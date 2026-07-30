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Thursday’s MLB Strikeout Props - July 30
Will Sean Burke strike out more than 7.5 batters? Can Javier Assad surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 30, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
San Francisco Giants at San Diego Padres
- Robbie Ray (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 21 appearances
Seattle Mariners at Los Angeles Dodgers
- Roki Sasaki (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 18 appearances
Boston Red Sox at Athletics
- Sonny Gray (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 19 appearances
Kansas City Royals at Minnesota Twins
- Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 21 appearances
Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds
- Rhett Lowder (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 18 appearances
New York Yankees at Chicago White Sox
- Sean Burke (White Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 22 appearances
- Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 21 appearances
Chicago Cubs at St. Louis Cardinals
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +140, Under -180) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 21 appearances
- Javier Assad (Cubs): Over/Under 2.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 18 appearances