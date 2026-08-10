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Monday’s MLB Strikeout Props - Aug. 10
Will Tarik Skubal strike out more than 7.5 batters? Can Hayden Wesneski surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 10, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Baltimore Orioles at Minnesota Twins
- Dean Kremer (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 8 appearances
- Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 21 appearances
Boston Red Sox at Toronto Blue Jays
- Jameson Taillon (Blue Jays): Over/Under 4.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 16 appearances
- Sonny Gray (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 21 appearances
New York Mets at Atlanta Braves
- Christian Scott (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 16 appearances
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 22 appearances
Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks
- Gabriel Hughes (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 6 appearances
Philadelphia Phillies at St. Louis Cardinals
- Andrew Painter (Phillies): Over/Under 3.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 16 appearances
- Hunter Dobbins (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over +136, Under -174) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 8 appearances
Tampa Bay Rays at Athletics
- Freddy Peralta (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 23 appearances
- Jacob Lopez (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 18 appearances
Milwaukee Brewers at San Diego Padres
- Logan Henderson (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 10 appearances
- Casey Mize (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -138, Under +108) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 17 appearances
Texas Rangers at Los Angeles Angels
- MacKenzie Gore (Rangers): Over/Under 6.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 24 appearances
- Reid Detmers (Angels): Over/Under 6.5 Ks (Over -162, Under +126) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 23 appearances
Houston Astros at San Francisco Giants
- Hayden Wesneski (Astros): Over/Under 3.5 Ks (Over -156, Under +122) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
- Blade Tidwell (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 1.4 strikeouts per game in 9 appearances
Kansas City Royals at Los Angeles Dodgers
- Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 22 appearances
- Tarik Skubal (Dodgers): Over/Under 7.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 17 appearances