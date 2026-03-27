Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 27
No. 1 Duke and No. 10 St. John's face off at 7:10 p.m. ET, which is one of four games on Friday that feature teams ranked in the Top 25 AP Poll. Check out all of the matchups below, along with our picks and projections.
Duke vs. St. John's
- Matchup: No. 10 St. John's Red Storm vs. No. 1 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (65.03% win probability)
- Spread: Duke (-6.5)
- Time: 7:10 p.m. ET
- Date: March 27
- TV Channel: CBS
Michigan vs. Alabama
- Matchup: No. 18 Alabama Crimson Tide vs. No. 3 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (72.12% win probability)
- Spread: Michigan (-8.5)
- Time: 7:35 p.m. ET
- Date: March 27
- TV Channel: TBS
UConn vs. Michigan State
- Matchup: No. 11 Michigan State Spartans vs. No. 7 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (50.50% win probability)
- Spread: UConn (-1.5)
- Time: 9:45 p.m. ET
- Date: March 28
- TV Channel: CBS
Iowa State vs. Tennessee
- Matchup: No. 23 Tennessee Volunteers vs. No. 6 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (60.06% win probability)
- Spread: Iowa State (-4.5)
- Time: 10:10 p.m. ET
- Date: March 28
- TV Channel: TBS
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
