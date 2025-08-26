MLB
Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 26
Will Dylan Cease strike out more than 7.5 batters? Can Clayton Kershaw exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 26, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Tampa Bay Rays at Cleveland Guardians
- Shane Baz (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 5.7 strikeouts per game in 25 appearances
Philadelphia Phillies at New York Mets
- Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 6.5 strikeouts per game in 26 appearances
- Sean Manaea (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 8 appearances
Chicago Cubs at San Francisco Giants
- Matthew Boyd (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -154, Under +116) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 25 appearances
- Justin Verlander (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 22 appearances
Boston Red Sox at Baltimore Orioles
- Lucas Giolito (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +122) | 2025 Stats: 4.6 strikeouts per game in 20 appearances
Washington Nationals at New York Yankees
- MacKenzie Gore (Nationals): Over/Under 5.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 6.5 strikeouts per game in 26 appearances
- Luis Gil (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -134) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 4 appearances
San Diego Padres at Seattle Mariners
- Dylan Cease (Padres): Over/Under 7.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2025 Stats: 6.8 strikeouts per game in 26 appearances
- Luis Castillo (Mariners): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2025 Stats: 4.9 strikeouts per game in 26 appearances
Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers
- Nick Martínez (Reds): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 3.8 strikeouts per game in 28 appearances
- Clayton Kershaw (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 16 appearances
Pittsburgh Pirates at St. Louis Cardinals
- Mitch Keller (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 26 appearances
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -154, Under +122) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 25 appearances
Minnesota Twins at Toronto Blue Jays
- Chris Bassitt (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2025 Stats: 5.3 strikeouts per game in 27 appearances
- Bailey Ober (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 21 appearances
Los Angeles Angels at Texas Rangers
- Yusei Kikuchi (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2025 Stats: 5.7 strikeouts per game in 27 appearances
- Patrick Corbin (Rangers): Over/Under 4.5 Ks (Over -108, Under -118) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 24 appearances
Arizona Diamondbacks at Milwaukee Brewers
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over -128, Under +102) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 9 appearances
- Brandon Pfaadt (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 26 appearances