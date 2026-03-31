Hurricanes vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 31

The Carolina Hurricanes versus the Columbus Blue Jackets is on the NHL schedule for Tuesday.

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Hurricanes vs Blue Jackets Game Info

Carolina Hurricanes (46-21-6) vs. Columbus Blue Jackets (38-24-12)

Date: Tuesday, March 31, 2026

Tuesday, March 31, 2026 Time: 7:30 p.m. ET

7:30 p.m. ET Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio

Nationwide Arena -- Columbus, Ohio Coverage: ESPN+

Hurricanes vs Blue Jackets Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite Underdog Total Puck Line Hurricanes (-130) Blue Jackets (+108) 6.5 Hurricanes (-1.5)

Hurricanes vs Blue Jackets Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

Prediction: Hurricanes win (50.4%)

Hurricanes vs Blue Jackets Puck Line

The Hurricanes are favored by 1.5 goals (+190 to cover). Columbus, the underdog, is -240.

Hurricanes vs Blue Jackets Over/Under

The over/under for Hurricanes-Blue Jackets on March 31 is 6.5. The over is -105, and the under is -115.

Hurricanes vs Blue Jackets Moneyline

Columbus is the underdog, +108 on the moneyline, while Carolina is a -130 favorite despite being on the road.

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