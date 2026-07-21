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Tuesday’s MLB Strikeout Props - July 21
Will Chase Burns strike out more than 6.5 batters? Can Michael Lorenzen record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 21, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
San Francisco Giants at Kansas City Royals
- Luinder Avila (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 18 appearances
- Tyler Mahle (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 15 appearances
Baltimore Orioles at Boston Red Sox
- Kyle Bradish (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -140) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 19 appearances
Miami Marlins at Houston Astros
- Tatsuya Imai (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -164, Under +128) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 13 appearances
- Tyler Phillips (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -132) | 2026 Stats: 2.2 strikeouts per game in 25 appearances
San Diego Padres at Atlanta Braves
- Walker Buehler (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +106) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 19 appearances
- Reynaldo López (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 2.5 strikeouts per game in 22 appearances
Detroit Tigers at Chicago Cubs
- Framber Valdez (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 19 appearances
- David Peterson (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -164, Under +128) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 19 appearances
St. Louis Cardinals at Los Angeles Angels
- Walbert Urena (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over -170, Under +132) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 17 appearances
- Matthew Liberatore (Cardinals): Over/Under 5.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 19 appearances
Los Angeles Dodgers at Philadelphia Phillies
- Justin Wrobleski (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over +112, Under -142) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 16 appearances
Washington Nationals at Colorado Rockies
- Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 21 appearances
Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays
- Kevin Gausman (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 20 appearances
- Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 18 appearances
New York Mets at Milwaukee Brewers
- Brandon Sproat (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -136, Under +106) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 18 appearances
Minnesota Twins at Cleveland Guardians
- Parker Messick (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over +140, Under -180) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 19 appearances
Cincinnati Reds at Seattle Mariners
- Luis Castillo (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +128, Under -164) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 18 appearances
- Chase Burns (Reds): Over/Under 6.5 Ks (Over -156, Under +122) | 2026 Stats: 6.6 strikeouts per game in 18 appearances