NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 31

The New York Knicks versus the Houston Rockets is one of many solid options on today's NBA schedule.

Take a look at our betting analysis for the NBA's upcoming games today.

Orlando Magic vs. Phoenix Suns

  • Projected Favorite: Magic (64.12% win probability)
  • Spread: Magic (-2)
  • Total: 225.5
  • Moneyline: Magic -132, Suns +112
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSFL, AZFamily, Suns+

Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets

  • Projected Favorite: Hornets (76.60% win probability)
  • Spread: Hornets (-16)
  • Total: 218.5
  • Moneyline: Hornets -1493, Nets +870
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, WLNY

Houston Rockets vs. New York Knicks

  • Projected Favorite: Rockets (54.48% win probability)
  • Spread: Knicks (-1)
  • Total: 217.5
  • Moneyline: Knicks -108, Rockets -108
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock, MSG

Detroit Pistons vs. Toronto Raptors

  • Projected Favorite: Pistons (69.74% win probability)
  • Spread: Pistons (-2.5)
  • Total: 219.5
  • Moneyline: Pistons -146, Raptors +124
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSDETX, SportsNet, WMYD

Milwaukee Bucks vs. Dallas Mavericks

  • Projected Favorite: Bucks (62.29% win probability)
  • Spread: Mavericks (-1)
  • Total: 227.5
  • Moneyline: Mavericks -116, Bucks -102
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSWI, KFAA

Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers

  • Projected Favorite: Cavaliers (52.56% win probability)
  • Spread: Lakers (-2)
  • Total: 237.5
  • Moneyline: Lakers -126, Cavaliers +108
  • Time: 10:30 PM ET
  • TV Channel: FDSOH, SportsNet LA

Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers

  • Projected Favorite: Clippers (68.71% win probability)
  • Spread: Clippers (-5.5)
  • Total: 226.5
  • Moneyline: Clippers -210, Trail Blazers +176
  • Time: 11:00 PM ET
  • TV Channel: NBC/Peacock, FDSSC, KUNP

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

