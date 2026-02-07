FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 7

Data Skrive
Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 7

The men's college basketball slate on Saturday includes 18 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with No. 10 Michigan State squaring off against No. 5 Illinois at 8 p.m. ET being one of the day's more notable matchups. Continue reading for picks and predictions for each game.

Here are the betting odds to analyze before Saturday in college basketball.

Rutgers vs. Nebraska

Virginia vs. Syracuse

Mississippi State vs. Arkansas

Wake Forest vs. Louisville

Purdue vs. Oregon

Iowa State vs. Baylor

Kansas vs. Utah

Vanderbilt vs. Oklahoma

Arizona vs. Oklahoma State

Oregon State vs. Gonzaga

  • Matchup: No. 6 Gonzaga Bulldogs at Oregon State Beavers
  • Projected Winner: Gonzaga (92.06% win probability)
  • Spread: Gonzaga (-17.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: February 7
  • TV Channel: ESPN+

North Carolina vs. Duke

  • Matchup: No. 4 Duke Blue Devils at No. 14 North Carolina Tar Heels
  • Projected Winner: Duke (54.67% win probability)
  • Spread: Duke (-5.5)
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: February 7
  • TV Channel: ESPN

Cal vs. Clemson

  • Matchup: No. 20 Clemson Tigers at California Golden Bears
  • Projected Winner: Clemson (51.30% win probability)
  • Spread: Clemson (-3.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: February 8
  • TV Channel: ACC Network

Michigan State vs. Illinois

  • Matchup: No. 5 Illinois Fighting Illini at No. 10 Michigan State Spartans
  • Projected Winner: Michigan State (67.71% win probability)
  • Spread: Michigan State (-1.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: February 8
  • TV Channel: FOX

Texas A&M vs. Florida

  • Matchup: No. 17 Florida Gators at Texas A&M Aggies
  • Projected Winner: Florida (55.62% win probability)
  • Spread: Florida (-6.5)
  • Time: 8:30 p.m. ET
  • Date: February 8
  • TV Channel: SEC Network

Kentucky vs. Tennessee

  • Matchup: No. 25 Tennessee Volunteers at Kentucky Wildcats
  • Projected Winner: Kentucky (60.66% win probability)
  • Spread: Kentucky (-1.5)
  • Time: 8:30 p.m. ET
  • Date: February 8
  • TV Channel: ESPN

BYU vs. Houston

  • Matchup: No. 8 Houston Cougars at No. 16 BYU Cougars
  • Projected Winner: BYU (50.28% win probability)
  • Spread: Houston (-1.5)
  • Time: 10:30 p.m. ET
  • Date: February 8
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

