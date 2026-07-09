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Thursday’s MLB Strikeout Props - July 9

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Thursday’s MLB Strikeout Props - July 9

Will Reid Detmers strike out more than 6.5 batters? Can Trevor Rogers record more than 4.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 9, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Angels at Texas Rangers

  • Reid Detmers (Angels): Over/Under 6.5 Ks (Over +124, Under -160) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 18 appearances
  • Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 6.5 Ks (Over -136, Under +106) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 17 appearances

Boston Red Sox at Chicago White Sox

  • Anthony Kay (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 18 appearances
  • Patrick Sandoval (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -104)

Chicago Cubs at Baltimore Orioles

  • David Peterson (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 18 appearances
  • Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -120, Under -106) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 16 appearances

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