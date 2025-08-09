FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
MLB

Saturday’s MLB Strikeout Props - Aug. 9

Saturday’s MLB Strikeout Props - Aug. 9

Will Cristopher Sanchez strike out more than 6.5 batters? Can Michael McGreevy surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 9, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Philadelphia Phillies at Texas Rangers

  • Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 22 appearances

Miami Marlins at Atlanta Braves

  • Sandy Alcantara (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 22 appearances
  • Grant Holmes (Braves): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 22 appearances

Chicago Cubs at St. Louis Cardinals

  • Matthew Boyd (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -102, Under -122) | 2025 Stats: 3.3 strikeouts per game in 7 appearances

Kansas City Royals at Minnesota Twins

  • Joe Ryan (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -110, Under -116) | 2025 Stats: 6.4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Seth Lugo (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -164, Under +128) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 21 appearances

Washington Nationals at San Francisco Giants

  • Jake Irvin (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +112) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 23 appearances

New York Mets at Milwaukee Brewers

  • Brandon Woodruff (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over -158, Under +124) | 2025 Stats: 7.4 strikeouts per game in 5 appearances
  • Kodai Senga (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 17 appearances

