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Saturday’s MLB Strikeout Props - June 27
Will Dylan Cease strike out more than 7.5 batters? Can Tomoyuki Sugano record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 27, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Miami Marlins at St. Louis Cardinals
- Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -108, Under -112) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 16 appearances
- Ryan Gusto (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 6 appearances
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -110, Under -110) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 15 appearances
- Max Meyer (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 17 appearances
Colorado Rockies at Minnesota Twins
- Michael Lorenzen (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 17 appearances
- Mike Paredes (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -102, Under -120) | 2026 Stats: 2.2 strikeouts per game in 5 appearances
- Tomoyuki Sugano (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 16 appearances
- Taj Bradley (Twins): Over/Under 6.5 Ks (Over +108, Under -132) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 15 appearances
Seattle Mariners at Cleveland Guardians
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over +108, Under -132) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 16 appearances
- Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 16 appearances
Texas Rangers at Toronto Blue Jays
- Dylan Cease (Blue Jays): Over/Under 7.5 Ks (Over -128, Under +104) | 2026 Stats: 8.5 strikeouts per game in 15 appearances
Los Angeles Dodgers at San Diego Padres
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 14 appearances
Washington Nationals at Baltimore Orioles
- Foster Griffin (Nationals): Over/Under 6.5 Ks (Over +126, Under -166) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 16 appearances
- Brandon Young (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over +126, Under -154) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 12 appearances
Atlanta Braves at San Francisco Giants
- Logan Webb (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -144) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 13 appearances
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 16 appearances
Kansas City Royals at Chicago White Sox
- Michael Wacha (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 17 appearances
- Davis Martin (White Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +128, Under -158) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 16 appearances
New York Yankees at Boston Red Sox
- Gerrit Cole (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -172, Under +128) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 7 appearances
Athletics at Los Angeles Angels
- Jack Perkins (Athletics): Over/Under 5.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 21 appearances
- Reid Detmers (Angels): Over/Under 7.5 Ks (Over +114, Under -140) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 16 appearances
Chicago Cubs at Milwaukee Brewers
- Kyle Harrison (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over -148, Under +120) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 14 appearances
- David Peterson (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -110, Under -118) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 16 appearances