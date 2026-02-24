Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 24
The men's college basketball slate on Tuesday features 10 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with Notre Dame taking on No. 1 Duke at 7 p.m. ET being one of the day's more notable matchups. Keep reading for picks and predictions for each contest.
Eastern Michigan vs. Miami (OH)
- Matchup: No. 21 Miami (OH) RedHawks at Eastern Michigan Eagles
- Projected Winner: Miami (OH) (79.28% win probability)
- Spread: Miami (OH) (-10.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: February 24
- TV Channel: ESPN+
Virginia vs. NC State
- Matchup: NC State Wolfpack at No. 11 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (76.70% win probability)
- Spread: Virginia (-5.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: ACC Network
Notre Dame vs. Duke
- Matchup: No. 1 Duke Blue Devils at Notre Dame Fighting Irish
- Projected Winner: Duke (81.51% win probability)
- Spread: Duke (-18.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: ESPN
Texas Tech vs. Cincinnati
- Matchup: Cincinnati Bearcats at No. 16 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (79.87% win probability)
- Spread: Texas Tech (-6.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: ESPN2
Dayton vs. Saint Louis
- Matchup: No. 23 Saint Louis Billikens at Dayton Flyers
- Projected Winner: Saint Louis (69.27% win probability)
- Spread: Saint Louis (-5.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: ESPN+
Michigan vs. Minnesota
- Matchup: Minnesota Golden Gophers at No. 3 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (93.64% win probability)
- Spread: Michigan (-22.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: BTN
Utah vs. Iowa State
- Matchup: No. 4 Iowa State Cyclones at Utah Utes
- Projected Winner: Iowa State (84.37% win probability)
- Spread: Iowa State (-13.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: Fox Sports 1
Baylor vs. Arizona
- Matchup: No. 2 Arizona Wildcats at Baylor Bears
- Projected Winner: Arizona (69.84% win probability)
- Spread: Arizona (-8.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: ESPN2
Missouri vs. Tennessee
- Matchup: No. 22 Tennessee Volunteers at Missouri Tigers
- Projected Winner: Tennessee (65.19% win probability)
- Spread: Tennessee (-4.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: SEC Network
BYU vs. UCF
- Matchup: UCF Knights at No. 19 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (82.75% win probability)
- Spread: BYU (-10.5)
- Time: 11 p.m. ET
- Date: February 25
- TV Channel: ESPN2
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
