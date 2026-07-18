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Saturday’s MLB Strikeout Props - July 18

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Saturday’s MLB Strikeout Props - July 18

Will Gavin Williams strike out more than 7.5 batters? Can Michael McGreevy surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 18, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Minnesota Twins at Chicago Cubs

  • Colin Rea (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 19 appearances

Cincinnati Reds at Colorado Rockies

  • Gabriel Hughes (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
  • Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 18 appearances

St. Louis Cardinals at Arizona Diamondbacks

  • Merrill Kelly (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -113, Under -113) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 16 appearances
  • Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 2.5 Ks (Over -162, Under +126) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 18 appearances

Los Angeles Dodgers at New York Yankees

  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 17 appearances
  • Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -108, Under -118) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances

Pittsburgh Pirates at Cleveland Guardians

  • Gavin Williams (Guardians): Over/Under 7.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances

San Diego Padres at Kansas City Royals

  • Michael King (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 19 appearances

Pittsburgh Pirates at Cleveland Guardians

  • Gavin Williams (Guardians): Over/Under 7.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances

Baltimore Orioles at Houston Astros

  • Peter Lambert (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 15 appearances
  • Dean Kremer (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 4 appearances

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