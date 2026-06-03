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Wednesday’s MLB Strikeout Props - June 3
Will Shohei Ohtani strike out more than 6.5 batters? Can Troy Melton surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 3, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Pittsburgh Pirates at Houston Astros
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -148, Under +120) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 12 appearances
- Spencer Arrighetti (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -105, Under -115) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 8 appearances
Miami Marlins at Washington Nationals
- Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over +138, Under -170) | 2026 Stats: 3.4 strikeouts per game in 5 appearances
- Max Meyer (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 12 appearances
Colorado Rockies at Los Angeles Angels
- Walbert Urena (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over -112, Under -108) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 10 appearances
- Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over -108, Under -112) | 2026 Stats: 3.3 strikeouts per game in 13 appearances
Detroit Tigers at Tampa Bay Rays
- Troy Melton (Tigers): Over/Under 3.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2026 Stats: 2 strikeouts per game in 2 appearances
San Diego Padres at Philadelphia Phillies
- Walker Buehler (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +130, Under -174) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 11 appearances
- Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over -152, Under +124) | 2026 Stats: 7.9 strikeouts per game in 12 appearances
Athletics at Chicago Cubs
- Colin Rea (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -134) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 12 appearances
- Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -110, Under -110) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 12 appearances
San Francisco Giants at Milwaukee Brewers
- Logan Webb (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over +112, Under -138) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 9 appearances
New York Mets at Seattle Mariners
- Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 12 appearances
- George Kirby (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -110, Under -110) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 12 appearances
- Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -122) | 2026 Stats: 5.9 strikeouts per game in 13 appearances
Chicago White Sox at Minnesota Twins
- Erick Fedde (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +112, Under -148) | 2026 Stats: 3.1 strikeouts per game in 11 appearances
- Taj Bradley (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -158, Under +128) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 10 appearances
Baltimore Orioles at Boston Red Sox
- Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -148) | 2026 Stats: 6.6 strikeouts per game in 7 appearances
Texas Rangers at St. Louis Cardinals
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -152, Under +124) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 11 appearances
- MacKenzie Gore (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -144) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 12 appearances
Toronto Blue Jays at Atlanta Braves
- Patrick Corbin (Blue Jays): Over/Under 3.5 Ks (Over -148, Under +120) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 10 appearances
Cleveland Guardians at New York Yankees
- Gerrit Cole (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -115, Under -105) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 2 appearances
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 6.5 Ks (Over -122, Under -108) | 2026 Stats: 7.3 strikeouts per game in 12 appearances
Los Angeles Dodgers at Arizona Diamondbacks
- Shohei Ohtani (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over +118, Under -144) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 9 appearances
Kansas City Royals at Cincinnati Reds
- Chase Burns (Reds): Over/Under 6.5 Ks (Over -142, Under +116) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 11 appearances
- Stephen Kolek (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -134) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 5 appearances