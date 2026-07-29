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Wednesday’s MLB Strikeout Props - July 29

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Wednesday’s MLB Strikeout Props - July 29

Will Tarik Skubal strike out more than 8.5 batters? Can Zack Littell exceed 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 29, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Milwaukee Brewers at San Francisco Giants

  • Logan Webb (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 19 appearances
  • Logan Henderson (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 9 appearances
  • Landen Roupp (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 21 appearances

Atlanta Braves at New York Mets

  • Chris Sale (Braves): Over/Under 7.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances
  • Sean Manaea (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 23 appearances
  • Christian Scott (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 14 appearances

Toronto Blue Jays at Washington Nationals

  • Zack Littell (Nationals): Over/Under 2.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 3.1 strikeouts per game in 22 appearances
  • Trey Yesavage (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 17 appearances

Philadelphia Phillies at Miami Marlins

  • Ryan Gusto (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2026 Stats: 2.6 strikeouts per game in 13 appearances
  • Jesús Luzardo (Phillies): Over/Under 7.5 Ks (Over +122, Under -156) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 22 appearances

Cleveland Guardians at Cincinnati Reds

  • Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances

Baltimore Orioles at Detroit Tigers

  • Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances
  • Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 8.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 16 appearances

Colorado Rockies at San Diego Padres

  • Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 23 appearances
  • Michael King (Padres): Over/Under 5.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 22 appearances
  • Gabriel Hughes (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 5 appearances

Chicago Cubs at St. Louis Cardinals

  • Dustin May (Cardinals): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 20 appearances

Boston Red Sox at Athletics

  • Patrick Sandoval (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 3 appearances
  • Jacob Lopez (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 3.3 strikeouts per game in 16 appearances

Arizona Diamondbacks at Pittsburgh Pirates

  • Eduardo Rodríguez (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 22 appearances

New York Yankees at Chicago White Sox

  • Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 7.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 22 appearances
  • Davis Martin (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 20 appearances

Atlanta Braves at New York Mets

  • Sean Manaea (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 23 appearances
  • Christian Scott (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 14 appearances
  • Chris Sale (Braves): Over/Under 7.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances

Seattle Mariners at Los Angeles Dodgers

  • Emerson Hancock (Mariners): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 19 appearances
  • Eric Lauer (Dodgers): Over/Under 4.5 Ks (Over +138, Under -178) | 2026 Stats: 3.2 strikeouts per game in 16 appearances

Houston Astros at Los Angeles Angels

  • Hayden Wesneski (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 6 appearances
  • Grayson Rodriguez (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -156) | 2026 Stats: 3.3 strikeouts per game in 9 appearances

Kansas City Royals at Minnesota Twins

  • Randy Dobnak (Royals): Over/Under 2.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 2.5 strikeouts per game in 4 appearances

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