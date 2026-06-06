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Saturday’s MLB Strikeout Props - June 6
Will Jacob Misiorowski strike out more than 8.5 batters? Can Jack Kochanowicz exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 6, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -150, Under +122) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 11 appearances
- Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +130, Under -160) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 12 appearances
Cleveland Guardians at Texas Rangers
- Jack Leiter (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -144) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 12 appearances
- Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +130) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 13 appearances
Boston Red Sox at New York Yankees
- Ranger Suarez (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +130) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 11 appearances
New York Mets at San Diego Padres
- Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -140, Under +114) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 12 appearances
- Griffin Canning (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -105, Under -115) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 6 appearances
Pittsburgh Pirates at Atlanta Braves
- Spencer Strider (Braves): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -148) | 2026 Stats: 6.7 strikeouts per game in 6 appearances
- Braxton Ashcraft (Pirates): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -140) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 12 appearances
Seattle Mariners at Detroit Tigers
- Bryce Miller (Mariners): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -140) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 4 appearances
- Keider Montero (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over +130, Under -160) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 11 appearances
Milwaukee Brewers at Colorado Rockies
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 8.5 Ks (Over -128, Under +104) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 12 appearances
- Tanner Gordon (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -128) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 9 appearances