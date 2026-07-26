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Sunday’s MLB Strikeout Props - July 26

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Sunday’s MLB Strikeout Props - July 26

Will Jacob deGrom strike out more than 7.5 batters? Can Janson Junk record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 26, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Cincinnati Reds at St. Louis Cardinals

  • Kyle Leahy (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 19 appearances
  • Andrew Abbott (Reds): Over/Under 3.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 21 appearances

Los Angeles Dodgers at New York Mets

  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 18 appearances
  • Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -136) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 21 appearances

New York Yankees at Philadelphia Phillies

  • Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over -166, Under +130) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 21 appearances

Los Angeles Angels at San Francisco Giants

  • José Soriano (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 21 appearances

San Diego Padres at Miami Marlins

  • Walker Buehler (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -164, Under +128) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 20 appearances
  • Janson Junk (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 13 appearances

Seattle Mariners at Texas Rangers

  • Jacob deGrom (Rangers): Over/Under 7.5 Ks (Over +130, Under -166) | 2026 Stats: 6.7 strikeouts per game in 19 appearances
  • Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 20 appearances

Chicago Cubs at Pittsburgh Pirates

  • Jameson Taillon (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 14 appearances

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