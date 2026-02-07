Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 7
The men's college basketball slate on Saturday includes 18 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with No. 10 Michigan State squaring off against No. 5 Illinois at 8 p.m. ET being one of the day's more notable matchups. Continue reading for picks and predictions for each game.
Here are the betting odds to analyze before Saturday in college basketball.
Rutgers vs. Nebraska
- Matchup: No. 9 Nebraska Cornhuskers at Rutgers Scarlet Knights
- Projected Winner: Nebraska (90.09% win probability)
- Spread: Nebraska (-12.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: BTN
Virginia vs. Syracuse
- Matchup: Syracuse Orange at No. 18 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (87.72% win probability)
- Spread: Virginia (-13.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ESPN
Mississippi State vs. Arkansas
- Matchup: No. 21 Arkansas Razorbacks at Mississippi State Bulldogs
- Projected Winner: Arkansas (74.27% win probability)
- Spread: Arkansas (-5.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ESPN2
Wake Forest vs. Louisville
- Matchup: No. 24 Louisville Cardinals at Wake Forest Demon Deacons
- Projected Winner: Louisville (73.33% win probability)
- Spread: Louisville (-9.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ACC Network
Purdue vs. Oregon
- Matchup: Oregon Ducks at No. 12 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (94.31% win probability)
- Spread: Purdue (-19.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: CBS
Iowa State vs. Baylor
- Matchup: Baylor Bears at No. 7 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (87.48% win probability)
- Spread: Iowa State (-14.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ESPN
Kansas vs. Utah
- Matchup: Utah Utes at No. 11 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: Kansas (92.99% win probability)
- Spread: Kansas (-19.5)
- Time: 2:30 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: FOX
Vanderbilt vs. Oklahoma
- Matchup: Oklahoma Sooners at No. 15 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (92.18% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-12.5)
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: SEC Network
Arizona vs. Oklahoma State
- Matchup: Oklahoma State Cowboys at No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (87.08% win probability)
- Spread: Arizona (-20.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ESPN
Oregon State vs. Gonzaga
- Matchup: No. 6 Gonzaga Bulldogs at Oregon State Beavers
- Projected Winner: Gonzaga (92.06% win probability)
- Spread: Gonzaga (-17.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ESPN+
North Carolina vs. Duke
- Matchup: No. 4 Duke Blue Devils at No. 14 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: Duke (54.67% win probability)
- Spread: Duke (-5.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: February 7
- TV Channel: ESPN
Cal vs. Clemson
- Matchup: No. 20 Clemson Tigers at California Golden Bears
- Projected Winner: Clemson (51.30% win probability)
- Spread: Clemson (-3.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: February 8
- TV Channel: ACC Network
Michigan State vs. Illinois
- Matchup: No. 5 Illinois Fighting Illini at No. 10 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (67.71% win probability)
- Spread: Michigan State (-1.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: February 8
- TV Channel: FOX
Texas A&M vs. Florida
- Matchup: No. 17 Florida Gators at Texas A&M Aggies
- Projected Winner: Florida (55.62% win probability)
- Spread: Florida (-6.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: February 8
- TV Channel: SEC Network
Kentucky vs. Tennessee
- Matchup: No. 25 Tennessee Volunteers at Kentucky Wildcats
- Projected Winner: Kentucky (60.66% win probability)
- Spread: Kentucky (-1.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: February 8
- TV Channel: ESPN
BYU vs. Houston
- Matchup: No. 8 Houston Cougars at No. 16 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (50.28% win probability)
- Spread: Houston (-1.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: February 8
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
