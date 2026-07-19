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MLB

Sunday’s MLB Strikeout Props - July 19

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Sunday’s MLB Strikeout Props - July 19

Will Tarik Skubal strike out more than 8.5 batters? Can Zack Littell exceed 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 19, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Detroit Tigers at Los Angeles Angels

  • Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 8.5 Ks (Over -115, Under -111) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 13 appearances
  • Grayson Rodriguez (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +130, Under -166) | 2026 Stats: 3.4 strikeouts per game in 7 appearances

Washington Nationals at Athletics

  • J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 21 appearances
  • Zack Littell (Nationals): Over/Under 2.5 Ks (Over -120, Under -106) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 19 appearances

Los Angeles Dodgers at New York Yankees

  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances
  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 17 appearances

San Francisco Giants at Seattle Mariners

  • Logan Webb (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 16 appearances

Los Angeles Dodgers at New York Yankees

  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -122, Under -104) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 17 appearances
  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances

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