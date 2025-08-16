FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
Saturday’s MLB Strikeout Props - Aug. 16

Data Skrive
Data Skrive

Saturday's MLB Strikeout Props - Aug. 16

Will Framber Valdez strike out more than 6.5 batters? Can Aaron Civale surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 16, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Detroit Tigers at Minnesota Twins

  • Pierson Ohl (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -102, Under -124) | 2025 Stats: 2.2 strikeouts per game in 4 appearances

New York Yankees at St. Louis Cardinals

  • Sonny Gray (Cardinals): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -118) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 24 appearances
  • Max Fried (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +126, Under -168) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 24 appearances
  • Luis Gil (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 23 appearances

Baltimore Orioles at Houston Astros

  • Framber Valdez (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -118) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 23 appearances
  • Brandon Young (Orioles): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +126) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 10 appearances

Chicago White Sox at Kansas City Royals

  • Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 16 appearances
  • Aaron Civale (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 15 appearances

