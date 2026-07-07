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Tuesday’s MLB Strikeout Props - July 7

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Tuesday’s MLB Strikeout Props - July 7

Will Tarik Skubal strike out more than 8.5 batters? Can Andre Pallante record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 7, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Milwaukee Brewers at St. Louis Cardinals

  • Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 17 appearances
  • Brandon Sproat (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 17 appearances
  • Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 7.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 9.2 strikeouts per game in 17 appearances

Boston Red Sox at Chicago White Sox

  • Noah Schultz (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 9 appearances
  • Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 13 appearances

Cleveland Guardians at Minnesota Twins

  • Taj Bradley (Twins): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 16 appearances

Houston Astros at Washington Nationals

  • Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 11 appearances
  • Tatsuya Imai (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 12 appearances

Colorado Rockies at Los Angeles Dodgers

  • Justin Wrobleski (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 15 appearances
  • Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 19 appearances

Los Angeles Angels at Texas Rangers

  • José Soriano (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 18 appearances
  • Jacob deGrom (Rangers): Over/Under 7.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 17 appearances

Atlanta Braves at Pittsburgh Pirates

  • Hurston Waldrep (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 6.6 strikeouts per game in 18 appearances

Milwaukee Brewers at St. Louis Cardinals

  • Brandon Sproat (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 17 appearances
  • Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 17 appearances
  • Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 7.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 9.2 strikeouts per game in 17 appearances

Athletics at Detroit Tigers

  • Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 8.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 11 appearances
  • J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -180, Under +140) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 19 appearances

Chicago Cubs at Baltimore Orioles

  • Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 17 appearances

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