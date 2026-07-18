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Saturday’s MLB Strikeout Props - July 18
Will Gavin Williams strike out more than 7.5 batters? Can Michael McGreevy surpass 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on July 18, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Minnesota Twins at Chicago Cubs
- Colin Rea (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -130, Under +102) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 19 appearances
Cincinnati Reds at Colorado Rockies
- Gabriel Hughes (Rockies): Over/Under 4.5 Ks (Over -106, Under -120) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 2 appearances
- Brady Singer (Reds): Over/Under 4.5 Ks (Over +118, Under -150) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 18 appearances
St. Louis Cardinals at Arizona Diamondbacks
- Merrill Kelly (Diamondbacks): Over/Under 3.5 Ks (Over -113, Under -113) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 16 appearances
- Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 2.5 Ks (Over -162, Under +126) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 18 appearances
Los Angeles Dodgers at New York Yankees
- Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -130) | 2026 Stats: 5.5 strikeouts per game in 17 appearances
- Ryan Weathers (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -108, Under -118) | 2026 Stats: 6.1 strikeouts per game in 18 appearances
Pittsburgh Pirates at Cleveland Guardians
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 7.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances
San Diego Padres at Kansas City Royals
- Michael King (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +114, Under -146) | 2026 Stats: 4.8 strikeouts per game in 19 appearances
Pittsburgh Pirates at Cleveland Guardians
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 7.5 Ks (Over +126, Under -162) | 2026 Stats: 7.1 strikeouts per game in 19 appearances
Baltimore Orioles at Houston Astros
- Peter Lambert (Astros): Over/Under 5.5 Ks (Over -102, Under -125) | 2026 Stats: 5.4 strikeouts per game in 15 appearances
- Dean Kremer (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +114) | 2026 Stats: 6 strikeouts per game in 4 appearances