FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore Super Bowl

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 4

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 4

A matchup between No. 5 Illinois and Northwestern at 9 p.m. ET is one of the highlights of Wednesday's slate, which includes seven games involving teams ranked in the Top 25 AP Poll. For picks and predictions for each matchup, continue reading.

To get an edge ahead of today's college basketball, see our betting preview below.

Louisville vs. Notre Dame

Bet on Louisville vs. Notre Dame with FanDuel Sportsbook.

Minnesota vs. Michigan State

Bet on Minnesota vs. Michigan State with FanDuel Sportsbook.

Houston vs. UCF

Bet on Houston vs. UCF with FanDuel Sportsbook.

Illinois vs. Northwestern

Bet on Illinois vs. Northwestern with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma State vs. BYU

Bet on Oklahoma State vs. BYU with FanDuel Sportsbook.

Stanford vs. Clemson

  • Matchup: No. 20 Clemson Tigers at Stanford Cardinal
  • Projected Winner: Clemson (61.29% win probability)
  • Spread: Clemson (-4.5)
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: February 5
  • TV Channel: ACC Network

Bet on Stanford vs. Clemson with FanDuel Sportsbook.

Portland vs. Gonzaga

  • Matchup: No. 6 Gonzaga Bulldogs at Portland Pilots
  • Projected Winner: Gonzaga (91.57% win probability)
  • Spread: Gonzaga (-21.5)
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: February 5
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Portland vs. Gonzaga with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup