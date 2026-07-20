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Monday’s MLB Strikeout Props - July 20

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Monday’s MLB Strikeout Props - July 20

Will Jacob Misiorowski strike out more than 8.5 batters? Can Trevor McDonald surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 20, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Baltimore Orioles at Boston Red Sox

  • Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over -158, Under +124) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 15 appearances
  • Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 19 appearances

San Francisco Giants at Kansas City Royals

  • Trevor McDonald (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 13 appearances
  • Michael Wacha (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 19 appearances

Cincinnati Reds at Seattle Mariners

  • George Kirby (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over -138, Under +108) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 18 appearances
  • Andrew Abbott (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over +128, Under -166) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 20 appearances

Washington Nationals at Colorado Rockies

  • Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -160) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 13 appearances
  • Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 17 appearances

St. Louis Cardinals at Los Angeles Angels

  • José Soriano (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 20 appearances
  • Kyle Leahy (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 18 appearances

Minnesota Twins at Cleveland Guardians

  • Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -113, Under -113) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances

Los Angeles Dodgers at Philadelphia Phillies

  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 17 appearances
  • Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 20 appearances

Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays

  • Dylan Cease (Blue Jays): Over/Under 7.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 8.7 strikeouts per game in 17 appearances

Pittsburgh Pirates at New York Yankees

  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances
  • Braxton Ashcraft (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -136, Under +106) | 2026 Stats: 6.7 strikeouts per game in 19 appearances

San Diego Padres at Atlanta Braves

  • Bryce Elder (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 18 appearances

New York Mets at Milwaukee Brewers

  • Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 20 appearances
  • Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 8.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 9.3 strikeouts per game in 18 appearances

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