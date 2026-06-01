Monday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - June 1
The MLB lineup today, which includes the Los Angeles Dodgers versus the Arizona Diamondbacks, is not one to miss. For predictions on every game, see the article below.
Today's MLB Odds and Predictions
Detroit Tigers at Tampa Bay Rays Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:40 p.m. ET
- Where: Tropicana Field
- TV Channel: RAYS and DSN
- Probable Pitchers: Griffin Jax vs. Ty Madden
- Records: Rays (36-20), Tigers (22-38)
- Rays Moneyline Odds: -162
- Tigers Moneyline Odds: +136
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Rays
- Rays Win Probability: 58.47%
- Tigers Win Probability: 41.53%
Miami Marlins at Washington Nationals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:45 p.m. ET
- Where: Nationals Park
- TV Channel: NATS and MIAM
- Probable Pitchers: Cade Cavalli vs. Sandy Alcantara
- Records: Nationals (31-29), Marlins (26-34)
- Nationals Moneyline Odds: -138
- Marlins Moneyline Odds: +118
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Marlins
- Marlins Win Probability: 52.75%
- Nationals Win Probability: 47.25%
Kansas City Royals at Cincinnati Reds Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:10 p.m. ET
- Where: Great American Ball Park
- TV Channel: CINR and ROYL
- Probable Pitchers: Lyon Richardson vs. Luinder Avila
- Records: Reds (30-28), Royals (22-37)
- Reds Moneyline Odds: -126
- Royals Moneyline Odds: +108
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Reds
- Reds Win Probability: 56.19%
- Royals Win Probability: 43.81%
San Francisco Giants at Milwaukee Brewers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:40 p.m. ET
- Where: American Family Field
- TV Channel: Fox Sports 1 and BREW and NBCS-BA
- Probable Pitchers: Shane Drohan vs. Landen Roupp
- Records: Brewers (35-21), Giants (23-36)
- Brewers Moneyline Odds: -142
- Giants Moneyline Odds: +120
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Brewers
- Brewers Win Probability: 50.74%
- Giants Win Probability: 49.26%
Chicago White Sox at Minnesota Twins Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:40 p.m. ET
- Where: Target Field
- TV Channel: MNNT and CHSN
- Probable Pitchers: Joe Ryan vs. David Sandlin
- Records: Twins (27-33), White Sox (32-27)
- Twins Moneyline Odds: -142
- White Sox Moneyline Odds: +120
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Twins
- Twins Win Probability: 63.75%
- White Sox Win Probability: 36.25%
Texas Rangers at St. Louis Cardinals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:45 p.m. ET
- Where: Busch Stadium
- TV Channel: CARD and RSN
- Probable Pitchers: Michael McGreevy vs. Jacob deGrom
- Records: Cardinals (31-26), Rangers (28-31)
- Rangers Moneyline Odds: -124
- Cardinals Moneyline Odds: +106
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Rangers
- Rangers Win Probability: 52.48%
- Cardinals Win Probability: 47.52%
Colorado Rockies at Los Angeles Angels Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:38 p.m. ET
- Where: Angel Stadium
- TV Channel: ABTV and COLR
- Probable Pitchers: José Soriano vs. Kyle Freeland
- Records: Angels (23-37), Rockies (22-38)
- Angels Moneyline Odds: -200
- Rockies Moneyline Odds: +168
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Angels
- Angels Win Probability: 65.26%
- Rockies Win Probability: 34.74%
Los Angeles Dodgers at Arizona Diamondbacks Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:40 p.m. ET
- Where: Chase Field
- TV Channel: ARID and SportsNet LA
- Probable Pitchers: Eduardo Rodríguez vs. Emmet Sheehan
- Records: Diamondbacks (31-27), Dodgers (38-21)
- Dodgers Moneyline Odds: -162
- Diamondbacks Moneyline Odds: +136
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Dodgers
- Dodgers Win Probability: 64.37%
- Diamondbacks Win Probability: 35.63%
New York Mets at Seattle Mariners Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:40 p.m. ET
- Where: T-Mobile Park
- TV Channel: SEAM and SNY
- Probable Pitchers: Emerson Hancock vs. Austin Warren
- Records: Mariners (31-29), Mets (26-33)
- Mariners Moneyline Odds: -130
- Mets Moneyline Odds: +110
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Mariners
- Mariners Win Probability: 56.52%
- Mets Win Probability: 43.48%
All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.