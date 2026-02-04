Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 4
A matchup between No. 5 Illinois and Northwestern at 9 p.m. ET is one of the highlights of Wednesday's slate, which includes seven games involving teams ranked in the Top 25 AP Poll. For picks and predictions for each matchup, continue reading.
To get an edge ahead of today's college basketball, see our betting preview below.
Louisville vs. Notre Dame
- Matchup: Notre Dame Fighting Irish at No. 24 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (89.53% win probability)
- Spread: Louisville (-17.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: ESPN2
Bet on Louisville vs. Notre Dame with FanDuel Sportsbook.
Minnesota vs. Michigan State
- Matchup: No. 10 Michigan State Spartans at Minnesota Golden Gophers
- Projected Winner: Michigan State (77.37% win probability)
- Spread: Michigan State (-8.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: BTN
Bet on Minnesota vs. Michigan State with FanDuel Sportsbook.
Houston vs. UCF
- Matchup: UCF Knights at No. 8 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (81.07% win probability)
- Spread: Houston (-15.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Houston vs. UCF with FanDuel Sportsbook.
Illinois vs. Northwestern
- Matchup: Northwestern Wildcats at No. 5 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (86.19% win probability)
- Spread: Illinois (-14.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: BTN
Bet on Illinois vs. Northwestern with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma State vs. BYU
- Matchup: No. 16 BYU Cougars at Oklahoma State Cowboys
- Projected Winner: BYU (58.11% win probability)
- Spread: BYU (-6.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Oklahoma State vs. BYU with FanDuel Sportsbook.
Stanford vs. Clemson
- Matchup: No. 20 Clemson Tigers at Stanford Cardinal
- Projected Winner: Clemson (61.29% win probability)
- Spread: Clemson (-4.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: ACC Network
Bet on Stanford vs. Clemson with FanDuel Sportsbook.
Portland vs. Gonzaga
- Matchup: No. 6 Gonzaga Bulldogs at Portland Pilots
- Projected Winner: Gonzaga (91.57% win probability)
- Spread: Gonzaga (-21.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: February 5
- TV Channel: ESPN+
Bet on Portland vs. Gonzaga with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!