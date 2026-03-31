NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 31
The New York Knicks versus the Houston Rockets is one of many solid options on today's NBA schedule.
Take a look at our betting analysis for the NBA's upcoming games today.
Orlando Magic vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Magic (64.12% win probability)
- Spread: Magic (-2)
- Total: 225.5
- Moneyline: Magic -132, Suns +112
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSFL, AZFamily, Suns+
Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Hornets (76.60% win probability)
- Spread: Hornets (-16)
- Total: 218.5
- Moneyline: Hornets -1493, Nets +870
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, WLNY
Houston Rockets vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Rockets (54.48% win probability)
- Spread: Knicks (-1)
- Total: 217.5
- Moneyline: Knicks -108, Rockets -108
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, MSG
Detroit Pistons vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Pistons (69.74% win probability)
- Spread: Pistons (-2.5)
- Total: 219.5
- Moneyline: Pistons -146, Raptors +124
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSDETX, SportsNet, WMYD
Milwaukee Bucks vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Bucks (62.29% win probability)
- Spread: Mavericks (-1)
- Total: 227.5
- Moneyline: Mavericks -116, Bucks -102
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, KFAA
Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (52.56% win probability)
- Spread: Lakers (-2)
- Total: 237.5
- Moneyline: Lakers -126, Cavaliers +108
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, SportsNet LA
Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Clippers (68.71% win probability)
- Spread: Clippers (-5.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Clippers -210, Trail Blazers +176
- Time: 11:00 PM ET
- TV Channel: NBC/Peacock, FDSSC, KUNP
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
