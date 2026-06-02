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MLB

Tuesday’s MLB Strikeout Props - June 2

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Tuesday’s MLB Strikeout Props - June 2

Will Logan Gilbert strike out more than 6.5 batters? Can Miles Mikolas surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 2, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Baltimore Orioles at Boston Red Sox

  • Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 11 appearances

New York Mets at Seattle Mariners

  • Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -122) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 12 appearances

San Diego Padres at Philadelphia Phillies

  • Randy Vasquez (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 11 appearances

Chicago White Sox at Minnesota Twins

  • Connor Prielipp (Twins): Over/Under 4.5 Ks (Over -142, Under +116) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 7 appearances
  • Davis Martin (White Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 11 appearances

San Francisco Giants at Milwaukee Brewers

  • Kyle Harrison (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over -110, Under -110) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 10 appearances
  • Trevor McDonald (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 5 appearances

Toronto Blue Jays at Atlanta Braves

  • Bryce Elder (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -144) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 12 appearances
  • Kevin Gausman (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 12 appearances

Miami Marlins at Washington Nationals

  • Miles Mikolas (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over +126, Under -154) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 12 appearances

Kansas City Royals at Cincinnati Reds

  • Noah Cameron (Royals): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 10 appearances
  • Andrew Abbott (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -150) | 2026 Stats: 3.5 strikeouts per game in 12 appearances

Cleveland Guardians at New York Yankees

  • Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -122) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 12 appearances

Texas Rangers at St. Louis Cardinals

  • Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 11 appearances
  • Dustin May (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -122, Under +100) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 11 appearances

Colorado Rockies at Los Angeles Angels

  • Tomoyuki Sugano (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 11 appearances
  • Grayson Rodriguez (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over -160, Under +130) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 3 appearances

Los Angeles Dodgers at Arizona Diamondbacks

  • Eric Lauer (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2026 Stats: 3.3 strikeouts per game in 9 appearances

Athletics at Chicago Cubs

  • Jameson Taillon (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -120, Under -102) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 11 appearances
  • Gage Jump (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance

Detroit Tigers at Tampa Bay Rays

  • Jack Flaherty (Tigers): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 12 appearances
  • Steven Matz (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -128) | 2026 Stats: 3.9 strikeouts per game in 9 appearances

Pittsburgh Pirates at Houston Astros

  • Mike Burrows (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -142) | 2026 Stats: 4.9 strikeouts per game in 11 appearances

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