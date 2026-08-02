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MLB

Sunday’s MLB Strikeout Props - Aug. 2

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Sunday’s MLB Strikeout Props - Aug. 2

Will Yoshinobu Yamamoto strike out more than 6.5 batters? Can Ryan Feltner exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 2, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Kansas City Royals at Colorado Rockies

  • Luinder Avila (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 20 appearances
  • Ryan Feltner (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 15 appearances

Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels

  • Robert Gasser (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -154, Under +120) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 11 appearances

San Francisco Giants at San Diego Padres

  • Walker Buehler (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +128, Under -162) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 21 appearances
  • Tyler Mahle (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +130) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 17 appearances

Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers

  • Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 19 appearances
  • Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 17 appearances

Detroit Tigers at Athletics

  • Framber Valdez (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 21 appearances
  • Jack Perkins (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 3.1 strikeouts per game in 26 appearances

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