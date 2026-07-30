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Thursday’s MLB Strikeout Props - July 30

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Thursday’s MLB Strikeout Props - July 30

Will Sean Burke strike out more than 7.5 batters? Can Javier Assad surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 30, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

San Francisco Giants at San Diego Padres

  • Robbie Ray (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 21 appearances

Seattle Mariners at Los Angeles Dodgers

  • Roki Sasaki (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 18 appearances

Boston Red Sox at Athletics

  • Sonny Gray (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 19 appearances

Kansas City Royals at Minnesota Twins

  • Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 21 appearances

Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds

  • Rhett Lowder (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 18 appearances

New York Yankees at Chicago White Sox

  • Sean Burke (White Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 21 appearances

Chicago Cubs at St. Louis Cardinals

  • Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +140, Under -180) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 21 appearances
  • Javier Assad (Cubs): Over/Under 2.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 18 appearances

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