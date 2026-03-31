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Hurricanes vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 31

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Hurricanes vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 31

The Carolina Hurricanes versus the Columbus Blue Jackets is on the NHL schedule for Tuesday.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.

Hurricanes vs Blue Jackets Game Info

  • Carolina Hurricanes (46-21-6) vs. Columbus Blue Jackets (38-24-12)
  • Date: Tuesday, March 31, 2026
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio
  • Coverage: ESPN+

Hurricanes vs Blue Jackets Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Hurricanes (-130)Blue Jackets (+108)6.5Hurricanes (-1.5)

Hurricanes vs Blue Jackets Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Hurricanes win (50.4%)

Hurricanes vs Blue Jackets Puck Line

  • The Hurricanes are favored by 1.5 goals (+190 to cover). Columbus, the underdog, is -240.

Hurricanes vs Blue Jackets Over/Under

  • The over/under for Hurricanes-Blue Jackets on March 31 is 6.5. The over is -105, and the under is -115.

Hurricanes vs Blue Jackets Moneyline

  • Columbus is the underdog, +108 on the moneyline, while Carolina is a -130 favorite despite being on the road.

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