NHL
Hurricanes vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 31
The Carolina Hurricanes versus the Columbus Blue Jackets is on the NHL schedule for Tuesday.
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Hurricanes vs Blue Jackets Game Info
- Carolina Hurricanes (46-21-6) vs. Columbus Blue Jackets (38-24-12)
- Date: Tuesday, March 31, 2026
- Time: 7:30 p.m. ET
- Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio
- Coverage: ESPN+
Hurricanes vs Blue Jackets Odds
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Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Hurricanes (-130)
|Blue Jackets (+108)
|6.5
|Hurricanes (-1.5)
Hurricanes vs Blue Jackets Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Hurricanes win (50.4%)
Hurricanes vs Blue Jackets Puck Line
- The Hurricanes are favored by 1.5 goals (+190 to cover). Columbus, the underdog, is -240.
Hurricanes vs Blue Jackets Over/Under
- The over/under for Hurricanes-Blue Jackets on March 31 is 6.5. The over is -105, and the under is -115.
Hurricanes vs Blue Jackets Moneyline
- Columbus is the underdog, +108 on the moneyline, while Carolina is a -130 favorite despite being on the road.