac McKneely (Virginia)

Key Losses: Terrence Edwards, J’Vonne Hadley, Chucky Hepburn, Reyne Smith, Noah Waterman, Aboubacar Traore

20. Tennessee

Projected Starting 5:

G Ja’Kobi Gillespie

G Bishop Boswell

F Cade Phillips

F Jaylen Carey

C Felix Okpara

Projected Bench: Dewayne Brown, Troy Henderson, Amari Evans, JP Estrella

Key Newcomers: Amari Evans, Dewayne Brown, Troy Henderson, Ja’Kobi Gillespie (Maryland), Jaylen Carey (Vanderbilt)

Key Losses: Chaz Lanier, Jordan Gainey, Jahmai Mashack, Igor Milicic, Zakai Zeigler

21. Wisconsin

Projected Starting 5:

G Nick Boyd

G John Blackwell

G Andrew Rohde

G Jack Janicki

C Nolan Winter

Projected Bench: Will Garlock, Hayden Jones, Zach Kinziger, Austin Rapp

Key Newcomers: Zach Kinziger, Will Garlock, Hayden Jones, Andrew Rohde (Virginia), Austin Rapp (Portland), Nick Boyd (San Diego State)

Key Losses: John Tonje, Kamari McGee, Carter Gilmore, Steven Crowl, Max Klesmit

Entered 2025 NBA Draft while retaining college eligibility: John Blackwell

22. Creighton

Projected Starting 5:

G Fedor Zugic

G Josh Dix

G Jasen Green

G Jackson McAndrew

C Owen Freeman

Projected Bench: Sterling Knox, Isaac Traudt, Shane Thomas, Ty Davis, Hudson Green, Nik Graves, Aleksa Dimitrijevic

Key Newcomers: Hudson Greer, Owen Freeman (Iowa), Nik Graves (Charlotte), Josh Dix (Iowa), Aleksa Dimitrijevic

Key Losses: Ryan Kalkbrenner, Steven Ashworth, Jamiya Neal, Fredrick King

23. Ohio State

Projected Starting 5:

G Bruce Thornton

G John Mobley

F Devin Royal

F Sean Stewart

C Christoph Tilly

Projected Bench: Colin White, Austin Parks, Kalen Etzler, A’mare Bynum, Dorian Jones, Gabe Cupps

Key Newcomers: A’mare Bynum, Dorian Jones, Gabe Cupps (Indiana), Christoph Tilly

Key Losses: Micah Parrish, Ques Glover, Meechie Johnson, Evan Mahaffey, Aaron Bradshaw

24. North Carolina

Projected Starting 5:

G Isaiah Denis

G Seth Trimble

F Drake Powell

F Caleb Wilson

C Henri Veesaar

Projected Bench: Cade Tayson, Derik Dixon, Isaiah Denis, Ven Lubin, Jonathan Powell

Key Newcomers: Derik Dixon, Isaiah Denis, Caleb Wilson, Jonathan Powell (West Virginia), Henri Veesaar (Arizona)

Key Losses: RJ Davis, Jae’Lyn Withers, Elliot Cadeau, Jalen Washington

25. Mississippi State

Projected Starting 5:

G Josh Hubbard

G Martavious Russell

G Shawn Jones

F KeShawn Murphy

C Gai Chol

Projected Bench: King Grace, Tee Bartlett, Jamarion Davis-Fleming, Cameren Paul, Chol Machot, Ja’Borri McGhee

Key Newcomers: King Grace, Tee Bartlett, Jamarion Davis-Fleming, Cameren Paul, Chol Machot, Ja’Borri McGhee (UAB)

Key Losses: Claudell Harris, Cameron Matthews, RJ Melendez, Kanye Clary, Michael Nwoko, Riley Kugel

Entered NBA Draft while retaining college eligibility: Josh Hubbard

26. Georgetown

Projected Starting 5:

G Malik Mack

G Jayden Epps

G KJ Lewis

G Langston Love

C Thomas Sorber

Projected Bench: Caleb Williams, Curtis Williams, Jayden Fort, Seal Diouf, Julius Halaifonua, Kayvaun Mulready, Isaiah Abraham, Duncan Powell, DeShawn Harris-Smith

Key Newcomers: Langston Love (Baylor), Duncan Powell (Georgia Tech), Isaiah Abraham (UConn), KJ Lewis (Arizona), DeShawn Harris-Smith (Maryland)

Key Losses: Micah Peavy, Drew Fielder, Jordan Burks

Entered NBA Draft while retaining eligibility: Thomas Sorber

27. Missouri

Projected Starting 5:

G Anthony Robinson

G Sebastian Mack

F Jevon Porter

F Mark Mitchell

C Payton Marshall

Projected Bench: Marcus Allen, T.O. Barrett, Aaron Rowe, Nicholas Randall, Trent Pierce, Annor Boateng, Luke Northweather

Key Newcomers: Aaron Rowe, Nicholas Randall, Jevon Porter (LMU), Sebastian Mack (UCLA), Luke Northweather (Oklahoma)

Key Losses: Tamar Bates, Jacob Crews, Tony Perkins, Caleb Grill, Josh Gray, Marques Warrick, Aidan Shaw

28. San Diego State

Projected Starting 5:

G BJ Davis

G Reese Waters

G Miles Byrd

F Pharoah Compton

C Magoon Gwath

Projected Bench: Tae Simmons, Jeremiah Oden, Taj DeGourville, Miles Heide, Thokbor Majak, Sean Newman Jr.

Key Newcomers: Tae Simmons, Sean Newman Jr. (Louisiana Tech), Jeremiah Oden (Charlotte)

Key Losses: Nick Boyd, Jared Coleman-Jones, Wayne McKinney, Magoon Gwath

Entered NBA Draft while retaining college eligibility: Miles Byrd

29. Illinois

Projected Starting 5:

G Ky Boswell

G Jake Davis

G Ty Rodgers

F Zvonimir Ivisic

C Tomislav Ivisic

Projected Bench: Brandon Lee, Keaton Wagler

Key Newcomers: Brandon Lee, Keaton Wagler, Zvonimir Ivisic (Arkansas)

Key Losses: Kasparas Jakucionis, Will Riley, Ben Humrichous, Morez Johnson, Carey Booth

30. Kansas

Projected Starting 5:

G Elmarko Jackson

G Jayden Dawson

G Darryn Peterson

F Tre White

C Flory Bidunga

Projected Bench: Samis Calderon

Key Newcomers: Darryn Peterson, Jayden Dawson (Loyola Chicago, Tre White (Illinois), Samis Calderon

Key Losses: Hunter Dickinson, Zeke Mayo, Dajuan Harris, KJ Adams

31. Saint Mary’s

Projected Starting 5:

G Jordan Ross

G Mikey Lewis

G Dillan Shaw

F Paulius Murauskas

C Harry Wessels

Projected Bench: Andrew McKeever, Cade Bennett, Kevin Gad, Joshua Dent

Key Newcomers: Dillan Shaw

Key Losses: Mitchell Saxen, Augustus Marciulionis, Luke Barrett

32. Texas

Projected Starting 5:

G Tramon Mark

G Jordan Pope

G Chendall Weaver

F Dailyn Swain

C Matas Vokietaitis

Projected Bench: John Clark, Nic Codie, Cam Heide, Jamie Vinson

Key Newcomers: John Clark, Dailyn Swain (Xavier), Cam Heide (Purdue), Matas Vokietaitis (Florida Atlantic)

Key Losses: Tre Johnson, Jayson Kent, Julian Larry, Tramon Mark, Ze’Rik Onyema, Arthur Kaluma, Kadin Shedrick

33. Cincinnati

Projected Starting 5:

G Jizzle James

G Kerr Kriisa

F Tyler Betsey

F Dillon Mitchell

C Arrinten Page

Projected Bench: Tyler McKinley, Shon Abaev, Keyshuan Tillery, Kerr Kriisa, Sencire Harris

Key Newcomers: Shon Abaev, Keyshuan Tillery, Kerr Kriisa (Kentucky), Sencire Harris (West Virginia)

Key Losses: Aziz Bandaogo, Connor Hickman, Simas Lukosius, Dan Skillings, Day Day Thomas, Josh Reed

34. Kansas State

Projected Starting 5:

G Dug McDaniel

G CJ Jones

G Adbi Bashir

F Tyreek Smith

C Ugonna Onyenso

Projected Bench: David Castillo, Baye Fall, Taj Manning, Exavier Wilson, Ashton Magee

Key Newcomers: Tyreek Smith (Memphis), Exavier Wilson, Ashton Magee, Abdi Bashir (Monmouth)

Key Losses: Coleman Hawkins, Max Jones, David N’Guessan, Brendan Hausen

35. Marquette

Projected Starting 5:

G Sean Jones

G Zaide Lowery

G Chase Ross

F Royce Parham

C Ben Gold

Projected Bench: Caedin Hamilton, Darmarius Owens, Tre Norman, Joshua Clark, Adrien Stevens, Nigel James, Ian Miletic, Michael Phillips

Key Newcomers: Adrien Stevens, Nigel James, Ian Miletic, Michael Phillips

Key Losses: Kam Jones, David Joplin, Stevie Mitchell

36. USC

Projected Starting 5:

G Desmond Claude

G Alijah Arenas

F Amarion Dickerson

F Jacob Cofie

C Rashaun Agee

Projected Bench: Elzie Harrington, Kevin Patton, Kallai Patton, Keonte Jones, Drew Fielder

Key Newcomers: Jerry Easter, Elzie Harrington, Alijah Arenas, Jacob Cofie (Virginia), Keonte Jones (CSUN), Amarion Dickerson (Robert Morris), Drew Fielder (USC)

Key Losses: Josh Cohen, Saint Thomas, Clark Slajchert, Bryce Pope, Matt Knowling, Harrison Hornery, Chibuzo Agbo, Isaiah Elohim, Wesley Yates

37. Baylor

Projected Starting 5:

G JJ White

G Obi Agbim

G Tounde Yessoufou

F Michael Rataj

C Josh Ojianwuna

Projected Bench: Kaleb Jackson, Yanis Ndjonga, JJ White

Key Newcomers: Tounde Yessoufou, Obi Agbim (Wyoming), Michael Rataj (Oregon State), JJ White (Omaha)

Key Losses: Jalen Celestine, Jeremy Roach, Norchad Omier, Jayden Nunn, VJ Edgecombe, Langston Love, Rob Wright

38. Northwestern

Projected Starting 5:

G KJ Windham

G Angelo Ciaravino

G Justin Mullins

F Blake Smith

F Nick Martinelli

Projected Bench: Jake West, Tyler Kropp, Tre Singleton, Cade Bennerman, Phoenix Gill

Key Newcomers: Jake West, Tyler Kropp, Tre Singleton, Cade Bennerman, Phoenix Gill

Key Losses: Brooks Barnhizer, Ty Berry, Matthew Nicholson, Jalen Leach, Luke Hunger

Entered 2025 NBA Draft while retaining eligibility: Nick Martinelli

39. TCU

Projected Starting 5:

G Brock Harding

G Jayden Pierre

F Micah Robinson

F David Punch

C Malick Diallo

Projected Bench: Kayden Edwards, Xavier Edmonds, Jace Posey

Key Newcomers: Kayden Edwards, Xavier Edmonds, Brock Harding (TCU), Jayden Pierre (Providence)

Key Losses: Noah Reynolds, Brendan Wenzel, Trazerian White, Frankie Collins, Vasean Allette, Isaiah Manning, Ernest Udeh

40. Gonzaga

Projected Starting 5:

G Braeden Smith

G Jalen Warley

G Steele Venters

G Emmanuel Innocenti

C Braden Huff

Projected Bench: Davis Fogle, Ismaila Diagne

Key Newcomers: Davis Fogle, Jalen Warley (Virginia), Braeden Smith (Colgate)

Key Losses: Ryan Nembhard, Nolan Hickman, Graham Ike, Ben Gregg, Khalif Battle

41. Notre Dame

Projected Starting 5:

G Markus Burton

G Braeden Shrewsberry

G Sir Mohammed

G Jalen Haralson

C Kebba Njie

Projected Bench: Ryder Frost, Brady Koehler, Tommy Ahneman

Key Newcomers: Jalen Haralson, Ryder Frost, Brady Koehler, Tommy Ahneman

Key Losses: Matt Allocco, Julian Roper, Tae Davis, JR Konieczny

42. Georgia

Projected Starting 5:

G Jeremiah Wilkinson

G Savo Drezgic

G Blue Cain

F Dylan James

C Somto Cyril

Projected Bench: Justin Abson, Jacob Wilkins, Kareem Stagg, Jackson McVey

Key Newcomers: Jacob Wilkins, Kareem Stagg, Jackson McVey, Jeremiah Wilkinson (Cal)

Key Losses: Asa Newell, Tyrin Lawrence, Dakota Leffew, Silas Demary Jr., RJ Godfrey, De’Shayne Montgomery

43. SMU

Projected Starting 5:

G Boopie Miller

G BJ Edwards

F Nana Owusu-Anane

F Yohan Traore

C Samet Yigitoglu

Projected Bench: Jaden Toombs, Nigel Walls, Jermaine O’Neal Jr., BJ Davis-Ray

Key Newcomers: Jaden Toombs, Nigel Walls, Jermaine O’Neal Jr., BJ Davis-Ray, Nana Owusu-Anane (Brown)

Key Losses: Kario Oquendo, Chuck Harris, Matt Cross, Keon Ambrose-Hylton, Tibet Gorener

44. Nebraska

Projected Starting 5:

G Sam Hoiberg

G Conner Essegian

G Pryce Sandfort

F Berke Buyuktuncel

C Rienk Mast

Projected Bench: Braden Frager, Justin Bolis, Quentin Rhymes, Ugnius Jarusevicius

Key Newcomers: Quentin Rhymes, Pryce Sandfort (Iowa), Ugnius Jarusevicius (Central Michigan)

Key Losses: Rollie Worster, Brice Williams, Braxton Meah, Ahron Ulis, Andrew Morgan, Juwan Gary

45. LSU

Projected Starting 5:

G Dedan Thomas

G Rashad King

G Marquel Sutton

F Jalen Reed

C Mike Nwoko

Projected Bench: Mazi Mosley, Jalen Reece, Matt Gilhool, Max McKinnon

Key Newcomers: Mazi Mosley, Jalen Reece, Matt Gilhool, Dedan Thomas (UNLV), Mike Nwoko (Mississippi State), Rashad King (Northeastern), Max McKinnon (Portland), Marquel Sutton (Omaha)

Key Losses: Cam Carter, Derek Fountain, Jordan Sears, Tyrell Ward, Corey Chest, Mike Williams, Vyctorius Miller

