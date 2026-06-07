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Sunday’s MLB Strikeout Props - June 7
Will Jacob Misiorowski strike out more than 8.5 batters? Can Tanner Gordon exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 7, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 7.5 Ks (Over +104, Under -128) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 11 appearances
- Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 12 appearances
Milwaukee Brewers at Colorado Rockies
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 8.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 12 appearances
- Tanner Gordon (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -128) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 9 appearances
New York Mets at San Diego Padres
- Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 12 appearances
- Griffin Canning (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -115, Under -105) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 6 appearances