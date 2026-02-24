FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 24

Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 24

The men's college basketball slate on Tuesday features 10 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with Notre Dame taking on No. 1 Duke at 7 p.m. ET being one of the day's more notable matchups. Keep reading for picks and predictions for each contest.

There is college basketball action today, and we have you covered with the betting info you need to get an edge.

Eastern Michigan vs. Miami (OH)

Virginia vs. NC State

Notre Dame vs. Duke

Texas Tech vs. Cincinnati

Dayton vs. Saint Louis

Michigan vs. Minnesota

Utah vs. Iowa State

Baylor vs. Arizona

Missouri vs. Tennessee

BYU vs. UCF

  • Matchup: UCF Knights at No. 19 BYU Cougars
  • Projected Winner: BYU (82.75% win probability)
  • Spread: BYU (-10.5)
  • Time: 11 p.m. ET
  • Date: February 25
  • TV Channel: ESPN2

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

