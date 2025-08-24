MLB
Sunday’s MLB Strikeout Props - Aug. 24
Will George Kirby strike out more than 6.5 batters? Can Nabil Crismatt surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 24, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Athletics at Seattle Mariners
- George Kirby (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +116, Under -150) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 16 appearances
- Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 26 appearances
Cincinnati Reds at Arizona Diamondbacks
- Andrew Abbott (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +122, Under -162) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 22 appearances
- Nabil Crismatt (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 1 appearance
Los Angeles Dodgers at San Diego Padres
- Tyler Glasnow (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2025 Stats: 6 strikeouts per game in 12 appearances
- Nestor Cortes (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 5 appearances
Chicago Cubs at Los Angeles Angels
- Cade Horton (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +100) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 17 appearances
- Victor Mederos (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2025 Stats: 2.5 strikeouts per game in 4 appearances