ROTHSTEIN 45: 2023-24 PRESEASON EDITION

It’s never too early to start looking ahead to next season!



Below please find a breakdown of the Preseason Edition of the ROTHSTEIN 45 for the 2023-24 season.



1. Kansas

Projected Starting 5:

G Dajuan Harris

G Nick Timberlake

G Kevin McCullar

F K.J. Adams

C Hunter Dickinson

Projected Bench: Jamari McDowell, Parker Braun, Elmarko Jackson, Zach Clemence (redshirt), Johnny Furphy

Key Newcomers: Elmarko Jackson, Jamari McDowell, Nick Timberlake (Towson), Hunter Dickinson (Michigan), Parker Braun (Santa Clara), Johnny Furphy

Key Losses: Gradey Dick, Bobby Pettiford, Joseph Yesufu, Jalen Wilson, MJ Rice, Ernest Udeh



2. Duke

Projected Starting 5:

G Tyrese Proctor

G Jeremy Roach

F Mark Mitchell

F Kyle Filipowski

C Ryan Young

Projected Bench: Jaylen Blakes, TJ Power, Caleb Foster, Jaden Schutt, Jared McCain, Sean Stewart

Key Newcomers: Sean Stewart, TJ Power, Caleb Foster, Jared McCain

Key Losses: Dariq Whitehead, Dereck Lively, Jacob Grandison



3. Purdue

Projected Starting 5:

G Braden Smith

G Fletcher Loyer

G Ethan Morton

F Caleb Furst

C Zach Edey

Projected Bench: Brian Waddell, Trey Kaufman-Renn, Myles Colvin, Mason Gillis, Cam Heide, Lance Jones

Key Newcomers: Myles Colvin, Cam Heide, Lance Jones (SIU)

Key Losses: David Jenkins, Brandon Newman



4. Michigan State

Projected Starting 5:

G A.J. Hoggard

G Tyson Walker

F Jaden Akins

F Malik Hall

C Xavier Booker

Projected Bench: Mady Sissoko, Jaxon Kohler, Tre Holloman, Jeremy Fears, Coen Carr, Gehrig Normand, Carson Cooper

Key Newcomers: Xavier Booker, Jeremy Fears, Coen Carr, Gehrig Normand

Key Losses: Pierre Brooks, Joey Hauser



5. Florida Atlantic

Projected Starting 5:

G Bryan Greenlee

G Alijah Martin

G Nick Boyd

G Johnell Davis

C Vladislav Goldin

Projected Bench: Brandon Weatherspoon, Brenen Loriant, Giancarlo Rosado, Jalen Gaffney, Isaiah Gaines, Tre Carroll

Key Newcomers: None

Key Losses: Michael Forrest



6. Marquette

Projected Starting 5:

G Tyler Kolek

G Stevie Mitchell

G Kam Jones

F David Joplin

C Oso Ighodaro

Projected Bench: Sean Jones, Ben Gold, Chase Ross, Jonah Lucas, Tre Norman, Al Amadou, Zaide Lowery

Key Newcomers: Tre Norman, Al Amadou, Zaide Lowery

Key Losses: Olivier-Maxence Prosper



7. UConn

Projected Starting 5:

G Tristen Newton

G Stephon Castle

G Cam Spencer

F Alex Karaban

C Donovan Clingan

Projected Bench: Samson Johnson, Hassan Diarra, Jaylin Stewart, Jayden Ross, Youssouf Singare, Solomon Ball

Key Newcomers: Stephon Castle, Solomon Ball, Jaylin Stewart, Jayden Ross, Youssouf Singare, Cam Spencer (Rutgers)

Key Losses: Joey Calcaterra, Jordan Hawkins, Adama Sanogo, Andre Jackson



8. Arizona

Projected Starting 5:

G Kylan Boswell

G Jaden Bradley

G Caleb Love

F Keshad Johnson

C Oumar Ballo

Projected Bench: Filip Borovicanin, Dylan Anderson, Tautvilas Tubelis, KJ Lewis, Motiejus Krivas, Henri Veesaar, Paulius Murauskas, Pelle Larsson, Conrad Martinez

Key Newcomers: KJ Lewis, Jaden Bradley (Alabama), Motiejus Krivas, Keshad Johnson (San Diego State), Paulius Murauskas, Conrad Martinez

Key Losses: Courtney Ramey, Cedric Henderson, Kerr Kriisa, Adama Bal, Azuolas Tubelis



9. Miami

Projected Starting 5:

G Nigel Pack

G Bensley Joseph

G Wooga Poplar

F Matthew Cleveland

C Norchad Omier

Projected Bench: AJ Casey, Christian Watson, Jakai Robinson, Kyshawn George, Michael Nwoko, Paul Njobet

Key Newcomers: Michael Nwoko, Kyshawn George, Matthew Cleveland (Florida State), Paul Njobet

Key Losses: Jordan Miller, Harlond Beverly, Isaiah Wong



10. Creighton

Projected Starting 5:

PG Steven Ashworth

SG Trey Alexander

SF Baylor Scheierman

PF Mason Miller

C Ryan Kalkbrenner

Projected Bench: Jasen Green, Isaac Traudt, Sami Osmani, Devin Davis, Fredrick King, Josiah Dotzler, Francisco Farabello, Sterling Knox, Johnathan Lawson, Brock Vice

Key Newcomers: Josiah Dotzler, Isaac Traudt (Virginia), Steven Ashworth (Utah State), Sterling Knox, Johnathan Lawson (Memphis), Brock Vice

Key Losses: Ryan Nembhard, Arthur Kaluma



11. USC

Projected Starting 5:

G Isaiah Collier

G Boogie Ellis

F Kobe Johnson

F DJ Rodman

C Joshua Morgan

Projected Bench: Harrison Hornery, Oziyah Sellers, Iaroslav Niagu, Arrienten Page, Vince Iwuchukwu, Bronny James, Brandon Gardner

Key Newcomers: Isaiah Collier, Arrinten Page, Bronny James, DJ Rodman (Washington State), Brandon Gardner

Key Losses: Drew Peterson, Reese Dixon-Waters, Malik Thomas



12. Houston

Projected Starting 5:

G Jamal Shead

G LJ Cryer

G Damian Dunn

G Terrance Arceneaux

F J’Wan Roberts

Projected Bench: Emmanuel Sharp, Javier Francis, Mylik Wilson, Ramon Walker, Joseph Tugler, Kordelius Jefferson, Jacob McFarland, Cedric Lath

Key Newcomers: Joseph Tugler, Kordelius Jefferson, Jacob McFarland, Cedric Lath, LJ Cryer (Baylor), Damian Dunn (Temple)

Key Losses: Reggie Chaney, Jarace Walker, Marcus Sasser, Tramon Mark



13. Texas A&M

Projected Starting 5:

G Wade Taylor IV

G Tyrece Radford

G Manny Obaseki

F Henry Coleman

C Julius Marble

Projected Bench: Solomon Washington, Hayden Hefner, Jordan Williams, Bryce Lindsay, Khalen Robinson, Andersson Garcia, Jace Carter, Eli Lawrence, Wildens Leveque

Key Newcomers: Bryce Lindsay, Jace Carter (UIC), Eli Lawrence (Middle Tennessee), Wildens Leveque (UMass)

Key Losses: Dexter Dennis



14. Arkansas

Projected Starting 5:

G Davonte Davis

G Tramon Mark

G Khalif Battle

F Trevon Brazile

C Baye Fall

Projected Bench: Jalen Graham, Joseph Pinion, Makhi Mitchell, Keyon Menifield, Layden Blocker, Jeremiah Davenport, El Ellis, Chandler Lawson

Key Newcomers: Baye Fall, Layden Blocker, Keyon Menifield (Washington), Tramon Mark (Houston), Khalif Battle (Temple), Jeremiah Davenport (Cincinnati), El Ellis (Louisville), Chandler Lawson (Memphis)

Key Losses: Nick Smith Jr., Anthony Black, Ricky Council IV, Kamani Johnson, Makhel Mitchell, Jordan Walsh



15. Tennessee

Projected Starting 5:

G Zakai Zeigler

G Santiago Vescovi

G Josiah-Jordan James

F Tobe Awaka

C Jonas Aidoo

Projected Bench: Tobe Awaka, Freddie Dilione, JP Estrella, Cameron Carr, Cade Phillips, Jordan Gainey, Jahmai Mashack, Dalton Knecht

Key Newcomers: JP Estrella, Cameron Carr, Cade Phillips, Jordan Gainey (USC Upstate), Dalton Knecht (Northern Colorado)

Key Losses: Tyreke Key, Julian Phillips, Olivier Nkamhoua



16. Villanova

Projected Starting 5:

G Justin Moore

G TJ Bamba

G Hakim Hart

F Tyler Burton

C Eric Dixon

Projected Bench: Chris Arcidiacono, Nnanna Njoku, Trey Patterson, Jordann Dumont, Brendan Hausen, Jordan Longino, Mark Armstrong, Lance Ware

Key Newcomers: Jordann Dumont, TJ Bamba (Washington State), Hakim Hart (Maryland), Lance Ware (Kentucky), Tyler Burton (Richmond)

Key Losses: Cam Whitmore, Caleb Daniels, Brandon Slater



17. Texas

Projected Starting 5:

G Tyrese Hunter

G Max Abmas

F Dillon Mitchell

F Dylan Disu

C Kadin Shedrick

Projected Bench: Alex Anamekwe, Brock Cunningham, Chendall Weaver, Ze'rik Onyema, Chris Johnson, Devon Pryor, Ithiel Horton

Key Newcomers: Kadin Shedrick (Texas), Max Abmas (Oral Roberts), Chendall Weaver (UT Arlington), Ze'rik Onyema (UTEP), Ithiel Horton (UCF), Chris Johnson, Devon Pryor

Key Losses: Christian Bishop, Sir’Jabari Rice, Marcus Carr, Timmy Allen, Arterio Morris



18. Gonzaga

Projected Starting 5:

G Ryan Nembhard

G Nolan Hickman

F Steele Venters

F Anton Watson

C Graham Ike

Projected Bench: Dusty Stromer, Jun Seok Yeo, Ben Gregg, Luka Krajnovic

Key Newcomers: Dusty Stromer, Steele Venters (Eastern Washington), Jun Seok Yeo, Graham Ike (Wyoming), Ryan Nembhard (Creighton), Luka Krajnovic

Key Losses: Rasir Bolton, Julian Strawther, Drew Timme, Hunter Sallis, Malachi Smith



19. San Diego State

Projected Starting 5:

G Lamont Butler

G Darrion Trammell

G Reese Dixon-Waters

G Micah Parrish

C Jaedon LeDee

Projected Bench: Cade Alger, Demarshay Johnson, Miles Heide, BJ Davis, Miles Byrd, Elijah Saunders, Jay Pal

Key Newcomers: Miles Heide, BJ Davis, Reese Dixon-Waters (USC), Jay Pal (Campbell)

Key Losses: Aguek Arop, Nathan Mensah, Matt Bradley, Keshad Johnson



20. Illinois

Projected Starting 5:

G Ty Rodgers

G Terrence Shannon Jr.

F Quincy Guerrier

F Coleman Hawkins

C Dain Dainja

Projected Bench: Dra Gibbs-Lawhorn, Amari Hansberry, Niccolo Moretti, Marcus Domask, Justin Harmon, Luke Goode, Sencire Harris

Key Newcomers: Dra Gibbs-Lawhorn, Amari Hansberry, Niccolo Moretti, Marcus Domask (Southern Illinois), Justin Harmon (Utah Valley), Quincy Guerrier (Oregon)

Key Lossses: Matthew Mayer, Skyy Clark, Jayden Epps



21. Kentucky

Projected Starting 5:

G Robert Dillingham

G DJ Wagner

G Antonio Reeves

G Justin Edwards

C Tre Mitchell

Projected Bench: Reed Sheppard, Adou Thiero, Ugonna Onyenso, Jordan Burks, Joey Hart, Aaron Bradshaw (injured), Zvonimir Ivisic

Key Newcomers: DJ Wagner, Robert Dillingham, Reed Sheppard, Aaron Bradshaw, Justin Edwards, Jordan Burks, Joey Hart, Tre Mitchell (West Virginia), Zvonimir Ivisic

Key Losses: Cason Wallace, Jacon Toppin, Oscar Tshiebwe, Chris Livingston



22. Baylor

Projected Starting 5:

G RayJ Dennis

G Ja’Kobe Walter

G Langston Love

F Jalen Bridges

C Jonathan Tchamwa-Tchatchoua

Projected Bench: Dantwan Grimes, Josh Ojianwuna, Caleb Lohner, Jayden Nunn, Yves Missi, Miro Little

Key Newcomers: Miro Little, Ja’Kobe Walter, Jayden Nunn (VCU), Yves Missi, RayJ Dennis (Toledo)

Key Losses: Keyonte George, Flo Thamba, LJ Cryer, Dale Bonner



23. St. John's

Projected Starting 5:

G Daniss Jenkins

G Jordan Dingle

G RJ Luis

F Chris Ledlum

C Joel Soriano

Projected Bench: Simeon Wilcher, Drissa Traore, Cruz Davis, Sean Conway, Brady Dunlap, Naheim Alleyne, Zuby Ejiofor, Glenn Taylor Jr.

Key Newcomers: Daniss Jenkins (Iona), Cruz Davis (Iona), Sean Conway (VMI), RJ Luis (UMass), Glenn Taylor Jr. (Oregon State), Naheim Alleyne (UConn), Brady Dunlap, Jordan Dingle (Penn), Zuby Ejiofor (Kansas), Simeon Wilcher, Chris Ledlum (Harvard)

Key Losses: Posh Alexander, Andre Curbelo, AJ Storr, David Jones, Dylan Addae-Wusu



24. Colorado

Projected Starting 5:

G KJ Simpson

G Luke O’Brien

F Cody Williams

F Tristan da Silva

C Eddie Lampkin

Projected Bench: J’Vonne Hadley, Javon Ruffin, Julian Hammond, Assane Diop, Courtney Anderson

Key Newcomers: Cody Williams, Assane Diop, Courtney Anderson, Eddie Lampkin (TCU)

Key Losses: Jalen Gabbidon, Ethan Wright, Lawson Lovering, Nique Clifford



25. Maryland

Projected Starting 5:

G Jahmir Young

G DeShawn Harris-Smith

F Jamie Kaiser

F Donta Scott

C Julian Reese

Projected Bench: Jahari Long, Jahnathan Lamothe, Chance Stephens, Braden Pierce, Jordan Geronimo, Mady Traore

Key Newcomers: Jamie Kaiser, DeShawn Harris-Smith, Jahnathan Lamothe, Chance Stephens (LMU), Braden Pierce, Jordan Geronimo (Indiana), Mady Traore (New Mexico State)

Key Losses: Don Carey, Patrick Emilien, Hakim Hart, Ian Martinez



26. Saint Mary’s

Projected Starting 5:

G Aidan Mahaney

G Augustas Marciulionis

G Alex Ducas

F Joshua Jefferson

C Mitchell Saxen

Projected Bench: Henry Wessels, Joshua Jefferson, Chris Howell, Matt Van Komen, Mason Forbes, Jordan Ross

Key Newcomers: Jordan Ross

Key Losses: Logan Johnson, Kyle Bowen



27. North Carolina

Projected Starting 5:

G R.J. Davis

G Elliot Cadeau

G Cormac Ryan

F Harrison Ingram

C Armando Bacot

Projected Bench: Seth Trimble, Jalen Washington, Zayden High, Paxson Wojcik, Jae'Lyn Withers, James Okonkwo

Key Newcomers: Zayden High, Paxson Wojcik (Brown), Jae’Lyn Withers (Louisville), Cormac Ryan (Notre Dame), Harrison Ingram (Stanford), Elliot Cadeau, James Okonkwo (West Virginia)

Key Losses: Pete Nance, Leaky Black, Dontrez Styles, Puff Johnson, Tyler Nickel, Justin McCoy, Caleb Love, D'Marco Dunn



28. Xavier

Projected Starting 5:

G Dayvion McKnight

G Desmond Claude

G Quincy Olivari

F Jerome Hunter (injured)

C Zach Freemantle (injured)

Projected Bench: Dailyn Swain, Reid Ducharme, Kachi Nzeh, Trey Green, Logan Duncomb, Kam Craft, Abou Ousmane, Lazar Djokovic, Sasa Ciani

Key Newcomers: Trey Green, Dailyn Swain, Reid Ducharme, Kachi Nzeh, Dayvion McKnight (Western Kentucky), Logan Duncomb (Indiana), Quincy Olivari (Rice), Abou Ousmane (North Texas), Lazar Djokovic, Sasa Ciani

Key Losses: Souley Boum, Adam Kunkel, Cesare Edwards, Colby Jones, Jack Nunge



29. Mississippi State

Projected Starting 5:

G Shakeel Moore

G Dashawn Davis

F D.J. Jeffries

F Cameron Matthews

C Tolu Smith

Projected Bench: Gai Chol, Adrian Myers, Jaquan Scott, Lerenzo Fort III, KeShawn Murphy, Shawn Jones Jr., Josh Hubbard, Jimmy Bell, Andrew Taylor

Key Newcomers: Gai Chol, Adrian Myers, Jaquan Scott, Lerenzo Fort III, Josh Hubbard, Jimmy Bell (West Virginia), Andrew Taylor (Marshall)

Key Losses: Tyler Stevenson, Eric Reed



30. Memphis

Projected Starting 5:

G Jahvon Quinerly

G Caleb Mills

G David Jones

F Nick Jourdain

C Jordan Brown

Projected Bench: Jayden Hardaway, Teafale Lenard, Carl Cherenfant, Ashton Hardaway, Jonathan Pierre, JJ Taylor, Mikey Williams, Jayhlon Young

Key Newcomers: Jahvon Quinerly (Alabama), Caleb Mills (Florida State), David Jones (DePaul), Nick Jourdain (Temple), Jordan Brown (Louisiana), Teafale Lenard (Middle Tennessee), Carl Cherenfant, Ashton Hardaway, Jonathan Pierre (D2), JJ Taylor, Mikey Williams, Jayhlon Young (UCF)

Key Losses: Kendric Davis, DeAndre Williams, Alex Lomax



31. UCLA

Projected Starting 5:

G Dylan Andrews

G Lazar Stefanovic

F Berke Buyuktuncel

F Adem Bona

C Aday Mara

Projected Bench: Will McClendon, Devin Williams, Brandon Williams, Kenneth Nwuba, Jan Vide, Ilane Fibleuil, Sebastian Mack

Key Newcomers: Devin Williams, Brandon Williams, Sebastian Mack, Lazar Stefanovic (Utah), Ilane Fibleuil, Jan Vide, Aday Mara, Berke Buyuktuncel

Key Losses: Jaime Jaquez, David Singleton, Tyger Campbell, Amari Bailey



32. TCU

Projected Starting 5:

G Avery Anderson

G Micah Peavy

G Chuck O’Bannon Jr.

F Emanuel Miller

C Ernest Udeh

Projected Bench: TJ Haggerty, Xavier Cork, Jace Posey, Isaiah Manning, Jameer Nelson Jr., Trey Tennyson, JaKobe Coles, Essam Mostafa

Key Newcomers: Jace Posey, Isaiah Manning, Jameer Nelson Jr. (Delaware), Essam Mostafa (Coastal Carolina), Trey Tennyson (Texas A&M Corpus Christi), Avery Anderson (Oklahoma State), Ernest Udeh (TCU)

Key Losses: Eddie Lampkin, Mike Miles, Damion Baugh



33. Wisconsin

Projected Starting 5:

G Chucky Hepburn

G Max Klesmit

G Connor Essegian

F Tyler Wahl

C Steven Crowl

Projected Bench: Isaac Lindsey, Carter Gilmore, Justin Taphorn, Markus Ilver, Chris Hodges,. Gus Yalden, Nolan Winter, John Blackwell, Kamari McGee, A.J. Storr

Key Newcomers: Gus Yalden, Nolan Winter, John Blackwell, A.J. Storr (St. John's)

Key Losses: Jordan Davis



34. Northwestern

Projected Starting 5

G Boo Buie

G Ty Berry

G Brooks Barnhizer

F Nick Martinelli

C Matthew Nicholson

Projected Bench: Luke Hunger, Jordan Clayton, Parker Strauss, Blake Barkley, Blake Preston, Ryan Langborg, Justin Mullins

Key Newcomers: Jordan Clayton, Parker Strauss, Blake Barkley, Ryan Langborg (Princeton), Blake Preston (Liberty), Justin Mullins (Denver)

Key Losses: Chase Audige, Robbie Beran

35. Kansas State

Projected Starting 5:

G Tylor Perry

G Cam Carter

F Arthur Kaluma

F Nae’Qwan Tomlin

C David N'Guessan

Projected Bench: Taj Manning, Jerrell Colbert, Dorian Finnister, RJ Jones, Macaleab Rich, Dai Dai Ames, Ques Glover, Will McNair

Key Newcomers: RJ Jones, Dai Dai Ames, Macaleab Rich, Tylor Perry (North Texas), Arthur Kaluma (Creighton), Ques Glover (Samford), Will McNair (Mississippi State)

Key Losses: Markquis Nowell, Tykei Greene, Desi Sills, Keyontae Johnson, Ismael Massoud



36. Auburn

Projected Starting 5:

G Aden Holloway

G Denver Jones

G Chad Baker-Mazara

F Jaylin Williams

C Johni Broome

Projected Bench: Tre Donaldson, Dylan Cardwell, Lior Berman, Chris Moore, Chaney Johnson, K.D. Johnson

Key Newcomers: Aden Holloway, Denver Jones (FIU), Chaney Johnson (D2), Chad Baker-Mazara (JUCO)

Key Losses: Zep Jasper, Yohan Traore, Chance Westry, Wendell Green Jr., Allen Flanigan



37. Alabama

Projected Starting 5:

G Mark Sears

G Aaron Estrada

F Rylan Griffen

F Grant Nelson

C Nick Pringle

Projected Bench: Mouhamed Dioubate, Kris Parker, Latrell Wrightsell, Jarin Stevenson, Sam Walters, Mohamed Wague

Key Newcomers: Sam Walters, Mouhamed Dioubate, Kris Parker, Aaron Estrada (Hofstra), Latrell Wrightsell (Cal State Fullerton), Jarin Stevenson, Grant Nelson (North Dakota State), Mohamed Wague (West Virginia)

Key Losses: Brandon Miller, Noah Gurley, Dom Welch, Nimari Burnett, Jaden Bradley, Noah Clowney



38. Virginia

Projected Starting 5:

G Dante Harris

G Reece Beekman

G Isaac McKneely

F Ryan Dunn

F Jordan Minor

Projected Bench: Leon Bond, Blake Buchanan, Elijah Gertrude, Andrew Rohde, Taine Murray, Jacob Groves, Anthony Robinson

Key Newcomers: Dante Harris (Georgetown), Blake Buchanan, Elijah Gertrude, Jordan Minor (Merrimack), Andrew Rohde (St. Thomas), Jacob Groves (Oklahoma), Anthony Robinson

Key Losses: Kihei Clark, Jayden Gardner, Ben Vander Plas, Kadin Shedrick, Isaac Traudt, Francisco Caffaro, Armaan Franklin



39. Providence

Projected Starting 5:

G Jayden Pierre

G Corey Floyd Jr.

G Devin Carter

F Bryce Hopkins

F Josh Oduro

Projected Bench: Donovan Santoro, Rafael Castro, Justyn Fernandez, Alyn Breed, Davonte Gaines, Richard Barron, Garway Dual

Key Newcomers: Donovan Santoro, Josh Oduro (George Mason), Justyn Fernandez (George Mason), Davonte Gaines (George Mason), Richard Barron, Garway Dual

Key Losses: Ed Croswell, Noah Locke, Jared Bynum



40. Texas Tech

Projected Starting 5

G Pop Isaacs

G Joe Toussaint

F Darrion Williams

F Devan Cambridge

C Warren Washington

Projected Bench: D’Maurian Williams, Drew Steffe, Chance McMillian, Lamar Washington, Eemeli Yalaho, Robert Jennings, KyeRon Lindsay, Kerwin Walton

Key Newcomers: Warren Washington (Arizona State), Devan Cambridge (Arizona State), KyeRon Lindsay (Georgia), Darrion Williams (Nevada), Chance McMillian (Grand Canyon), Drew Steffe, Eemeli Yalaho, Joe Toussaint (West Virginia)

Key Losses: Kevin Obanor, De’Vion Harmon, Fardaws Aimaq, Jaylon Tyson, Elijah Fisher, Daniel Batcho

41. Oregon

Projected Starting 5:

G Jackson Shelstad

G Keeshawn Barthelemy

G Jermaine Couisnard

F Nate Bittle

C N’Faly Dante

Projected Bench: Brennan Rigsby, Mookie Cook, Kwame Evans Jr., Kario Oquendo, Jesse Zarzuela, Jadrian Tracey, Mahamadou Diawara

Key Newcomers: Kwame Evans Jr., Mookie Cook, Jackson Shelstad, Kario Oquendo (Georgia), Devan Cambridge (Arizona State), Jesse Zarzuela (Central Michigan), Jadrian Tracey (JUCO), Mahamadou Diawara (Stetson)

Key Losses: Will Richardson, Kel’el Ware, Quincy Guerrier



42. Iowa State

Projected Starting 5:

G Tamin Lipsey

G Keshon Gilbert

F Tre King

F Omaha Biliew

F Milan Momcilovic

Projected Bench: Hason Ward, Robert Jones, Demarion Watson, Jelani Hamilton, Kayden Fish, Jackson Paveletzke, Curtis Jones, JT Rock

Key Newcomers: Omaha Biliew, Milan Momcilovic, Jelani Hamilton, Kayden Fish, Keshon Gilbert (UNLV), Jackson Paveletzke (Wofford), Curtis Jones (Buffalo), JT Rock

Key Losses: Gabe Kalscheur, Osun Osunniyi, Jaren Holmes, Aljaz Kunc



43. Rutgers

Projected Starting 5:

G Derek Simpson

G Noah Fernandes

F Gavin Griffiths

F Mawot Mag

C Cliff Omoruyi

Projected Bench: Antwone Woolfolk, Antonio Chol, Jamichael Davis, Emmanuel Ogbole, Aundre Hyatt

Key Newcomers: Gavin Griffiths, Jamichael Davis, Noah Fernandes (UMass), Emmanuel Ogbole (JUCO)

Key Losses: Caleb McConnell, Cam Spencer, Paul Mulcahy



44. Arizona State

Projected Starting Five:

G Frankie Collins

G Jamiya Neal

F Kamari Lands

F Alonzo Gaffney

C Shawn Phillips

Projected Bench: Akil Watson, Braelon Green, Zane Meeks, Adam Miller (needs NCAA waiver), Brycen Long, Malachi Davis

Key Newcomers: Akil Watson, Braelon Green, Kamari Lands (Louisville), Adam Miller (LSU), Zane Meeks (San Francisco), Shawn Phillips (LSU), Brycen Long (Houston Christian), Malachi Davis (JUCO)

Key Losses: Desmond Cambridge, Austin Nunez, DJ Horne, Luther Muhammad, Enoch Boakye, Devan Cambridge, Warren Washington



45. New Mexico

Projected Starting 5:

G Jaelen House

G Jamal Mashburn Jr.

G Donovan Dent

F Mustapha Amzil

C Nelly Junior Joseph

Projected Bench: Braden Applehans, Tru Washington, Sebastian Forsling, Jadyn Toppin, Jemarl Baker, Isaac Mushila

Key Newcomers: Jadyn Toppin, Tru Washington, Nelly Junior Joseph (Iona), Jemarl Baker (Fresno State), Mustapha Amzil (Dayton), Isaac Mushila (Texas A&M Corpus Christi)

Key Losses: Morris Udeze, KJ Jenkins, Josiah Allick, Javonte Johnson

Jon Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.