MLB
Monday’s MLB Strikeout Props - July 20
Will Jacob Misiorowski strike out more than 8.5 batters? Can Trevor McDonald surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 20, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Baltimore Orioles at Boston Red Sox
- Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over -158, Under +124) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 15 appearances
- Shane Baz (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 19 appearances
San Francisco Giants at Kansas City Royals
- Trevor McDonald (Giants): Over/Under 3.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 13 appearances
- Michael Wacha (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -132) | 2026 Stats: 5.1 strikeouts per game in 19 appearances
Cincinnati Reds at Seattle Mariners
- George Kirby (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over -138, Under +108) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 18 appearances
- Andrew Abbott (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over +128, Under -166) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 20 appearances
Washington Nationals at Colorado Rockies
- Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -160) | 2026 Stats: 4.1 strikeouts per game in 13 appearances
- Kyle Freeland (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 4.6 strikeouts per game in 17 appearances
St. Louis Cardinals at Los Angeles Angels
- José Soriano (Angels): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2026 Stats: 5.8 strikeouts per game in 20 appearances
- Kyle Leahy (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -128, Under +100) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 18 appearances
Minnesota Twins at Cleveland Guardians
- Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -113, Under -113) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances
Los Angeles Dodgers at Philadelphia Phillies
- Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over -118, Under -108) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 17 appearances
- Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 7.2 strikeouts per game in 20 appearances
Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays
- Dylan Cease (Blue Jays): Over/Under 7.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2026 Stats: 8.7 strikeouts per game in 17 appearances
Pittsburgh Pirates at New York Yankees
- Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +120, Under -154) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances
- Braxton Ashcraft (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -136, Under +106) | 2026 Stats: 6.7 strikeouts per game in 19 appearances
San Diego Padres at Atlanta Braves
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 18 appearances
New York Mets at Milwaukee Brewers
- Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -128) | 2026 Stats: 5.2 strikeouts per game in 20 appearances
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 8.5 Ks (Over -140, Under +110) | 2026 Stats: 9.3 strikeouts per game in 18 appearances