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Tuesday’s MLB Strikeout Props - June 2
Will Logan Gilbert strike out more than 6.5 batters? Can Miles Mikolas surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 2, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Baltimore Orioles at Boston Red Sox
- Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 11 appearances
New York Mets at Seattle Mariners
- Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -122) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 12 appearances
San Diego Padres at Philadelphia Phillies
- Randy Vasquez (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 11 appearances
Chicago White Sox at Minnesota Twins
- Connor Prielipp (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over -142, Under +116) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 7 appearances
- Davis Martin (White Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 11 appearances
San Francisco Giants at Milwaukee Brewers
- Kyle Harrison (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over -110, Under -110) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 10 appearances
- Trevor McDonald (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 5 appearances
Toronto Blue Jays at Atlanta Braves
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -144) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 12 appearances
- Kevin Gausman (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 12 appearances
Miami Marlins at Washington Nationals
- Miles Mikolas (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over +126, Under -154) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 12 appearances
Kansas City Royals at Cincinnati Reds
- Noah Cameron (Royals): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 10 appearances
- Andrew Abbott (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -150) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 12 appearances
Cleveland Guardians at New York Yankees
- Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -122) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 12 appearances
Texas Rangers at St. Louis Cardinals
- Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 11 appearances
- Dustin May (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under +100) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 11 appearances
Colorado Rockies at Los Angeles Angels
- Tomoyuki Sugano (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 11 appearances
- Grayson Rodriguez (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over -160, Under +130) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 3 appearances
Los Angeles Dodgers at Arizona Diamondbacks
- Eric Lauer (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 3.3 strikeouts per game in 9 appearances
Athletics at Chicago Cubs
- Jameson Taillon (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -120, Under -102) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 11 appearances
- Gage Jump (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
Detroit Tigers at Tampa Bay Rays
- Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 12 appearances
- Steven Matz (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -128) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 9 appearances
Pittsburgh Pirates at Houston Astros
- Mike Burrows (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -142) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 11 appearances