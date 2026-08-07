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MLB

Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 7

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Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 7

Will Nathan Eovaldi strike out more than 7.5 batters? Can Noah Schultz surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 7, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Tampa Bay Rays at Seattle Mariners

  • Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 21 appearances
  • Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 22 appearances

Houston Astros at San Diego Padres

  • Ronel Blanco (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 3 appearances

Cleveland Guardians at Chicago White Sox

  • Parker Messick (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -162, Under +126) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 22 appearances
  • Noah Schultz (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 14 appearances

Chicago Cubs at Kansas City Royals

  • Kevin Gausman (Cubs): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 23 appearances

Colorado Rockies at St. Louis Cardinals

  • Ryan Feltner (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 16 appearances
  • Kyle Leahy (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 21 appearances

Los Angeles Angels at Miami Marlins

  • Tyler Phillips (Marlins): Over/Under 4.5 Ks (Over +128, Under -164) | 2026 Stats: 2.4 strikeouts per game in 28 appearances

Baltimore Orioles at Texas Rangers

  • Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 22 appearances
  • Jacob deGrom (Rangers): Over/Under 7.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 21 appearances
  • Kyle Bradish (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 22 appearances
  • Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 7.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 21 appearances

Los Angeles Dodgers at Arizona Diamondbacks

  • Roki Sasaki (Dodgers): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 19 appearances
  • Merrill Kelly (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 20 appearances

Minnesota Twins at Milwaukee Brewers

  • Shane Drohan (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Zebby Matthews (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +108) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 14 appearances

Detroit Tigers at San Francisco Giants

  • Keider Montero (Tigers): Over/Under 3.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 3.4 strikeouts per game in 24 appearances

Athletics at Boston Red Sox

  • Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 6.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances
  • Jack Perkins (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3.3 strikeouts per game in 27 appearances

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