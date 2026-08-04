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MLB

Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 4

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Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 4

Will Tarik Skubal strike out more than 7.5 batters? Can Randy Dobnak record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 4, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Dodgers at Chicago Cubs

  • Tarik Skubal (Dodgers): Over/Under 7.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 16 appearances
  • Javier Assad (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 18 appearances

Tampa Bay Rays at Colorado Rockies

  • Gabriel Hughes (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 5 appearances
  • Freddy Peralta (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +122, Under -156) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 22 appearances

San Diego Padres at Arizona Diamondbacks

  • Eduardo Rodríguez (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -180, Under +140) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 22 appearances

Los Angeles Angels at Baltimore Orioles

  • Grayson Rodriguez (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 10 appearances
  • Cade Povich (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 4 appearances

Detroit Tigers at Seattle Mariners

  • Troy Melton (Tigers): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 11 appearances
  • Emerson Hancock (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 20 appearances

New York Mets at Cleveland Guardians

  • Sean Manaea (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 23 appearances

Miami Marlins at Atlanta Braves

  • Ryan Gusto (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 2.6 strikeouts per game in 13 appearances

Athletics at Cincinnati Reds

  • Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 21 appearances
  • J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -140, Under +112) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 22 appearances

St. Louis Cardinals at New York Yankees

  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 21 appearances
  • Hunter Dobbins (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -162, Under +126) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 7 appearances

Minnesota Twins at Kansas City Royals

  • Randy Dobnak (Royals): Over/Under 2.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 5 appearances

Chicago White Sox at Boston Red Sox

  • Patrick Sandoval (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 4 appearances
  • Davis Martin (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 21 appearances

Washington Nationals at Philadelphia Phillies

  • Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 7.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 22 appearances

Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers

  • Logan Henderson (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 9 appearances

Toronto Blue Jays at Houston Astros

  • Trey Yesavage (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 17 appearances
  • Hayden Wesneski (Astros): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +130) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 1 appearance

San Francisco Giants at Texas Rangers

  • MacKenzie Gore (Rangers): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -118) | 2026 Stats: 5.9 strikeouts per game in 23 appearances
  • Blade Tidwell (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over +134, Under -172) | 2026 Stats: 1.2 strikeouts per game in 8 appearances

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