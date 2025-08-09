MLB
Saturday’s MLB Home Run Props - Aug. 9
Will Kyle Schwarber or Bryce Harper hit a home run on Saturday? See their odds to hit a home run, as well as home run prop odds for all hitters in MLB play on Aug. 9, in the article below.
Today's MLB Home Run Props
Philadelphia Phillies at Texas Rangers
- Kyle Schwarber (Phillies): +220 to hit a HR | 2025 Stats: 40 HR in 114 games (has homered in 32.5% of games)
- Bryce Harper (Phillies): +300 to hit a HR | 2025 Stats: 17 HR in 86 games (has homered in 18.6% of games)
- Max Kepler (Phillies): +470 to hit a HR | 2025 Stats: 12 HR in 97 games (has homered in 12.4% of games)
- Corey Seager (Rangers): +500 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 83 games (has homered in 16.9% of games)
- Adolis Garcia (Rangers): +500 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 111 games (has homered in 14.4% of games)
- Wyatt Langford (Rangers): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 15 HR in 95 games (has homered in 15.8% of games)
- Nick Castellanos (Phillies): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 15 HR in 112 games (has homered in 13.4% of games)
- Trea Turner (Phillies): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 11 HR in 112 games (has homered in 8% of games)
- Josh Jung (Rangers): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 11 HR in 85 games (has homered in 11.8% of games)
- Brandon Marsh (Phillies): +600 to hit a HR | 2025 Stats: 6 HR in 87 games (has homered in 6.9% of games)
- Jake Burger (Rangers): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 11 HR in 75 games (has homered in 13.3% of games)
- J.T. Realmuto (Phillies): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 94 games (has homered in 7.4% of games)
- Kyle Higashioka (Rangers): +680 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 63 games (has homered in 9.5% of games)
- Marcus Semien (Rangers): +750 to hit a HR | 2025 Stats: 13 HR in 115 games (has homered in 10.4% of games)
- Bryson Stott (Phillies): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 101 games (has homered in 6.9% of games)
- Otto Kemp (Phillies): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 42 games (has homered in 7.1% of games)
- Sam Haggerty (Rangers): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 51 games (has homered in 3.9% of games)
- Ezequiel Duran (Rangers): +1000 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 41 games
- Joc Pederson (Rangers): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 56 games (has homered in 5.4% of games)
- Edmundo Sosa (Phillies): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 5 HR in 60 games (has homered in 8.3% of games)
- Jonah Heim (Rangers): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 90 games (has homered in 8.9% of games)
- Josh Smith (Rangers): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 100 games (has homered in 9% of games)
- Rowdy Tellez (Rangers): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 12 HR in 74 games (has homered in 16.2% of games)
Miami Marlins at Atlanta Braves
- Matt Olson (Braves): +430 to hit a HR | 2025 Stats: 18 HR in 114 games (has homered in 15.8% of games)
- Austin Riley (Braves): +450 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 102 games (has homered in 13.7% of games)
- Marcell Ozuna (Braves): +450 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 104 games (has homered in 15.4% of games)
- Michael Harris II (Braves): +520 to hit a HR | 2025 Stats: 10 HR in 111 games (has homered in 9% of games)
- Ozzie Albies (Braves): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 114 games (has homered in 7.9% of games)
- Matt Mervis (Marlins): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 42 games (has homered in 14.3% of games)
- Kyle Stowers (Marlins): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 25 HR in 108 games (has homered in 17.6% of games)
- Griffin Conine (Marlins): +700 to hit a HR | 2025 Stats: 1 HR in 20 games (has homered in 5% of games)
- Derek Hill (Marlins): +750 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 29 games (has homered in 10.3% of games)
- Drake Baldwin (Braves): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 13 HR in 82 games (has homered in 14.6% of games)
- Jonah Bride (Marlins): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 42 games
- Otto Lopez (Marlins): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 11 HR in 97 games (has homered in 11.3% of games)
- Jarred Kelenic (Braves): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 23 games (has homered in 8.7% of games)
- Liam Hicks (Marlins): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 80 games (has homered in 5% of games)
- Javier Sanoja (Marlins): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 74 games (has homered in 3.9% of games)
- Graham Pauley (Marlins): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 43 games (has homered in 7% of games)
- Bryan De La Cruz (Braves): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 16 games
- Orlando Arcia (Braves): +900 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 49 games (has homered in 6.1% of games)
- Xavier Edwards (Marlins): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 1 HR in 98 games (has homered in 1% of games)
- Nick Fortes (Marlins): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 57 games (has homered in 5.3% of games)
Chicago Cubs at St. Louis Cardinals
- Michael Busch (Cubs): +350 to hit a HR | 2025 Stats: 21 HR in 107 games (has homered in 17.8% of games)
- Pete Crow-Armstrong (Cubs): +370 to hit a HR | 2025 Stats: 27 HR in 112 games (has homered in 19.6% of games)
- Seiya Suzuki (Cubs): +400 to hit a HR | 2025 Stats: 27 HR in 109 games (has homered in 21.1% of games)
- Ian Happ (Cubs): +420 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 104 games (has homered in 13.5% of games)
- Willson Contreras (Cardinals): +430 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 109 games (has homered in 14.7% of games)
- Kyle Tucker (Cubs): +440 to hit a HR | 2025 Stats: 18 HR in 111 games (has homered in 16.2% of games)
- Iván Herrera (Cardinals): +600 to hit a HR | 2025 Stats: 10 HR in 62 games (has homered in 12.9% of games)
- Dansby Swanson (Cubs): +600 to hit a HR | 2025 Stats: 18 HR in 112 games (has homered in 16.1% of games)
- Carson Kelly (Cubs): +680 to hit a HR | 2025 Stats: 13 HR in 75 games (has homered in 14.7% of games)
- Alec Burleson (Cardinals): +750 to hit a HR | 2025 Stats: 14 HR in 103 games (has homered in 13.6% of games)
- Jordan Walker (Cardinals): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 67 games (has homered in 4.5% of games)
- Masyn Winn (Cardinals): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 8 HR in 101 games (has homered in 6.9% of games)
- Pedro Pages (Cardinals): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 80 games (has homered in 8.8% of games)
- Willi Castro (Cubs): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 10 HR in 90 games (has homered in 8.9% of games)
- Brendan Donovan (Cardinals): +900 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 106 games (has homered in 8.5% of games)
- Thomas Saggese (Cardinals): +1000 to hit a HR | 2025 Stats: 1 HR in 36 games (has homered in 2.8% of games)
- Nico Hoerner (Cubs): +1100 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 110 games (has homered in 3.6% of games)
- Garrett Hampson (Cardinals): +1400 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 33 games
- Victor Scott II (Cardinals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 5 HR in 108 games (has homered in 4.6% of games)
- Lars Nootbaar (Cardinals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 12 HR in 91 games (has homered in 13.2% of games)
- Nolan Arenado (Cardinals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 10 HR in 96 games (has homered in 10.4% of games)
- Matt Shaw (Cubs): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 79 games (has homered in 8.9% of games)
Kansas City Royals at Minnesota Twins
- Matt Wallner (Twins): +255 to hit a HR | 2025 Stats: 15 HR in 72 games (has homered in 20.8% of games)
- Kody Clemens (Twins): +280 to hit a HR | 2025 Stats: 12 HR in 72 games (has homered in 16.7% of games)
- Vinnie Pasquantino (Royals): +330 to hit a HR | 2025 Stats: 19 HR in 113 games (has homered in 15% of games)
- Bobby Witt Jr. (Royals): +400 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 114 games (has homered in 14% of games)
- Salvador Pérez (Royals): +460 to hit a HR | 2025 Stats: 20 HR in 110 games (has homered in 15.5% of games)
- Royce Lewis (Twins): +480 to hit a HR | 2025 Stats: 5 HR in 59 games (has homered in 6.8% of games)
- Ryan Jeffers (Twins): +500 to hit a HR | 2025 Stats: 8 HR in 87 games (has homered in 9.2% of games)
- Brooks Lee (Twins): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 11 HR in 93 games (has homered in 10.8% of games)
- Maikel Garcia (Royals): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 11 HR in 111 games (has homered in 9% of games)
- Edouard Julien (Twins): +680 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 33 games (has homered in 6.1% of games)
- Alan Roden (Twins): +700 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 43 games (has homered in 4.7% of games)
- Luke Keaschall (Twins): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 1 HR in 9 games (has homered in 11.1% of games)
- Jonathan India (Royals): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 6 HR in 106 games (has homered in 5.7% of games)
- Adam Frazier (Royals): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 92 games (has homered in 4.3% of games)
- Mickey Gasper (Twins): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 19 games
- Kyle Isbel (Royals): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 93 games (has homered in 3.2% of games)
- Christian Vázquez (Twins): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 58 games (has homered in 3.4% of games)
- Trevor Larnach (Twins): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 15 HR in 103 games (has homered in 14.6% of games)
Washington Nationals at San Francisco Giants
- Rafael Devers (Giants): +340 to hit a HR | 2025 Stats: 20 HR in 116 games (has homered in 15.5% of games)
- Willy Adames (Giants): +430 to hit a HR | 2025 Stats: 18 HR in 114 games (has homered in 14% of games)
- Matt Chapman (Giants): +480 to hit a HR | 2025 Stats: 16 HR in 91 games (has homered in 16.5% of games)
- James Wood (Nationals): +520 to hit a HR | 2025 Stats: 24 HR in 112 games (has homered in 19.6% of games)
- Heliot Ramos (Giants): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 14 HR in 113 games (has homered in 12.4% of games)
- Josh Bell (Nationals): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 13 HR in 98 games (has homered in 13.3% of games)
- Casey Schmitt (Giants): +680 to hit a HR | 2025 Stats: 6 HR in 54 games (has homered in 11.1% of games)
- C.J. Abrams (Nationals): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 14 HR in 100 games (has homered in 13% of games)
- Nathaniel Lowe (Nationals): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 15 HR in 113 games (has homered in 12.4% of games)
- Dominic Smith (Giants): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 39 games (has homered in 7.7% of games)
- Luis Garcia (Nationals): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 101 games (has homered in 8.9% of games)
- Robert Hassell III (Nationals): +1000 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 27 games (has homered in 7.4% of games)
- Brady House (Nationals): +1060 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 37 games (has homered in 2.7% of games)
- Jung Hoo Lee (Giants): +1060 to hit a HR | 2025 Stats: 6 HR in 108 games (has homered in 4.6% of games)
- Patrick Bailey (Giants): +1060 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 89 games (has homered in 2.2% of games)
- Drew Millas (Nationals): +1200 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 9 games
- Jacob Young (Nationals): +2200 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 78 games
- Grant McCray (Giants): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 5 games
- Daylen Lile (Nationals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 49 games (has homered in 4.1% of games)
- Riley Adams (Nationals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 46 games (has homered in 15.2% of games)
- Paul DeJong (Nationals): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 2 HR in 29 games (has homered in 6.9% of games)
New York Mets at Milwaukee Brewers
- Pete Alonso (Mets): +285 to hit a HR | 2025 Stats: 25 HR in 115 games (has homered in 19.1% of games)
- Juan Soto (Mets): +310 to hit a HR | 2025 Stats: 26 HR in 113 games (has homered in 19.5% of games)
- Christian Yelich (Brewers): +430 to hit a HR | 2025 Stats: 21 HR in 108 games (has homered in 17.6% of games)
- Francisco Lindor (Mets): +430 to hit a HR | 2025 Stats: 21 HR in 113 games (has homered in 16.8% of games)
- Andrew Vaughn (Brewers): +440 to hit a HR | 2025 Stats: 12 HR in 70 games (has homered in 17.1% of games)
- William Contreras (Brewers): +450 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 108 games (has homered in 7.4% of games)
- Brandon Nimmo (Mets): +460 to hit a HR | 2025 Stats: 19 HR in 111 games (has homered in 14.4% of games)
- Ronny Mauricio (Mets): +560 to hit a HR | 2025 Stats: 6 HR in 41 games (has homered in 14.6% of games)
- Francisco Álvarez (Mets): +600 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 46 games (has homered in 8.7% of games)
- Isaac Collins (Brewers): +630 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 89 games (has homered in 7.9% of games)
- Jeff McNeil (Mets): +750 to hit a HR | 2025 Stats: 9 HR in 79 games (has homered in 10.1% of games)
- Blake Perkins (Brewers): +800 to hit a HR | 2025 Stats: 3 HR in 15 games (has homered in 13.3% of games)
- Sal Frelick (Brewers): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 8 HR in 98 games (has homered in 8.2% of games)
- Brice Turang (Brewers): +830 to hit a HR | 2025 Stats: 8 HR in 108 games (has homered in 6.5% of games)
- Starling Marte (Mets): +870 to hit a HR | 2025 Stats: 4 HR in 64 games (has homered in 6.3% of games)
- Joey Ortiz (Brewers): +900 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 109 games (has homered in 5.5% of games)
- Caleb Durbin (Brewers): +900 to hit a HR | 2025 Stats: 5 HR in 89 games (has homered in 5.6% of games)
- Anthony Seigler (Brewers): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 0 HR in 18 games
- Mark Vientos (Mets): +10000 to hit a HR | 2025 Stats: 7 HR in 81 games (has homered in 8.6% of games)