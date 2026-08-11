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MLB

Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 11

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Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 11

Will Dylan Cease strike out more than 7.5 batters? Can Tomoyuki Sugano record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 11, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Philadelphia Phillies at St. Louis Cardinals

  • Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -140) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 22 appearances
  • Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 24 appearances

Chicago Cubs at Washington Nationals

  • Shota Imanaga (Cubs): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 23 appearances

Texas Rangers at Los Angeles Angels

  • Ryan Johnson (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 2.9 strikeouts per game in 13 appearances
  • Cody Bradford (Rangers): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance

Cleveland Guardians at Detroit Tigers

  • Drew Anderson (Tigers): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 1.9 strikeouts per game in 41 appearances
  • Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 24 appearances

Tampa Bay Rays at Athletics

  • Mason Barnett (Athletics): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 2.2 strikeouts per game in 16 appearances

New York Mets at Atlanta Braves

  • Martín Pérez (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +124) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 22 appearances
  • Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -156, Under +122) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 23 appearances

Pittsburgh Pirates at Miami Marlins

  • Eury Pérez (Marlins): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 20 appearances
  • Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 24 appearances

Boston Red Sox at Toronto Blue Jays

  • Patrick Sandoval (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -160) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 5 appearances
  • Dylan Cease (Blue Jays): Over/Under 7.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 8.8 strikeouts per game in 21 appearances

Seattle Mariners at New York Yankees

  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 22 appearances

Cincinnati Reds at Chicago White Sox

  • Sean Burke (White Sox): Over/Under 6.5 Ks (Over -156, Under +122) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 23 appearances

Houston Astros at San Francisco Giants

  • Hunter Brown (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -120, Under -106) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 11 appearances

Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks

  • Tomoyuki Sugano (Rockies): Over/Under 2.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 20 appearances

Milwaukee Brewers at San Diego Padres

  • Walker Buehler (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 23 appearances
  • Kyle Harrison (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 18 appearances

Baltimore Orioles at Minnesota Twins

  • Brandon Young (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 19 appearances

Kansas City Royals at Los Angeles Dodgers

  • Michael Wacha (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 23 appearances

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