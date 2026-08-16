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MLB

Sunday’s MLB Strikeout Props - Aug. 16

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Sunday’s MLB Strikeout Props - Aug. 16

Will Tarik Skubal strike out more than 6.5 batters? Can Randy Dobnak exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 16, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Kansas City Royals at Los Angeles Angels

  • Reid Detmers (Angels): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 24 appearances
  • Randy Dobnak (Royals): Over/Under 3.5 Ks (Over +128, Under -164) | 2026 Stats: 2.7 strikeouts per game in 7 appearances

Texas Rangers at Athletics

  • MacKenzie Gore (Rangers): Over/Under 6.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 25 appearances
  • J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2026 Stats: 4.5 strikeouts per game in 24 appearances

Milwaukee Brewers at Los Angeles Dodgers

  • Tarik Skubal (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 18 appearances
  • Logan Henderson (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +136, Under -174) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 11 appearances

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