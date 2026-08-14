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Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 14
Will Gavin Williams strike out more than 7.5 batters? Can Michael King surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 14, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
New York Yankees at Toronto Blue Jays
- Shane Bieber (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over +122, Under -156) | 2026 Stats: 3.6 strikeouts per game in 9 appearances
- Gerrit Cole (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 14 appearances
Miami Marlins at Cincinnati Reds
- Chase Burns (Reds): Over/Under 6.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 22 appearances
- Sandy Alcantara (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 25 appearances
Colorado Rockies at San Francisco Giants
- Landen Roupp (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 23 appearances
- Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 21 appearances
St. Louis Cardinals at Chicago Cubs
- Matthew Liberatore (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 23 appearances
- Clay Holmes (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -160, Under +124) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 10 appearances
Washington Nationals at New York Mets
- Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 17 appearances
- Robert Stock (Mets): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
Milwaukee Brewers at Los Angeles Dodgers
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -142, Under +112) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 21 appearances
- Robert Gasser (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 13 appearances
San Diego Padres at Cleveland Guardians
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 7.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2026 Stats: 7.7 strikeouts per game in 24 appearances
- Michael King (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -132, Under +104) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 24 appearances