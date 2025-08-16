MLB
Saturday’s MLB Strikeout Props - Aug. 16
Will Framber Valdez strike out more than 6.5 batters? Can Aaron Civale surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 16, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Detroit Tigers at Minnesota Twins
- Pierson Ohl (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -102, Under -124) | 2025 Stats: 2.2 strikeouts per game in 4 appearances
New York Yankees at St. Louis Cardinals
- Sonny Gray (Cardinals): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -118) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 24 appearances
- Max Fried (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +126, Under -168) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 24 appearances
- Luis Gil (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 2 appearances
- Andre Pallante (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -148, Under +116) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 23 appearances
Baltimore Orioles at Houston Astros
- Framber Valdez (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -118) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 23 appearances
- Brandon Young (Orioles): Over/Under 3.5 Ks (Over -166, Under +126) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 10 appearances
Chicago White Sox at Kansas City Royals
- Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 4.8 strikeouts per game in 16 appearances
- Aaron Civale (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 15 appearances