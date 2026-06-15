Monday’s MLB Odds, Betting Lines and Predictions - June 15
The MLB slate today is sure to please. The outings include the Tampa Bay Rays playing the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium. Check out at the article below, where we offer predictions for each and every game.
Today's MLB Odds and Predictions
Miami Marlins at Philadelphia Phillies Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:40 p.m. ET
- Where: Citizens Bank Park
- TV Channel: NBCS-PH and MIAM
- Probable Pitchers: Zack Wheeler vs. Ryan Gusto
- Records: Phillies (38-33), Marlins (36-36)
- Phillies Moneyline Odds: -210
- Marlins Moneyline Odds: +176
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Phillies
- Phillies Win Probability: 60.27%
- Marlins Win Probability: 39.73%
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Kansas City Royals at Washington Nationals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 6:45 p.m. ET
- Where: Nationals Park
- TV Channel: NATS and ROYL
- Probable Pitchers: Andrew Alvarez vs. Mitch Spence
- Records: Nationals (37-35), Royals (29-43)
- Nationals Moneyline Odds: -130
- Royals Moneyline Odds: +110
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Nationals
- Nationals Win Probability: 56.38%
- Royals Win Probability: 43.62%
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New York Mets at Cincinnati Reds Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:10 p.m. ET
- Where: Great American Ball Park
- TV Channel: CINR and SNY
- Probable Pitchers: Chase Burns vs. Tobias Myers
- Records: Reds (33-37), Mets (32-39)
- Reds Moneyline Odds: -134
- Mets Moneyline Odds: +116
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Reds
- Reds Win Probability: 59.12%
- Mets Win Probability: 40.88%
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San Diego Padres at St. Louis Cardinals Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 7:45 p.m. ET
- Where: Busch Stadium
- TV Channel: CARD and SDPA
- Probable Pitchers: Dustin May vs. Lucas Giolito
- Records: Cardinals (38-31), Padres (37-33)
- Cardinals Moneyline Odds: -142
- Padres Moneyline Odds: +120
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cardinals
- Cardinals Win Probability: 62.05%
- Padres Win Probability: 37.95%
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Colorado Rockies at Chicago Cubs Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 8:05 p.m. ET
- Where: Wrigley Field
- TV Channel: MARQ and COLR
- Probable Pitchers: Shota Imanaga vs. Michael Lorenzen
- Records: Cubs (37-35), Rockies (27-45)
- Cubs Moneyline Odds: -210
- Rockies Moneyline Odds: +176
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Cubs
- Cubs Win Probability: 70.04%
- Rockies Win Probability: 29.96%
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Minnesota Twins at Texas Rangers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 8:05 p.m. ET
- Where: Globe Life Field
- TV Channel: RSN and MNNT
- Probable Pitchers: MacKenzie Gore vs.
- Records: Rangers (35-36), Twins (33-40)
- Rangers Moneyline Odds: -164
- Twins Moneyline Odds: +138
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Rangers
- Rangers Win Probability: 62.41%
- Twins Win Probability: 37.59%
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Detroit Tigers at Houston Astros Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 8:10 p.m. ET
- Where: Daikin Park
- TV Channel: SCHN and DSN
- Probable Pitchers: Kai-Wei Teng vs. Troy Melton
- Records: Astros (33-40), Tigers (29-42)
- Astros Moneyline Odds: -130
- Tigers Moneyline Odds: +110
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Astros
- Astros Win Probability: 57.65%
- Tigers Win Probability: 42.35%
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Pittsburgh Pirates at Athletics Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:40 p.m. ET
- Where: Sutter Health Park
- TV Channel: NBCS-CA and SportsNet PT
- Probable Pitchers: J.T. Ginn vs. Jared Jones
- Records: Athletics (35-36), Pirates (36-36)
- Athletics Moneyline Odds: -122
- Pirates Moneyline Odds: +104
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Athletics
- Athletics Win Probability: 53.71%
- Pirates Win Probability: 46.29%
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Los Angeles Angels at Arizona Diamondbacks Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 9:40 p.m. ET
- Where: Chase Field
- TV Channel: ARID and ABTV
- Probable Pitchers: Ryne Nelson vs. Walbert Urena
- Records: Diamondbacks (36-35), Angels (29-43)
- Diamondbacks Moneyline Odds: -130
- Angels Moneyline Odds: +110
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Diamondbacks
- Diamondbacks Win Probability: 52.17%
- Angels Win Probability: 47.83%
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Tampa Bay Rays at Los Angeles Dodgers Odds, Lines & Predictions
Game Info
- When: 10:10 p.m. ET
- Where: Dodger Stadium
- TV Channel: ESPN
- Probable Pitchers: Eric Lauer vs. Nick Martínez
- Records: Dodgers (45-27), Rays (41-27)
- Dodgers Moneyline Odds: -168
- Rays Moneyline Odds: +142
numberFire Prediction
- numberFire Predicted Favorite: Dodgers
- Dodgers Win Probability: 57.01%
- Rays Win Probability: 42.99%
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All MLB win probability predictions and picks are according to numberFire.