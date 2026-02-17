FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

    NCAAB

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 17

    Data Skrive
    Data Skrive

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 17

    No. 7 Purdue and No. 1 Michigan square off at 6:30 p.m. ET, which is one of 10 games on Tuesday that feature teams ranked in the Top 25 AP Poll. See all of the matchups below, along with our picks and projections.

    To gain an edge prior to today's college basketball, check out our betting preview below.

    Purdue vs. Michigan

    UMass vs. Miami (OH)

    SMU vs. Louisville

    Rhode Island vs. Saint Louis

    Florida vs. South Carolina

    NC State vs. North Carolina

    Ohio State vs. Wisconsin

    Michigan State vs. UCLA

    Iowa vs. Nebraska

    Arizona State vs. Texas Tech

    • Matchup: No. 13 Texas Tech Red Raiders at Arizona State Sun Devils
    • Projected Winner: Texas Tech (72.53% win probability)
    • Spread: Texas Tech (-8.5)
    • Time: 11 p.m. ET
    • Date: February 18
    • TV Channel: ESPN2

