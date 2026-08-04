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Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 4
Will Tarik Skubal strike out more than 7.5 batters? Can Randy Dobnak record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 4, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Dodgers at Chicago Cubs
- Tarik Skubal (Dodgers): Over/Under 7.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 16 appearances
- Javier Assad (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 18 appearances
Tampa Bay Rays at Colorado Rockies
- Gabriel Hughes (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 5 appearances
- Freddy Peralta (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +122, Under -156) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 22 appearances
San Diego Padres at Arizona Diamondbacks
- Eduardo Rodríguez (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -180, Under +140) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 22 appearances
Los Angeles Angels at Baltimore Orioles
- Grayson Rodriguez (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 10 appearances
- Cade Povich (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 4 appearances
Detroit Tigers at Seattle Mariners
- Troy Melton (Tigers): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 11 appearances
- Emerson Hancock (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 20 appearances
New York Mets at Cleveland Guardians
- Sean Manaea (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 23 appearances
Miami Marlins at Atlanta Braves
- Ryan Gusto (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 2.6 strikeouts per game in 13 appearances
Athletics at Cincinnati Reds
- Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 21 appearances
- J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -140, Under +112) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 22 appearances
St. Louis Cardinals at New York Yankees
- Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 21 appearances
- Hunter Dobbins (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -162, Under +126) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 7 appearances
Minnesota Twins at Kansas City Royals
- Randy Dobnak (Royals): Over/Under 2.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 5 appearances
Chicago White Sox at Boston Red Sox
- Patrick Sandoval (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 4 appearances
- Davis Martin (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 21 appearances
Washington Nationals at Philadelphia Phillies
- Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 7.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 22 appearances
Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers
- Logan Henderson (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 9 appearances
Toronto Blue Jays at Houston Astros
- Trey Yesavage (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 17 appearances
- Hayden Wesneski (Astros): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +130) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 1 appearance
San Francisco Giants at Texas Rangers
- MacKenzie Gore (Rangers): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -118) | 2026 Stats: 5.9 strikeouts per game in 23 appearances
- Blade Tidwell (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over +134, Under -172) | 2026 Stats: 1.2 strikeouts per game in 8 appearances