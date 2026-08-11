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Tuesday’s MLB Strikeout Props - Aug. 11
Will Dylan Cease strike out more than 7.5 batters? Can Tomoyuki Sugano record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 11, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Philadelphia Phillies at St. Louis Cardinals
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -140) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 22 appearances
- Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 24 appearances
Chicago Cubs at Washington Nationals
- Shota Imanaga (Cubs): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 23 appearances
Texas Rangers at Los Angeles Angels
- Ryan Johnson (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 2.9 strikeouts per game in 13 appearances
- Cody Bradford (Rangers): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
Cleveland Guardians at Detroit Tigers
- Drew Anderson (Tigers): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 1.9 strikeouts per game in 41 appearances
- Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 24 appearances
Tampa Bay Rays at Athletics
- Mason Barnett (Athletics): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 2.2 strikeouts per game in 16 appearances
New York Mets at Atlanta Braves
- Martín Pérez (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +124) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 22 appearances
- Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -156, Under +122) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 23 appearances
Pittsburgh Pirates at Miami Marlins
- Eury Pérez (Marlins): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 20 appearances
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 24 appearances
Boston Red Sox at Toronto Blue Jays
- Patrick Sandoval (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -160) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 5 appearances
- Dylan Cease (Blue Jays): Over/Under 7.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 8.8 strikeouts per game in 21 appearances
Seattle Mariners at New York Yankees
- Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 22 appearances
Cincinnati Reds at Chicago White Sox
- Sean Burke (White Sox): Over/Under 6.5 Ks (Over -156, Under +122) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 23 appearances
Houston Astros at San Francisco Giants
- Hunter Brown (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -120, Under -106) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 11 appearances
Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks
- Tomoyuki Sugano (Rockies): Over/Under 2.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 20 appearances
Milwaukee Brewers at San Diego Padres
- Walker Buehler (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 23 appearances
- Kyle Harrison (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 18 appearances
Baltimore Orioles at Minnesota Twins
- Brandon Young (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 19 appearances
Kansas City Royals at Los Angeles Dodgers
- Michael Wacha (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 23 appearances