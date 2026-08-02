MLB
Sunday’s MLB Strikeout Props - Aug. 2
Will Yoshinobu Yamamoto strike out more than 6.5 batters? Can Ryan Feltner exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 2, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Kansas City Royals at Colorado Rockies
- Luinder Avila (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 20 appearances
- Ryan Feltner (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 15 appearances
Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels
- Robert Gasser (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -154, Under +120) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 11 appearances
San Francisco Giants at San Diego Padres
- Walker Buehler (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +128, Under -162) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 21 appearances
- Tyler Mahle (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +130) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 17 appearances
Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 19 appearances
- Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 17 appearances
Detroit Tigers at Athletics
- Framber Valdez (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 21 appearances
- Jack Perkins (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 3.1 strikeouts per game in 26 appearances