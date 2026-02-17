Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 17
No. 7 Purdue and No. 1 Michigan square off at 6:30 p.m. ET, which is one of 10 games on Tuesday that feature teams ranked in the Top 25 AP Poll. See all of the matchups below, along with our picks and projections.
Purdue vs. Michigan
- Matchup: No. 1 Michigan Wolverines at No. 7 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (52.90% win probability)
- Spread: Michigan (-2.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: February 17
- TV Channel: Peacock
UMass vs. Miami (OH)
- Matchup: No. 22 Miami (OH) RedHawks at UMass Minutemen
- Projected Winner: Miami (OH) (67.25% win probability)
- Spread: Miami (OH) (-3.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: ESPN+
SMU vs. Louisville
- Matchup: No. 21 Louisville Cardinals at SMU Mustangs
- Projected Winner: SMU (51.36% win probability)
- Spread: Louisville (-4.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: ESPN2
Rhode Island vs. Saint Louis
- Matchup: No. 18 Saint Louis Billikens at Rhode Island Rams
- Projected Winner: Saint Louis (77.61% win probability)
- Spread: Saint Louis (-10.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: ESPN+
Florida vs. South Carolina
- Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 12 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (96.07% win probability)
- Spread: Florida (-22.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: SEC Network
NC State vs. North Carolina
- Matchup: No. 16 North Carolina Tar Heels at NC State Wolfpack
- Projected Winner: NC State (63.56% win probability)
- Spread: NC State (-6.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: ESPN
Ohio State vs. Wisconsin
- Matchup: No. 24 Wisconsin Badgers at Ohio State Buckeyes
- Projected Winner: Ohio State (61.63% win probability)
- Spread: Wisconsin (-1.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: Fox Sports 1
Michigan State vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins at No. 15 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (78.01% win probability)
- Spread: Michigan State (-8.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: Peacock
Iowa vs. Nebraska
- Matchup: No. 9 Nebraska Cornhuskers at Iowa Hawkeyes
- Projected Winner: Nebraska (53.40% win probability)
- Spread: Iowa (-1.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: BTN
Arizona State vs. Texas Tech
- Matchup: No. 13 Texas Tech Red Raiders at Arizona State Sun Devils
- Projected Winner: Texas Tech (72.53% win probability)
- Spread: Texas Tech (-8.5)
- Time: 11 p.m. ET
- Date: February 18
- TV Channel: ESPN2
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
