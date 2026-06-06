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MLB

Saturday’s MLB Strikeout Props - June 6

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Saturday’s MLB Strikeout Props - June 6

Will Jacob Misiorowski strike out more than 8.5 batters? Can Jack Kochanowicz exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 6, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers

  • Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -150, Under +122) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 11 appearances
  • Jack Kochanowicz (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +130, Under -160) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 12 appearances

Cleveland Guardians at Texas Rangers

  • Jack Leiter (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -144) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 12 appearances
  • Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +130) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 13 appearances

Boston Red Sox at New York Yankees

  • Ranger Suarez (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +130) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 11 appearances

New York Mets at San Diego Padres

  • Nolan McLean (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -140, Under +114) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 12 appearances
  • Griffin Canning (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -105, Under -115) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 6 appearances

Pittsburgh Pirates at Atlanta Braves

  • Spencer Strider (Braves): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -148) | 2026 Stats: 6.7 strikeouts per game in 6 appearances
  • Braxton Ashcraft (Pirates): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -140) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 12 appearances

Seattle Mariners at Detroit Tigers

  • Bryce Miller (Mariners): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -140) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 4 appearances
  • Keider Montero (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over +130, Under -160) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 11 appearances

Milwaukee Brewers at Colorado Rockies

  • Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 8.5 Ks (Over -128, Under +104) | 2026 Stats: 9 strikeouts per game in 12 appearances
  • Tanner Gordon (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +104, Under -128) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 9 appearances

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