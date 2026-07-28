MLB
Tuesday’s MLB Strikeout Props - July 28
Will Chris Sale strike out more than 7.5 batters? Can Slade Cecconi record more than 4.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 28, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Cleveland Guardians at Cincinnati Reds
- Chase Burns (Reds): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 19 appearances
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 20 appearances
Atlanta Braves at New York Mets
- Chris Sale (Braves): Over/Under 7.5 Ks (Over +132, Under -170) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances
- Christian Scott (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -148) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 14 appearances
New York Yankees at Chicago White Sox
- Gerrit Cole (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 11 appearances
- Anthony Kay (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 3.8 strikeouts per game in 21 appearances
Cleveland Guardians at Cincinnati Reds
- Chase Burns (Reds): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 6.5 strikeouts per game in 19 appearances
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 20 appearances
Milwaukee Brewers at San Francisco Giants
- Landen Roupp (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over -125, Under -102) | 2026 Stats: 5.6 strikeouts per game in 20 appearances
- Logan Henderson (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over -170, Under +132) | 2026 Stats: 5.9 strikeouts per game in 8 appearances
Boston Red Sox at Athletics
- Gage Jump (Athletics): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -122) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 11 appearances
Philadelphia Phillies at Miami Marlins
- Sandy Alcantara (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -160) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 22 appearances
- Aaron Nola (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 5.3 strikeouts per game in 21 appearances